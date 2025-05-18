Yalova\'da Sahte Belgelerle Gayrimenkul Satışı Operasyonu

YALOVA merkezli 6 ilde ticari şirketlerin gayrimenkullerini sahte belgelerle sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik ikinci dalga operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi ve özel belgede sahtecilik', 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi' ve 'Rüşvet' suçlarından yürüttüğü çalışmalar neticesinde, ticari şirketlerin gayrimenkullerini sahte belgelerle satan suç örgütünün faaliyetlerini tespit etti. Ekiplerin 7 Kasım 2024 tarihinden bu yana sürdürdüğü çalışmalarda; örgütün Yalova, İstanbul, Ordu, Antalya ve Bursa'da faaliyet gösteren çeşitli şirketleri ele geçirdiği belirlendi.

İLK OPERASYONDA ÖRGÜT LİDERİ YAKALANMIŞTI

Örgütün, Türkiye'de ilk kez tespit edilen bir dolandırıcılık yöntemi ile sahte evrak üretimi yaptığı bir ofis deşifre edilerek 17 Aralık 2024'te düzenlenen ilk operasyonda örgüt lideri N.U. ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan toplam 13 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

YAPIYI YENİDEN TOPARLAMAYA ÇALIŞIYORLARDI

Soruşturmanın devamında, örgütün yönetici kadrosunda yer aldığı belirlenen M.K.'nin yeni üye kazandırarak yapıyı yeniden toparlamaya çalıştığı tespit edildi. Bu kapsamda 13 Mayıs'ta Yalova, İstanbul, Ordu, Bursa, Bitlis ve Gaziantep'te eş zamanlı olarak düzenlenen ikinci dalga operasyonda; örgüt yöneticisi M.K. ile birlikte 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 14 dijital materyal, 2 sahte noter evrakı, 9 mm çapında el yapımı ruhsatsız tabanca, 10 adet 9 mm çapında mermi ele geçirildi. M.K.'nin ayrıca Bakırköy 6'ncı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan arandığı tespit edildi.

4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden F.A., L.S., A.D. ve İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, örgüt yöneticisi M.K. ile H.Ş., S.Ç. ve H.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17'ye çıkarken, suç örgütünün yaklaşık 50 milyar lira piyasa değerine sahip toplam 8 şirketi bulundu öğrenildi. Örgütün bu şirketlere sözde mesul müdür atayarak bu şirketlere ait gayrimenkulleri satma girişimi, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle de engellendi.