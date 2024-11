Varto'ya Yeni Meslek Yüksekokulu Açıldı

Güncel

Vartolular Meslek Yüksekokulu'na kavuştu

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde Vartolu iş adamı tarafından yapılan Gıyasettin Bingöl Meslek Yüksekokulu düzenlen törenle açıldı.

Muş'un Varto ilçesi nüfusuna kayıtlı ve Bursa'da ikamet eden Vartolu iş adamı Gıyasettin Bingöl tarafından 2021 senesinde temeli atılan 3 bin metrekare alanlı 3 katlı, 15 derslikli, 9 idarecisi, 17 akademik personeli ve 657 öğrencisi, ilk acil yardım, eczane hizmetleri, optisyenlik, özel güvenlik ve koruma ve spor yönetimi bölümlerinden oluşan 4 adet laboratuvar ve bir konferans salonu olan Yüksekokul binasının açılışı gerçekleştirildi. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardında Muş il Müftüsü Halil İbrahim Demir tarafından dualar eşliğiyle açılış gerçekleştirildi.

"Allah'ıma çok şükür 51 yıl sonra bir değirmencinin evinin yerine yüksek okul yaptım"

Programda bir konuşma yapan Gıyasettin Bingöl Ballı, yaşanan Varto depreminde 2 saat enkaz altında kaldığını belirterek, "İlkokulu zor şartlarda okuduk. Resmi rakamlara göre 2 bin 850 kişi ölmüş, kalan çocukları ise devlet okuttu. Bizde onlardan biriyiz. Yıl 1973 okulu yerinde bir değirmen vardı. Bende köyden ilk gelmişim, ömrümde ilk elektriği görüyorum. Direği gördüğüm zaman bir saat direğe baktım. Ertesi gün yatılı okul sınavlarına gireceğiz. Amcamın oğlu da değirmencinin evinde kalıyor. Çok zor bir ortam, bende o gece ona misafir oldum. Biz o gece geç yattığımız için sabah sınava geç kaldık. Yatılı okula kadar koşarak gittik. Rahmetli amcam kapıda bekliyor. Yatılı okul sınavına girdim ve kazandım. Biz 13 kişi girmiştik, hiç biri kazanamadı. 51 yıl sonra Allah'ım ne kadar büyüksün ya değirmencinin evinin yerinde ilçemize okul yapmayı nasip etti. Allah'a yüz bin kere şükürler olsun. Okuyan çocuklar gerçek hayallerini burada gerçekleştirecekler. Varto'nun ekonomisine. Eğitimine, geleceğine çok önemli bir katkı olur" diye konuştu.

"Varto Meslek Yüksekokulu kendi yuvasına döndü"

Varto Meslek Yüksekokulu kendi yuvasına döndüğünü ifade eden Muş Valisi Avni Çakır, "Bu gün üniversitemizin akademik açılış yılını gerçekleştirdik. Öğleden sonrada hep beraber çok güzel bir ana şahitlik ediyoruz. Tabiri caiz ise Varto Meslek Yüksekokulu yuvasına döndü diyoruz. Rektör yanlış anlamasın. Okulun adı Varto Meslek Yüksek Okulu ama fiziki şartlardan dolayı Muş'ta eğitim ve öğretim hayatına devam ediyordu. Ama haklı bir şekilde Vartolular eğitim ve öğretimin Varto'da devam etmesini istiyordular. Böylesi öğütlere mazhar olmak her kula nasip olmaz. Hele hele Varto'nun bağrından olan ve hayat hikayesi Varto'da başlayan ve Türkiye'nin saygın iş adamları arasında yükselmiş hemşerilerinin gurur kaynağı olmuş, şu an hayatını devam ettiren memleketinde de insanların gönlüne girmiş, Allah herkese parapul verebilir ama gönüllere girmek bambaşka bir şeydir. Emeği geçen her kese özellikle okulu yaptıran Gıyasettin Bingöl ve ailesine huzurlarınızda teşekkür ederim "dedi.

Program yapılan konuşmaların ardında sınıflar ve bölümlerin gezilmesi ve öğrencilerle sohbet edilmesiyle sona erdi.