Vatikan Sarayı\'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tarihi Cancelleria Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun kutlandığı bu günde Türk insanının sevincini paylaştığını söyledi.

Roma şehir merkezinde bulunan Vatikan'a ait tarihi saraydaki resepsiyona ev sahipliği yapan Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, konuklarını tek tek kapıda karşıladı.

Resepsiyona Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri Monsenyör Gallagher, Vatikan Devletler ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanlığı) İkili İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Monsenyör Miroslaw Stanislaw Wachowski, Azerbaycan'ın Vatikan Büyükelçisi Ilgar Muhtarov, Avustralya'nın Vatikan Büyükelçisi Chiara Porro ve KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram'ın aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

İki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başlayan resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okundu.

Büyükelçi Ulutaş, ikinci kez Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirterek, "Geçen hafta Ankara'da gerçekleşen alçak terör saldırısında trajik bir şekilde hayatlarını kaybedenleri anmak istiyorum. Allah'ın rahmeti şehitlerimize olsun ve yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kuruluşa katkıda bulunanları andığını ifade eden Ulutaş, "Yüzyıllar boyunca topraklarımız ve milletimiz, Avrupa, Orta Doğu, Batı Asya, Afrika ve Akdeniz jeopolitiğinde ve ötesinde hayati bir rol oynamıştır. Batı olarak adlandırılan yerde Vatikan da dahil olmak üzere Avrupa devletleriyle etkileşimimiz, Avrupa tarihini şekillendirdi." diye konuştu.

Ulutaş, ayrıca Filistin'de ve Gazze'de yaşananların insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu söyledi.

Vatikan'ın 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Türkiye'ye gösterdiği desteği hatırlatan Ulutaş, bugünkü davetlerine icabet eden Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher'a teşekkürlerini iletti.

Gallagher: "Çok önemli bir etkinlik hazırlıyoruz"

Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri Monsenyör Gallagher da "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlamak üzere büyükelçi, büyükelçilik personeli ve Roma'da yaşayan Türk toplumu ile bir araya gelmiş bulunmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu bugüne dair samimi sevincinizi paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Monsenyör Gallagher, Vatikan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 1960 yılında tesis edildiğini belirterek, "Bu yıl dönümü bana Vatikan'ın Türkiye ile samimiyet ve saygı çerçevesinde sürdürdüğü olumlu ikili ilişkiler için dostluk ve takdir duygularını bir kez daha ifade etme fırsatı sunuyor. Bu ilişkiler, hem karşılıklı yüksek düzeyli ziyaretler hem de farklı ortak ilgi alanlarındaki işbirliği yoluyla güzel bir şekilde ifade edilmiştir." diye konuştu.

Daha önce Papa 6. Paulus, Papa 2. Ioannes Paulus, Papa 16. Benediktus ve son olarak 2014'te Papa Franciscus'un Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Monsenyör Gallagher, kendisinin de bu yılın başında 3. Antalya Diplomasi Forumu'na katıldığını söyledi.

Gallagher, Türkiye'nin tarihi ve coğrafi konumu, bölgesel nüfuzu itibarıyla büyük bir sorumluluğunun bulunduğunu belirtti.

Monsenyör Gallagher, Hristiyanlık tarihinde geçen bazı kutsal yer ve etkinliklerin Türkiye'de bulunduğunu ifade ederek, "İlk 8 konsilin yeriydi. Bu bağlamda, gelecek yıl jübile kutlamaları sırasında gerçekleşecek çok önemli bir etkinlik hazırlıyoruz. Gelecek yıl, 325 yılında antik kent Nicea, bugünkü İznik kentinde gerçekleşen ilk konsilin 1700. yıl dönümüne işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus da 28 Haziran'da yaptığı açıklamada, 2025 yılının Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, gelecek yıl Türkiye'ye gitmek istediğini söylemişti.

"Meşkin Üç Ahengi" grubundan geleneksel Türk müziği konseri

Resepsiyonda 2022 yılında sanatçılar Murat Salim Tokaç, Ali Yılmaz ve Deniz Şahin tarafından kurulan "Meşkin Üç Ahengi" grubu, geleneksel Türk müziği konseri verdi.

İlgiyle izlenen konser, büyük beğeni topladı.

Konserin ardından resepsiyonda konuklara Türk ve İtalyan mutfağının öne çıkan lezzetleri ikram edildi.