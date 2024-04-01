YALOVA SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|263
|Toplam Seçmen
|:
|89.054
|Açılan Sandık
|:
|263
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|61.221
|Geçerli Oy
|:
|58.465
|Katılım Oranı
|:
|% 68,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET GÜREL
|% 46,39
|27.122
|AK PARTİ
|MUSTAFA TUTUK
|% 40,35
|23.589
|DEM PARTİ
|CENGİZ TOPBAŞLI
|% 3,08
|1.802
|YENİDEN REFAH
|AYHAN POLAT
|% 2,52
|1.472
|ZAFER PARTİSİ
|MEVLÜT YILDIRIM
|% 1,95
|1.139
|İYİ PARTİ
|HALİL İBRAHİM TOKAY
|% 1,59
|930
|MEMLEKET
|FATİH ELÖNÜ
|% 1,1
|644
|SAADET
|CELAL KORKMAZ
|% 0,84
|494
|DEVA PARTİSİ
|ASLI ÜRESİN
|% 0,45
|261
|GELECEK PARTİSİ
|KÜRŞAT EMRE ÇANDIR
|% 0,4
|237
|HÜDA PAR
|AYATULLAH UYAR
|% 0,35
|205
|BTP
|SEVGİ MEMİŞ
|% 0,25
|148
|TİP
|HASAN KAZBEK
|% 0,2
|119
|TKP
|KAMİL BEYHAN GÜLEÇ
|% 0,1
|59
|VATAN PARTİSİ
|AYTAÇ TEKİN
|% 0,1
|57
|BAĞIMSIZ
|MUHAMMET KEMAL GÜLYEŞİL
|% 0,1
|56
|DSP
|ALPER YÜKSEL
|% 0,05
|28
|MİLLET
|MÜRŞİT ATLIAKIN
|% 0,05
|28
|AB PARTİ
|MURAT KALAYCI
|% 0,04
|23
|AP
|FATMA YÜKSEL HÜNER
|% 0,04
|23
|HAK-PAR
|DENİZ KOÇ
|% 0,04
|21
|TKH
|DİLAN KARATAY
|% 0,01
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|YASEMİN FAZLACA
|% 49,54
|2.714
|AK PARTİ
|REGAİP AHMET ÖZYİĞİT
|% 42,57
|2.332
|DEVA PARTİSİ
|ADEM KAHRİMAN
|% 3,01
|165
|YENİDEN REFAH
|CENGİZ KALYON
|% 1,82
|100
|MHP
|KENAN ŞENOL
|% 0,77
|42
|İYİ PARTİ
|GÜLŞAH COŞKUNER
|% 0,57
|31
|DEM PARTİ
|HÜSNÜ KAPLAN
|% 0,56
|31
|ZAFER PARTİSİ
|BOLER ARSLAN
|% 0,55
|30
|HÜDA PAR
|CUNDULLAH DEMİR
|% 0,42
|23
|BTP
|GÜVEN GÖLE
|% 0,15
|8
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA SEVÜK
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,56
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CENGİZ ARSLAN
|% 45,88
|2.489
|MHP
|MUSTAFA TOKAT
|% 40,76
|2.211
|CHP
|OSMAN ZEKİ SARI
|% 5,62
|305
|SAADET
|MUHLİS DEMİRELLİ
|% 4,9
|266
|YENİDEN REFAH
|BEYTULLAH ŞENGÖZ
|% 1,11
|60
|İYİ PARTİ
|ÖMER ERKAL
|% 0,54
|29
|DEM PARTİ
|MEHMET ALİ GEZ
|% 0,53
|29
|ZAFER PARTİSİ
|SAMET BAŞ
|% 0,26
|14
|MİLLET
|MERAL ATLIAKIN
|% 0,18
|10
|BTP
|İRFAN SERVET ÖRPEK
|% 0,09
|5
|HÜDA PAR
|İBRAHİM BAKIŞĞAN
|% 0,09
|5
|VATAN PARTİSİ
|MEHLİKA HEPDİZDAR
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AVNİ KURT
|% 54,58
|6.015
|AK PARTİ
|NUMAN SOYER
|% 40,39
|4.451
|MHP
|LEYLA ZENGİN
|% 1,19
|131
|DEM PARTİ
|DOĞAN KESİCİ
|% 1,06
|117
|ZAFER PARTİSİ
|ESRA KÖSEDAĞ
|% 0,88
|97
|İYİ PARTİ
|ÖZGE YILMAZ
|% 0,79
|87
|YENİDEN REFAH
|TURAN ÖZEN
|% 0,39
|43
|HÜDA PAR
|AHMET SICAKKANLI
|% 0,15
|17
|DEVA PARTİSİ
|ÖMER FARUK YUMUK
|% 0,15
|16
|SAADET
|MUHARREM KOCADAĞ
|% 0,14
|15
|BTP
|RAMAZAN GANİLER
|% 0,13
|14
|MİLLET
|NURCAN YILDIRIM
|% 0,06
|7
|VATAN PARTİSİ
|ŞADUMAN ÇAĞLAR
|% 0,05
|6
|BAĞIMSIZ
|YAVUZ ONAY
|% 0,04
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ADİL YELE
|% 51,05
|11.571
|AK PARTİ
|RECEP HACI
|% 37,78
|8.563
|MHP
|YAŞAR BOZ
|% 2,66
|602
|YENİDEN REFAH
|ERKAN PELİTOĞLU
|% 2,22
|504
|ZAFER PARTİSİ
|ERSİN DOĞAN
|% 2,02
|458
|DEM PARTİ
|ERGİN PEKER
|% 1,58
|358
|SAADET
|İSMAİL KARA
|% 0,69
|156
|İYİ PARTİ
|KEMAL CEVLAN
|% 0,63
|142
|HÜDA PAR
|BİLAL ŞİMŞEK
|% 0,48
|109
|TİP
|CEM TANKUT
|% 0,34
|76
|DEVA PARTİSİ
|İMRAN SERCAN SERTAŞAR
|% 0,17
|39
|GELECEK PARTİSİ
|MEHTAP ENSARİOĞLU
|% 0,17
|38
|BTP
|AYŞE TOP
|% 0,12
|28
|MİLLET
|İSHAK ÇELEBİ
|% 0,04
|10
|VATAN PARTİSİ
|MEFKÜRE NİHAL DEMİRCİOĞLU
|% 0,03
|7
|AB PARTİ
|SACİT ŞAHİN
|% 0,02
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN SİNAN ACAR
|% 75,71
|1.359
|CHP
|SABRİYE SULTAN YALÇIN
|% 10,53
|189
|MHP
|SERKAN ERGEN
|% 9,19
|165
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL ŞAHİN
|% 1,62
|29
|ZAFER PARTİSİ
|KEMAL YİĞİT GÖKÇEK
|% 1,11
|20
|SAADET
|SERGEN DOĞRU
|% 0,95
|17
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH HAZAR AK
|% 0,33
|6
|BTP
|YAĞMUR AKYÜZ
|% 0,17
|3
|DEM PARTİ
|AYHAN ÖZMEN
|% 0,11
|2
|MİLLET
|İBRAHİM ARSLANOĞLU
|% 0,11
|2
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA CENGİZ YILDIZ
|% 0,11
|2
|VATAN PARTİSİ
|ŞENEL BİLGİN
|% 0,06
|1
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Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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