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Van Gölü'nde Flamingoların Konaklaması Potansiyel Üreme Alanına Dönüşebilir - Son Dakika
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Van Gölü'nde Flamingoların Konaklaması Potansiyel Üreme Alanına Dönüşebilir

Van Gölü Havzası, her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden gelen binlerce flamingonun konakladığı önemli bir konaklama yeridir. Son yıllarda iklim şartlarının etkisiyle flamingoların bazı sulak alanlardan göç etmemesi, Van Gölü'nün potansiyel bir üreme alanı olabileceğini göstermektedir. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, flamingoların burada üreme imkanlarına kanaat getirirse, ileride burada ürediklerini görebileceğimizi belirtmiştir.

17.01.2024 - 12:16,  Güncelleme: 12:18
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VAN Gölü Havzası, her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden nisan aylarında gelen binlerce flamingo iklim şartlarının etkisiyle halen Gevaş'ın Göründü mevkisinde konaklıyor. Ekiplerin incelemelerinde, bölgede 180 kadar flamingonun konakladığı tespit edildi. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, flamingoların konakladığı Van'ın, gelecekte potansiyel bir üreme alanına dönüşebileceğini söyledi.

Yüzlerce kuş türüne mekan olan Van Gölü Havzası, flamingolar için de önemli konaklama yerlerinin başında geliyor. Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden göç edip Van Gölü Havzası'nda bir süre konaklayan ve burada yavrularını büyüten flamingolar, kasım ayı sonlarına doğru daha sıcak olan Afrika ülkelerine göç ediyor. Fakat son yıllarda mevsim şartlarının daha ılıman geçmesi ve flamingoların besin ihtiyacını karşılaması nedeniyle bir grup flamingo, Gevaş ilçesi Göründü mevkisinde konaklamayı sürdürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14'üncü Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede koruma, kontrol ve izleme çalışması yapıyor. Göründü mevkisinde 180 kadar flamingonun bu yıl da göç etmediğini tespit eden ekipler, alanın, ava kapalı olduğunu, avcıların bu alanlara girmemelerini vurgulayarak, halka da kuşları rahatsız etmemeleri uyarısında bulundu.

POTANSİYEL ÜREME ALANI

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, göçmen kuşların belli mevsimlerde üremesinin sağlanıp, besin ihtiyaçlarını karşılamak için daha sıcak ülkelere göç ettiğini söyledi. Flamingoların her yıl nisan ayında bölgeye geldiğini kasım gibi de göç ettiklerini belirten Prof. Dr. Aslan, fakat son yıllarda yaşanan iklim şartlarına bağlı olarak flamingoların bölgede daha rahat kalması sebebiyle, Van Gölü'nün bazı sulak alanlarından göç etmediğini belirtti. Van'ın flamingoların sadece konakladığı bölge olmasının ötesinde, gelecekte potansiyel bir üreme alanına dönüşebileceğini kaydeden Prof. Dr. Aslan, Burada besin ihtiyaçlarını karşılayan allı turnalar mevsiminde uygun olmasıyla birlikte son yıllarda göç etmiyorlar. Urmiye Gölü'nün son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak kurumaya yüz tutması, flamingoların üreme alanlarını da tehdit etti. Orada üreme imkanı bulamayan flamingolar neslini devam ettirebilmek için arayışlar yapacak. Flamingolar, eğer burada üreme imkanlarına kanaat getirirlerse ve iklim de buna müsait olursa, ileride burada ürediklerini de görebileceğiz diye konuştu. (DHA)

Van Gölü\'nde Flamingoların Konaklaması Potansiyel Üreme Alanına Dönüşebilir
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Van Gölü'nde Flamingoların Konaklaması Potansiyel Üreme Alanına Dönüşebilir - Son Dakika
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