YALOVA SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|263
|Toplam Seçmen
|:
|89.054
|Açılan Sandık
|:
|263
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|61.221
|Geçerli Oy
|:
|58.465
|Katılım Oranı
|:
|% 68,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET GÜREL
|% 46,39
|27.122
|AK PARTİ
|MUSTAFA TUTUK
|% 40,35
|23.589
|DEM PARTİ
|CENGİZ TOPBAŞLI
|% 3,08
|1.802
|YENİDEN REFAH
|AYHAN POLAT
|% 2,52
|1.472
|ZAFER PARTİSİ
|MEVLÜT YILDIRIM
|% 1,95
|1.139
|İYİ PARTİ
|HALİL İBRAHİM TOKAY
|% 1,59
|930
|MEMLEKET
|FATİH ELÖNÜ
|% 1,1
|644
|SAADET
|CELAL KORKMAZ
|% 0,84
|494
|DEVA PARTİSİ
|ASLI ÜRESİN
|% 0,45
|261
|GELECEK PARTİSİ
|KÜRŞAT EMRE ÇANDIR
|% 0,4
|237
|HÜDA PAR
|AYATULLAH UYAR
|% 0,35
|205
|BTP
|SEVGİ MEMİŞ
|% 0,25
|148
|TİP
|HASAN KAZBEK
|% 0,2
|119
|TKP
|KAMİL BEYHAN GÜLEÇ
|% 0,1
|59
|VATAN PARTİSİ
|AYTAÇ TEKİN
|% 0,1
|57
|BAĞIMSIZ
|MUHAMMET KEMAL GÜLYEŞİL
|% 0,1
|56
|DSP
|ALPER YÜKSEL
|% 0,05
|28
|MİLLET
|MÜRŞİT ATLIAKIN
|% 0,05
|28
|AB PARTİ
|MURAT KALAYCI
|% 0,04
|23
|AP
|FATMA YÜKSEL HÜNER
|% 0,04
|23
|HAK-PAR
|DENİZ KOÇ
|% 0,04
|21
|TKH
|DİLAN KARATAY
|% 0,01
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|YASEMİN FAZLACA
|% 49,54
|2.714
|AK PARTİ
|REGAİP AHMET ÖZYİĞİT
|% 42,57
|2.332
|DEVA PARTİSİ
|ADEM KAHRİMAN
|% 3,01
|165
|YENİDEN REFAH
|CENGİZ KALYON
|% 1,82
|100
|MHP
|KENAN ŞENOL
|% 0,77
|42
|İYİ PARTİ
|GÜLŞAH COŞKUNER
|% 0,57
|31
|DEM PARTİ
|HÜSNÜ KAPLAN
|% 0,56
|31
|ZAFER PARTİSİ
|BOLER ARSLAN
|% 0,55
|30
|HÜDA PAR
|CUNDULLAH DEMİR
|% 0,42
|23
|BTP
|GÜVEN GÖLE
|% 0,15
|8
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA SEVÜK
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,56
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CENGİZ ARSLAN
|% 45,88
|2.489
|MHP
|MUSTAFA TOKAT
|% 40,76
|2.211
|CHP
|OSMAN ZEKİ SARI
|% 5,62
|305
|SAADET
|MUHLİS DEMİRELLİ
|% 4,9
|266
|YENİDEN REFAH
|BEYTULLAH ŞENGÖZ
|% 1,11
|60
|İYİ PARTİ
|ÖMER ERKAL
|% 0,54
|29
|DEM PARTİ
|MEHMET ALİ GEZ
|% 0,53
|29
|ZAFER PARTİSİ
|SAMET BAŞ
|% 0,26
|14
|MİLLET
|MERAL ATLIAKIN
|% 0,18
|10
|BTP
|İRFAN SERVET ÖRPEK
|% 0,09
|5
|HÜDA PAR
|İBRAHİM BAKIŞĞAN
|% 0,09
|5
|VATAN PARTİSİ
|MEHLİKA HEPDİZDAR
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AVNİ KURT
|% 54,58
|6.015
|AK PARTİ
|NUMAN SOYER
|% 40,39
|4.451
|MHP
|LEYLA ZENGİN
|% 1,19
|131
|DEM PARTİ
|DOĞAN KESİCİ
|% 1,06
|117
|ZAFER PARTİSİ
|ESRA KÖSEDAĞ
|% 0,88
|97
|İYİ PARTİ
|ÖZGE YILMAZ
|% 0,79
|87
|YENİDEN REFAH
|TURAN ÖZEN
|% 0,39
|43
|HÜDA PAR
|AHMET SICAKKANLI
|% 0,15
|17
|DEVA PARTİSİ
|ÖMER FARUK YUMUK
|% 0,15
|16
|SAADET
|MUHARREM KOCADAĞ
|% 0,14
|15
|BTP
|RAMAZAN GANİLER
|% 0,13
|14
|MİLLET
|NURCAN YILDIRIM
|% 0,06
|7
|VATAN PARTİSİ
|ŞADUMAN ÇAĞLAR
|% 0,05
|6
|BAĞIMSIZ
|YAVUZ ONAY
|% 0,04
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ADİL YELE
|% 51,05
|11.571
|AK PARTİ
|RECEP HACI
|% 37,78
|8.563
|MHP
|YAŞAR BOZ
|% 2,66
|602
|YENİDEN REFAH
|ERKAN PELİTOĞLU
|% 2,22
|504
|ZAFER PARTİSİ
|ERSİN DOĞAN
|% 2,02
|458
|DEM PARTİ
|ERGİN PEKER
|% 1,58
|358
|SAADET
|İSMAİL KARA
|% 0,69
|156
|İYİ PARTİ
|KEMAL CEVLAN
|% 0,63
|142
|HÜDA PAR
|BİLAL ŞİMŞEK
|% 0,48
|109
|TİP
|CEM TANKUT
|% 0,34
|76
|DEVA PARTİSİ
|İMRAN SERCAN SERTAŞAR
|% 0,17
|39
|GELECEK PARTİSİ
|MEHTAP ENSARİOĞLU
|% 0,17
|38
|BTP
|AYŞE TOP
|% 0,12
|28
|MİLLET
|İSHAK ÇELEBİ
|% 0,04
|10
|VATAN PARTİSİ
|MEFKÜRE NİHAL DEMİRCİOĞLU
|% 0,03
|7
|AB PARTİ
|SACİT ŞAHİN
|% 0,02
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN SİNAN ACAR
|% 75,71
|1.359
|CHP
|SABRİYE SULTAN YALÇIN
|% 10,53
|189
|MHP
|SERKAN ERGEN
|% 9,19
|165
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL ŞAHİN
|% 1,62
|29
|ZAFER PARTİSİ
|KEMAL YİĞİT GÖKÇEK
|% 1,11
|20
|SAADET
|SERGEN DOĞRU
|% 0,95
|17
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH HAZAR AK
|% 0,33
|6
|BTP
|YAĞMUR AKYÜZ
|% 0,17
|3
|DEM PARTİ
|AYHAN ÖZMEN
|% 0,11
|2
|MİLLET
|İBRAHİM ARSLANOĞLU
|% 0,11
|2
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA CENGİZ YILDIZ
|% 0,11
|2
|VATAN PARTİSİ
|ŞENEL BİLGİN
|% 0,06
|1
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