YALOVA SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|263
|Toplam Seçmen
|:
|89.054
|Açılan Sandık
|:
|263
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|60.975
|Geçerli Oy
|:
|58.346
|Katılım Oranı
|:
|% 68,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET GÜREL
|% 46,34
|27.036
|AK PARTİ
|MUSTAFA TUTUK
|% 40,42
|23.582
|DEM PARTİ
|CENGİZ TOPBAŞLI
|% 3,07
|1.791
|YENİDEN REFAH
|AYHAN POLAT
|% 2,34
|1.367
|ZAFER PARTİSİ
|MEVLÜT YILDIRIM
|% 1,85
|1.079
|İYİ PARTİ
|HALİL İBRAHİM TOKAY
|% 1,59
|928
|MEMLEKET
|FATİH ELÖNÜ
|% 1,02
|597
|SAADET
|CELAL KORKMAZ
|% 0,77
|450
|GELECEK PARTİSİ
|KÜRŞAT EMRE ÇANDIR
|% 0,64
|372
|DEVA PARTİSİ
|ASLI ÜRESİN
|% 0,41
|239
|HÜDA PAR
|AYATULLAH UYAR
|% 0,31
|183
|DİĞER
|% 0,28
|166
|BTP
|SEVGİ MEMİŞ
|% 0,26
|150
|TİP
|HASAN KAZBEK
|% 0,21
|120
|VATAN PARTİSİ
|AYTAÇ TEKİN
|% 0,1
|57
|TKP
|KAMİL BEYHAN GÜLEÇ
|% 0,08
|49
|BAĞIMSIZ
|MUHAMMET KEMAL GÜLYEŞİL
|% 0,08
|49
|MİLLET
|MÜRŞİT ATLIAKIN
|% 0,06
|33
|DSP
|ALPER YÜKSEL
|% 0,05
|27
|AP
|FATMA YÜKSEL HÜNER
|% 0,04
|21
|HAK-PAR
|DENİZ KOÇ
|% 0,03
|20
|AB PARTİ
|MURAT KALAYCI
|% 0,03
|20
|TKH
|DİLAN KARATAY
|% 0,02
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,48
|Katılım Oranı
|:
|% 84,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|YASEMİN FAZLACA
|% 49,41
|2.490
|AK PARTİ
|REGAİP AHMET ÖZYİĞİT
|% 41,3
|2.081
|DEVA PARTİSİ
|ADEM KAHRİMAN
|% 2,7
|136
|DİĞER
|% 1,94
|98
|YENİDEN REFAH
|CENGİZ KALYON
|% 1,73
|87
|MHP
|KENAN ŞENOL
|% 0,69
|35
|İYİ PARTİ
|GÜLŞAH COŞKUNER
|% 0,65
|33
|DEM PARTİ
|HÜSNÜ KAPLAN
|% 0,54
|27
|ZAFER PARTİSİ
|BOLER ARSLAN
|% 0,52
|26
|HÜDA PAR
|CUNDULLAH DEMİR
|% 0,36
|18
|BTP
|GÜVEN GÖLE
|% 0,12
|6
|MİLLET
|YUSUF CESUR
|% 0,02
|1
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA SEVÜK
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CENGİZ ARSLAN
|% 47,1
|2.463
|MHP
|MUSTAFA TOKAT
|% 39,55
|2.068
|CHP
|OSMAN ZEKİ SARI
|% 5,56
|291
|SAADET
|MUHLİS DEMİRELLİ
|% 4,36
|228
|YENİDEN REFAH
|BEYTULLAH ŞENGÖZ
|% 1,32
|69
|DEM PARTİ
|MEHMET ALİ GEZ
|% 0,94
|49
|İYİ PARTİ
|ÖMER ERKAL
|% 0,61
|32
|ZAFER PARTİSİ
|SAMET BAŞ
|% 0,25
|13
|MİLLET
|MERAL ATLIAKIN
|% 0,15
|8
|BTP
|İRFAN SERVET ÖRPEK
|% 0,06
|3
|HÜDA PAR
|İBRAHİM BAKIŞĞAN
|% 0,06
|3
|VATAN PARTİSİ
|MEHLİKA HEPDİZDAR
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,83
|Katılım Oranı
|:
|% 75,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AVNİ KURT
|% 54,38
|5.882
|AK PARTİ
|NUMAN SOYER
|% 40,36
|4.365
|MHP
|LEYLA ZENGİN
|% 1,26
|136
|DEM PARTİ
|DOĞAN KESİCİ
|% 1,07
|116
|ZAFER PARTİSİ
|ESRA KÖSEDAĞ
|% 0,9
|97
|İYİ PARTİ
|ÖZGE YILMAZ
|% 0,85
|92
|YENİDEN REFAH
|TURAN ÖZEN
|% 0,52
|56
|HÜDA PAR
|AHMET SICAKKANLI
|% 0,16
|17
|BTP
|RAMAZAN GANİLER
|% 0,13
|14
|DEVA PARTİSİ
|ÖMER FARUK YUMUK
|% 0,13
|14
|SAADET
|MUHARREM KOCADAĞ
|% 0,12
|13
|MİLLET
|NURCAN YILDIRIM
|% 0,05
|6
|VATAN PARTİSİ
|ŞADUMAN ÇAĞLAR
|% 0,05
|6
|BAĞIMSIZ
|YAVUZ ONAY
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,98
|Katılım Oranı
|:
|% 73,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ADİL YELE
|% 50,53
|9.553
|AK PARTİ
|RECEP HACI
|% 37,9
|7.165
|MHP
|YAŞAR BOZ
|% 2,68
|506
|YENİDEN REFAH
|ERKAN PELİTOĞLU
|% 1,92
|363
|ZAFER PARTİSİ
|ERSİN DOĞAN
|% 1,87
|353
|DEM PARTİ
|ERGİN PEKER
|% 1,57
|297
|DİĞER
|% 1,24
|235
|SAADET
|İSMAİL KARA
|% 0,58
|110
|İYİ PARTİ
|KEMAL CEVLAN
|% 0,56
|106
|HÜDA PAR
|BİLAL ŞİMŞEK
|% 0,39
|74
|TİP
|CEM TANKUT
|% 0,3
|56
|GELECEK PARTİSİ
|MEHTAP ENSARİOĞLU
|% 0,16
|31
|DEVA PARTİSİ
|İMRAN SERCAN SERTAŞAR
|% 0,14
|26
|BTP
|AYŞE TOP
|% 0,09
|16
|MİLLET
|İSHAK ÇELEBİ
|% 0,03
|6
|VATAN PARTİSİ
|MEFKÜRE NİHAL DEMİRCİOĞLU
|% 0,03
|5
|AB PARTİ
|SACİT ŞAHİN
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN SİNAN ACAR
|% 76,31
|1.359
|CHP
|SABRİYE SULTAN YALÇIN
|% 10,67
|190
|MHP
|SERKAN ERGEN
|% 9,26
|165
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL ŞAHİN
|% 1,4
|25
|SAADET
|SERGEN DOĞRU
|% 0,84
|15
|ZAFER PARTİSİ
|KEMAL YİĞİT GÖKÇEK
|% 0,73
|13
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH HAZAR AK
|% 0,34
|6
|DEM PARTİ
|AYHAN ÖZMEN
|% 0,11
|2
|BTP
|YAĞMUR AKYÜZ
|% 0,11
|2
|MİLLET
|İBRAHİM ARSLANOĞLU
|% 0,11
|2
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA CENGİZ YILDIZ
|% 0,06
|1
|VATAN PARTİSİ
|ŞENEL BİLGİN
|% 0,06
|1
Son Dakika › Güncel › YALOVA SON - Son Dakika
CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediye Başkanlığı seçimini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, seçimin kazananının bütün kent olduğunu vurguladı. Ercengiz, seçimi kaybedenlere de destek mesajı vererek, hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "İnsanlarımızın tamamı İBB başta olmak üzere bütün kurumlarıyla hak ve hukuk çerçevesinde her türlü talepte bulunabilecekler ve her türlü işlemde paydaş olduklarını, eşit hissedar olduklarını hissedecekler.
AK Parti'nin adayı Yusuf Alemdar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Alemdar, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, şehri daha ileriye götürmek ve insanların daha iyi şartlarda yaşaması için hizmetkarlığa devam edeceklerini belirtti. AK Parti Sakarya Milletvekilleri de seçim sonuçlarını değerlendirerek, elde edilen kazanımlarla yola devam edeceklerini ifade etti.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, 31 Mart Mahalli İdare Seçimleriyle ilgili konuşmasında, ikinci dönemde Mersin'in gelişeceğini ve huzurun devam edeceğini söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, seçimin bittiğini ve demokrasinin tecelli ettiğini, halkın tercihini yaptığını söyledi. Aktaş, Bursa olarak oy kaybı yaşadıklarını ancak geride tertemiz bir belediye bıraktığını ifade etti. Ayrıca, Bursa'ya yaptıkları katkılardan bahseden Aktaş, eksiklerinin olduğunu ancak bilerek ve isteyerek yanlış yapmadıklarını belirtti. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ise seçim sonuçlarının açıklanmadan yapılan yalan ve iftira siyasetinin kimseye yakışmadığını dile getirdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, seçim zaferini kutlayarak, çocukları güldürmek ve Bursa'nın sorunlarını çözmek için hemen işe koyulacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “31 Mart seçimleri son 22 yılda girdiğimiz 18. sandık imtihanımız oldu. Hep başardık. Başararak geldik. Bundan sonra da yola revan olacağız. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık... Biz de son 2 aylık dönemde, şahsım 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim. Oralarda mitingler yaptım, halkımla bütünleştim, kucaklaştım. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır” dedi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mete Memiş 7 bin 346, MHP adayı Hükmü Pekmezci 7 bin 110 oy aldı.
Kırıkkale Belediye Başkanlığı seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Ahmet Önal, destek verenlere teşekkür etti. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere hitap eden Önal, herkesle birlikte olacağını ve kentin sorunlarının üstesinden geleceklerini belirtti. Konuşmanın ardından partililer, meşale yakıp marş söyledi. Kutlamaya CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve partililer de katıldı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Seçimler oldukça çekişmeli geçti ve yaklaşık 500 bin oy kullanıldı. Güler, oyların yüzde 40'ını alarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
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