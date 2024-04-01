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YALOVA SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 02:00  Güncelleme: 02:01
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MERKEZ

Toplam Sandık : 263
Toplam Seçmen : 89.054
Açılan Sandık : 263
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 60.975
Geçerli Oy : 58.346
Katılım Oranı : % 68,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET GÜREL% 46,3427.036
AK PARTİMUSTAFA TUTUK% 40,4223.582
DEM PARTİCENGİZ TOPBAŞLI% 3,071.791
YENİDEN REFAHAYHAN POLAT% 2,341.367
ZAFER PARTİSİMEVLÜT YILDIRIM% 1,851.079
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM TOKAY% 1,59928
MEMLEKETFATİH ELÖNÜ% 1,02597
SAADETCELAL KORKMAZ% 0,77450
GELECEK PARTİSİKÜRŞAT EMRE ÇANDIR% 0,64372
DEVA PARTİSİASLI ÜRESİN% 0,41239
HÜDA PARAYATULLAH UYAR% 0,31183
DİĞER% 0,28166
BTPSEVGİ MEMİŞ% 0,26150
TİPHASAN KAZBEK% 0,21120
VATAN PARTİSİAYTAÇ TEKİN% 0,157
TKPKAMİL BEYHAN GÜLEÇ% 0,0849
BAĞIMSIZMUHAMMET KEMAL GÜLYEŞİL% 0,0849
MİLLETMÜRŞİT ATLIAKIN% 0,0633
DSPALPER YÜKSEL% 0,0527
APFATMA YÜKSEL HÜNER% 0,0421
HAK-PARDENİZ KOÇ% 0,0320
AB PARTİMURAT KALAYCI% 0,0320
TKHDİLAN KARATAY% 0,0210
ALTINOVA

Açılan Sandık Oranı : % 90,48
Katılım Oranı : % 84,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPYASEMİN FAZLACA% 49,412.490
AK PARTİREGAİP AHMET ÖZYİĞİT% 41,32.081
DEVA PARTİSİADEM KAHRİMAN% 2,7136
DİĞER% 1,9498
YENİDEN REFAHCENGİZ KALYON% 1,7387
MHPKENAN ŞENOL% 0,6935
İYİ PARTİGÜLŞAH COŞKUNER% 0,6533
DEM PARTİHÜSNÜ KAPLAN% 0,5427
ZAFER PARTİSİBOLER ARSLAN% 0,5226
HÜDA PARCUNDULLAH DEMİR% 0,3618
BTPGÜVEN GÖLE% 0,126
MİLLETYUSUF CESUR% 0,021
VATAN PARTİSİMUSTAFA SEVÜK% 0,021
ARMUTLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCENGİZ ARSLAN% 47,12.463
MHPMUSTAFA TOKAT% 39,552.068
CHPOSMAN ZEKİ SARI% 5,56291
SAADETMUHLİS DEMİRELLİ% 4,36228
YENİDEN REFAHBEYTULLAH ŞENGÖZ% 1,3269
DEM PARTİMEHMET ALİ GEZ% 0,9449
İYİ PARTİÖMER ERKAL% 0,6132
ZAFER PARTİSİSAMET BAŞ% 0,2513
MİLLETMERAL ATLIAKIN% 0,158
BTPİRFAN SERVET ÖRPEK% 0,063
HÜDA PARİBRAHİM BAKIŞĞAN% 0,063
VATAN PARTİSİMEHLİKA HEPDİZDAR% 0,042
ÇINARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 97,83
Katılım Oranı : % 75,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAVNİ KURT% 54,385.882
AK PARTİNUMAN SOYER% 40,364.365
MHPLEYLA ZENGİN% 1,26136
DEM PARTİDOĞAN KESİCİ% 1,07116
ZAFER PARTİSİESRA KÖSEDAĞ% 0,997
İYİ PARTİÖZGE YILMAZ% 0,8592
YENİDEN REFAHTURAN ÖZEN% 0,5256
HÜDA PARAHMET SICAKKANLI% 0,1617
BTPRAMAZAN GANİLER% 0,1314
DEVA PARTİSİÖMER FARUK YUMUK% 0,1314
SAADETMUHARREM KOCADAĞ% 0,1213
MİLLETNURCAN YILDIRIM% 0,056
VATAN PARTİSİŞADUMAN ÇAĞLAR% 0,056
BAĞIMSIZYAVUZ ONAY% 0,022
ÇİFTLİKKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 82,98
Katılım Oranı : % 73,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPADİL YELE% 50,539.553
AK PARTİRECEP HACI% 37,97.165
MHPYAŞAR BOZ% 2,68506
YENİDEN REFAHERKAN PELİTOĞLU% 1,92363
ZAFER PARTİSİERSİN DOĞAN% 1,87353
DEM PARTİERGİN PEKER% 1,57297
DİĞER% 1,24235
SAADETİSMAİL KARA% 0,58110
İYİ PARTİKEMAL CEVLAN% 0,56106
HÜDA PARBİLAL ŞİMŞEK% 0,3974
TİPCEM TANKUT% 0,356
GELECEK PARTİSİMEHTAP ENSARİOĞLU% 0,1631
DEVA PARTİSİİMRAN SERCAN SERTAŞAR% 0,1426
BTPAYŞE TOP% 0,0916
MİLLETİSHAK ÇELEBİ% 0,036
VATAN PARTİSİMEFKÜRE NİHAL DEMİRCİOĞLU% 0,035
AB PARTİSACİT ŞAHİN% 0,012
TERMAL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN SİNAN ACAR% 76,311.359
CHPSABRİYE SULTAN YALÇIN% 10,67190
MHPSERKAN ERGEN% 9,26165
YENİDEN REFAHİSMAİL ŞAHİN% 1,425
SAADETSERGEN DOĞRU% 0,8415
ZAFER PARTİSİKEMAL YİĞİT GÖKÇEK% 0,7313
İYİ PARTİABDULLAH HAZAR AK% 0,346
DEM PARTİAYHAN ÖZMEN% 0,112
BTPYAĞMUR AKYÜZ% 0,112
MİLLETİBRAHİM ARSLANOĞLU% 0,112
DEVA PARTİSİMUSTAFA CENGİZ YILDIZ% 0,061
VATAN PARTİSİŞENEL BİLGİN% 0,061

Kaynak: AA

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