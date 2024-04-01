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YALOVA SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 04:45  Güncelleme: 04:47
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MERKEZ

Toplam Sandık : 263
Toplam Seçmen : 89.054
Açılan Sandık : 263
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 61.221
Geçerli Oy : 58.465
Katılım Oranı : % 68,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET GÜREL% 46,3927.122
AK PARTİMUSTAFA TUTUK% 40,3523.589
DEM PARTİCENGİZ TOPBAŞLI% 3,081.802
YENİDEN REFAHAYHAN POLAT% 2,521.472
ZAFER PARTİSİMEVLÜT YILDIRIM% 1,951.139
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM TOKAY% 1,59930
MEMLEKETFATİH ELÖNÜ% 1,1644
SAADETCELAL KORKMAZ% 0,84494
DEVA PARTİSİASLI ÜRESİN% 0,45261
GELECEK PARTİSİKÜRŞAT EMRE ÇANDIR% 0,4237
HÜDA PARAYATULLAH UYAR% 0,35205
BTPSEVGİ MEMİŞ% 0,25148
TİPHASAN KAZBEK% 0,2119
TKPKAMİL BEYHAN GÜLEÇ% 0,159
VATAN PARTİSİAYTAÇ TEKİN% 0,157
BAĞIMSIZMUHAMMET KEMAL GÜLYEŞİL% 0,156
DSPALPER YÜKSEL% 0,0528
MİLLETMÜRŞİT ATLIAKIN% 0,0528
AB PARTİMURAT KALAYCI% 0,0423
APFATMA YÜKSEL HÜNER% 0,0423
HAK-PARDENİZ KOÇ% 0,0421
TKHDİLAN KARATAY% 0,018
ALTINOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPYASEMİN FAZLACA% 49,542.714
AK PARTİREGAİP AHMET ÖZYİĞİT% 42,572.332
DEVA PARTİSİADEM KAHRİMAN% 3,01165
YENİDEN REFAHCENGİZ KALYON% 1,82100
MHPKENAN ŞENOL% 0,7742
İYİ PARTİGÜLŞAH COŞKUNER% 0,5731
DEM PARTİHÜSNÜ KAPLAN% 0,5631
ZAFER PARTİSİBOLER ARSLAN% 0,5530
HÜDA PARCUNDULLAH DEMİR% 0,4223
BTPGÜVEN GÖLE% 0,158
VATAN PARTİSİMUSTAFA SEVÜK% 0,042
ARMUTLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCENGİZ ARSLAN% 45,882.489
MHPMUSTAFA TOKAT% 40,762.211
CHPOSMAN ZEKİ SARI% 5,62305
SAADETMUHLİS DEMİRELLİ% 4,9266
YENİDEN REFAHBEYTULLAH ŞENGÖZ% 1,1160
İYİ PARTİÖMER ERKAL% 0,5429
DEM PARTİMEHMET ALİ GEZ% 0,5329
ZAFER PARTİSİSAMET BAŞ% 0,2614
MİLLETMERAL ATLIAKIN% 0,1810
BTPİRFAN SERVET ÖRPEK% 0,095
HÜDA PARİBRAHİM BAKIŞĞAN% 0,095
VATAN PARTİSİMEHLİKA HEPDİZDAR% 0,042
ÇINARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAVNİ KURT% 54,586.015
AK PARTİNUMAN SOYER% 40,394.451
MHPLEYLA ZENGİN% 1,19131
DEM PARTİDOĞAN KESİCİ% 1,06117
ZAFER PARTİSİESRA KÖSEDAĞ% 0,8897
İYİ PARTİÖZGE YILMAZ% 0,7987
YENİDEN REFAHTURAN ÖZEN% 0,3943
HÜDA PARAHMET SICAKKANLI% 0,1517
DEVA PARTİSİÖMER FARUK YUMUK% 0,1516
SAADETMUHARREM KOCADAĞ% 0,1415
BTPRAMAZAN GANİLER% 0,1314
MİLLETNURCAN YILDIRIM% 0,067
VATAN PARTİSİŞADUMAN ÇAĞLAR% 0,056
BAĞIMSIZYAVUZ ONAY% 0,044
ÇİFTLİKKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPADİL YELE% 51,0511.571
AK PARTİRECEP HACI% 37,788.563
MHPYAŞAR BOZ% 2,66602
YENİDEN REFAHERKAN PELİTOĞLU% 2,22504
ZAFER PARTİSİERSİN DOĞAN% 2,02458
DEM PARTİERGİN PEKER% 1,58358
SAADETİSMAİL KARA% 0,69156
İYİ PARTİKEMAL CEVLAN% 0,63142
HÜDA PARBİLAL ŞİMŞEK% 0,48109
TİPCEM TANKUT% 0,3476
DEVA PARTİSİİMRAN SERCAN SERTAŞAR% 0,1739
GELECEK PARTİSİMEHTAP ENSARİOĞLU% 0,1738
BTPAYŞE TOP% 0,1228
MİLLETİSHAK ÇELEBİ% 0,0410
VATAN PARTİSİMEFKÜRE NİHAL DEMİRCİOĞLU% 0,037
AB PARTİSACİT ŞAHİN% 0,024
TERMAL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN SİNAN ACAR% 75,711.359
CHPSABRİYE SULTAN YALÇIN% 10,53189
MHPSERKAN ERGEN% 9,19165
YENİDEN REFAHİSMAİL ŞAHİN% 1,6229
ZAFER PARTİSİKEMAL YİĞİT GÖKÇEK% 1,1120
SAADETSERGEN DOĞRU% 0,9517
İYİ PARTİABDULLAH HAZAR AK% 0,336
BTPYAĞMUR AKYÜZ% 0,173
DEM PARTİAYHAN ÖZMEN% 0,112
MİLLETİBRAHİM ARSLANOĞLU% 0,112
DEVA PARTİSİMUSTAFA CENGİZ YILDIZ% 0,112
VATAN PARTİSİŞENEL BİLGİN% 0,061

Kaynak: AA

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