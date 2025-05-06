Yapay Zeka Yıldızları Projesi İkinci Yıl Hedeflerini Açıkladı

VODAFONE Vakfı ve Habitat Derneği'nin dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle başlattığı 'Yapay Zeka Yıldızları' projesi birinci yılını tamamladı. Projeyle 36 bini aşkın öğrenciye ulaşılırken, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 5,34 TL değerinde sosyal geri dönüş sağladı. Projenin yeni döneminde 55 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Vakıf, geçen yıl Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği 'Yapay Zeka Yıldızları' dijital eğitim projesiyle, 12 ilde 58 farklı lokasyonda 183 gönüllü öğretmenin katkısıyla 36 bini aşkın öğrenciye ulaştı. Türkiye'nin 81 ilinde 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerine yapay zeka eğitimlerinin verildiği projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 5,34 TL değerinde sosyal geri dönüş sağladı. Projenin yeni döneminde 55 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Projenin yeni dönem hedefleri, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

"Yapay zeka, geleceğin dijital teknolojileri arasında kritik rol oynayacak. Global Vodafone Vakfı'nın hazırladığı 'Eğitim Alanında Yapay Zekanın Artan Rolü' raporuna göre, ülkemizde okullarda yapay zeka kullanımı söz konusu olduğunda, öğrencilerin yüzde 27'si geri kaldığını hissediyor. Geçen yıl Habitat Derneği işbirliğiyle başlattığımız 'Yapay Zeka Yıldızları' projesiyle amacımız, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zeka teknolojisini öğrenip kullanarak yaratıcı fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak. 12 ilde yürüttüğümüz projenin ilk yılında hedefimizin de üzerine çıkarak toplam 36 bini aşkın öğrenciye ulaştık. Yaptığımız sosyal etki analizinde gördük ki, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 5,34 TL değerinde sosyal geri dönüş sağladı. Proje kapsamında, gençlere global bir hackathon'a katılım imkanı da sunduk.. Yeni dönemde hedefimiz 55 bin öğrenciye ulaşmak. Süregelen çalışmalarımızın yanında yeni bir oluşuma da imza atacağız. Yapay Zeka Startup Studio ile lise öğrencilerinin yapay zeka odaklı fikirlerinin girişime dönüşmesini sağlayacak bir inkübasyon programı başlatacağız. Vodafone Vakfı olarak, genç nesillerin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ise şöyle konuştu:

"Gençleri geleceğin diliyle, üreten yapay zeka ile buluşturuyoruz. Vodafone Vakfı ile beraber hayata geçirdiğimiz Yapay Zeka Yıldızları projesiyle, ortaokul ve lise öğrencilerini yapay zekayla buluştururken tüketen değil, üreten bireyler olarak yetişmelerini destekliyoruz. Yapay zeka, makine öğrenimi, sanal gerçeklik ve dijital denge gibi alanlarda gençleri bilinçlendiriyor; dijital dönüşüm yolculuklarında onlara eşlik ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki teknoloji sınıflarında, köy okullarında ve gezici eğitim çadırlarında çocukların ve gençlerin potansiyelini yapay zekayı kullanarak birlikte ortaya çıkarıyoruz. Geçtiğimiz dönemde Romanya'da dalgalandırdığımız bayrağımızı bu yıl da yapacağımız hackathon yoluyla uluslararası arenalarda temsil etmeye çalışacağız. Aynı zamanda bu yıl gezici aracımızın il sayısını 12'den 15'e çıkararak kırsal alanda daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Son olarak Yapay Zeka Startup Studio ile liseli genç girişimcilerin hayallerine ortak olacak, yerel ve global yarışmalarda onların yanında yer alacağız. "Üreten yapay zekaö yaklaşımıyla yalnızca bilgi aktarmakla kalmayacak; gençlerin üretmesini, denemesini ve fark yaratmasını destekleyeceğiz. Bu yolculukta başta Vodafone Vakfı olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz, birlikte üretecek birlikte güçleneceğiz."

ÖĞRENCİLER YAPAY ZEKAYLA TANIŞIYOR

'Yapay Zeka Yıldızları' projesi kapsamında, 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerinin yapay zeka ile buluşması sağlanıyor. Öğrenciler, yapay zeka konusunda çeşitli araçlarla içerik üretebiliyor, yapay zekayı kapsamlı bir şekilde öğreniyor ve kendi projelerini geliştirebiliyor. Aynı zamanda, global içerik ve etkinliklerle de gençler için farklı gelişim alanları sunuluyor. Projeye katılan 744 öğrenciyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, ilk yılda öğrencilerin yüzde 85'i yapay zekanın ne olduğunu tanımlayabilmeye başladı; yüzde 60,5'i tarif komutlarını nasıl yazacağını öğrendi; yüzde 79,5'i eğitimi çok yararlı ve öğretici buldu; yüzde 64,2'si ise öğrendiklerini hemen kullanmaya başladı.

KIRSALDA YAPAY ZEKA EĞİTİMLERİ

Projenin yeni döneminde de yüz yüze, online ve web sitesi bazlı eğitimler devam edecek. Yeni dönemde 55 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Ayrıca, eğitmen ve gönüllü sayısı da artacak. Gezici Teknoloji Çadırı ile 15 ilde kırsal ilçelerdeki liseler ve köylerdeki okullarda bilim, teknoloji ve yapay zeka odaklı eğitim aktiviteleri düzenlenecek. Köy Teknoloji Ağı ile 45 lokasyonda bulunan teknoloji sınıflarında eğitim ve etkinliklerin yürütülmesi sağlanacak. Konteyner Teknoloji Sınıfları ile 4 ilde kodlama ve yapay zeka eğitimleri verilecek. Toplumsal fayda, sürdürülebilirlik ve teknolojiyle iyilik temalarında hackathon düzenlenecek.

İNKÜBASYON PROGRAMI BAŞLATILACAK

Proje kapsamında yeni bir program da hayata geçirilecek. Yapay Zeka Startup Studio adı altında, lise öğrencilerinin yapay zeka odaklı fikirlerinin girişime dönüşmesini sağlayacak bir inkübasyon programı başlatılacak. Toplam 3 ay sürecek programda, 20 girişim eğitim programı, 10 girişim hızlandırıcı program ve 5 girişim demo günü düzenlenecek. Eğitim programları fiziksel ve online olmak üzere hibrit modelde gerçekleştirilecek. Eğitim programı, yapay zeka odaklı fikir geliştirme, teknik beceriler, yalın kanvas ve ürün geliştirme süreçlerini kapsayacak. Hızlandırıcı programın ön şartı, tüm eğitim programlarının başarıyla tamamlanması olacak. Ardından, hızlandırıcı programda yatırım, finans ve destekler gibi konular başta olmak üzere girişimcilik süreçlerini inşa eden eğitim-mentorluk alınacak. Demo gününün ön şartı, hızlandırıcı programın başarıyla tamamlanması olacak. Jüri karşısında fikirler yarışacak ve tüm takımlara çeşitli ödüller verilecek. Yarışmayı dereceyle bitiren girişim adayları, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından her yıl Cenevre'de yapılan AI for Good etkinliğine katılacak. Proje kapsamında yarışmayı tamamlayan 20 girişimin de UNICEF tarafından gerçekleştirilecek Generation Unlimited ve GN tarafından gerçekleştirilecek Entrepreneurship World Cup global yarışmalarına doğrudan başvuru hakkı olacak.