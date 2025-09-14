Yanlış Nüfus Kaydı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yanlış Nüfus Kaydı Düzenlendi

Yanlış Nüfus Kaydı Düzenlendi
14.09.2025 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da S.B.'nin yanlış nüfus kaydı DNA testiyle düzeltildi, gerçek ailesine kavuştu.

ANTALYA'da nüfus kayıtlarında babaannesi annesi, dedesi babası, babası ise kardeşi olarak görünen, doğum tarihi de hatalı yazılan S.B. (45), 4 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından İtalya'dan istinabe (Yurt dışındaki mahkemeye yapılan resmi talep) yoluyla yapılan DNA testiyle gerçek kimliğine kavuştu. S.B.'nin avukatı Ekin Özmen, kararın Türkiye'de emsal nitelik taşıdığını söyledi.

Antalya'da yaşayan S.B., nüfus kayıtlarında tüm bilgilerinin yanlış yazılmasıyla yaşamının pek çok alanında zorlukla karşılaştı. Babaannesi annesi, dedesi babası, babası ise kardeşi olarak görünen S.B., 2021 yılında avukatı aracılığıyla dava açtı. Yanlış doğum tarihi ve diğer kimlik bilgilerinin de bulunduğu kayıtlarda düzeltme yapılması için açılan davanın ilk aşamasında, anne yönünden soy bağı davası açıldı. Bu dava sonucunda yapılan DNA incelemesiyle müvekkilin gerçek annesi tespit edildi. Ardından mahkeme kanalıyla doğum belgesi temin edilerek gerçek doğum tarihi tanık beyanlarıyla ispatlandı. S.B.'nin babası yurt dışında yaşadığı için Türkiye'de DNA testi yapılamayınca avukatı istinabe yoluyla İtalya'dan inceleme talep etti. İtalyan makamlarının kabulüyle Torino'da yapılan DNA testi Türkiye'deki mahkemece geçerli sayılarak S.B.'nin gerçek babası tespit edildi.

'GERÇEK DOĞUM TARİHİNİ TANIKLARIMIZLA İSPATLADIK'

Müvekkilinin nüfus kayıtlarının hatalı olduğunu belirten Avukat Ekin Özmen, "Nüfus kayıtlarında çok ciddi yanlışlıklar vardı. Örneğin babaannesi annesi, dedesi babası görünüyordu. Gerçek babası ise kardeşi olarak kaydedilmişti. Doğum tarihi ve doğum günü gibi diğer bilgiler de hatalıydı. Bu hataların düzeltilmesi için öncelikle anne yönünden soy bağı düzeltme davası açtık. Bu dava sonucunda yapılan DNA incelemesiyle müvekkilin gerçek annesi tespit edildi. Ardından mahkeme kanalıyla doğum belgesini elde ettik ve gerçek doğum tarihini tanıklarımızla ispatladık" diye konuştu.

GERÇEK BABASI TESPİT EDİLDİ

Sürecin en zor kısmının babalık yönünden olduğunu kaydeden Avukat Özmen, "Müvekkilin babası yurt dışında ikamet ettiği için Türkiye'de DNA incelemesi yapılamadı. Bunun üzerine, yurt dışına istinabe yoluyla DNA testi yapılması için talepte bulunduk. Mahkemenin talebi kabul etmesiyle İtalya'ya müzekkereler gönderildi. İtalyan makamlarının kabulü üzerine Torino Mahkemesi'nde duruşma yapıldı ve DNA incelemesi gerçekleştirildi. Sonuç, yerel mahkemeye gönderildi ve Türkiye'deki mahkeme de DNA incelemesini kabul ederek müvekkilin gerçek babasını resmen tespit etti" dedi.

'NÜFUSTA AMCA VE HALALARI KARDEŞİ GÖRÜNÜYORDU'

Yanlış kayıtlar nedeniyle müvekkilin sosyal ve hukuki hayatında büyük karmaşa yaşandığını dile getiren Avukat Özmen, "Gerçek babasının kardeşi olarak göründüğü, amca ve halalarının da kardeş olarak kaydedildiği nüfus kayıtlarında 12 kardeşi varmış gibi görünüyordu. Bu durum miras hukuku açısından da ciddi karmaşa yaratmıştı. Bu karar sayesinde tüm sorunlar son buldu. Müvekkilimiz doğum tarihi ve kimlik bilgileri dahil olmak üzere gerçek ailesine ve kimliğine kavuştu. Biz de bu sürecin başarıyla sonuçlanmasından mutluyuz" diye konuştu.

'BU KARAR BENZER DAVALARDA YOL GÖSTERİCİ OLACAK'

Ekin Özmen, bu kararın emsal nitelikte olduğunu belirterek, "Türkiye'de bu tarz davalar çok fazla var ancak istinabe yoluyla DNA incelemesine ilişkin pratikte pek uygulama bulunmuyor. Bu karar, özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının benzer davalarında yol gösterici olacak" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Antalya, Güncel, İtalya, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanlış Nüfus Kaydı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme
Mansur Yavaş’tan toplu istifa iddialarına yanıt Mansur Yavaş'tan toplu istifa iddialarına yanıt
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna
İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti
Nereden nereye Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor Nereden nereye! Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor

10:38
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
03:16
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
23:34
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti
İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
23:30
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
23:13
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3’ü sporcu 5 kişi yaralandı
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı
21:20
Bulgaristan’da euroya geçiş kararı protesto edildi
Bulgaristan'da euroya geçiş kararı protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 11:05:28. #7.12#
SON DAKİKA: Yanlış Nüfus Kaydı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.