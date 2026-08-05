Yargıtay, Palu ailesi dosyasına son noktayı koydu: İspirtocu damadın karanlık yüzü - Son Dakika
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Yargıtay, Palu ailesi dosyasına son noktayı koydu: İspirtocu damadın karanlık yüzü

Yargıtay, Palu ailesi dosyasına son noktayı koydu: İspirtocu damadın karanlık yüzü
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Yargıtay, Kocaeli'de 15 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürüldüğü iddiasına ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada tutuklu sanık Tuncer Ustael'e verilen müebbet hapis cezası ile 5 sanık hakkındaki beraat kararını onadı.

Yargıtay, Kocaeli'de 15 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürüldüğü iddiasına ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada tutuklu sanık Tuncer Ustael'e verilen müebbet hapis cezası ile 5 sanık hakkındaki beraat kararını onadı.

TARAFLAR, KARARI YÜKSEK MAHKEMEYE TAŞIDI

Taraf avukatları, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesince 6 sanık hakkında verilen mahkumiyet ve beraat kararlarına ilişkin istinaf talebinde bulundu. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, başvuruların reddine karar vererek, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

İstinaf kararının ardından taraf avukatları, Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

İncelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Melike Tahnal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael hakkında "olası kastla çocuğu öldürme" suçundan hüküm kurulan müebbet hapis cezasını ve "çocuğun cinsel istismarı" suçundan verilen beraat kararını onadı.

Ustael'in tutukluluk halinin devamına karar veren yüksek mahkeme, sanıklar Ayşe, Hava, İsa ve Fatih Palu ile Emine Ustael hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan verilen beraat kararını da hukuka uygun buldu.

Yargıtay, Palu ailesi dosyasına son noktayı koydu: İspirtocu damadın karanlık yüzü

TÜRKİYE'NİN EN KARANLIK DAVALARINDAN BİRİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, çalışma başlatan polis ekipleri bulguya ulaşamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazılarda da bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin başlayan yargılama sonunda sanık Tuncer Ustael, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanık Emine Ustael "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, Hava, İsa ve Ayşe Palu ise "kasten öldürmeye yardım etme" ve "hürriyetin kısıtlanması" suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapse mahkum edilmişti. Fatih Palu'ya da olay tarihinde yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

Sanıklar hakkında verilen kararın Yargıtayca bozulmasının ardından 6 sanığın 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandığı davanın 3 Ekim 2023'teki duruşmasında, tutuklu sanık Tuncer Ustael "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Emine Ustael ile Hava, İsa ve Ayşe Palu'yu "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Fatih Palu'ya ise suçun işlendiği tarihte yaşı 18'den küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme, sanık Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Yargıtay, Palu ailesi dosyasına son noktayı koydu: İspirtocu damadın karanlık yüzü

SAKARYA'DAKİ YARGILAMA SÜRECİ

Melike Tahnal'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Tuncer Ustael hakkında "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar ve "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar; Emine Ustael ile Hava ve Ayşe Palu'nun da "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar hapsi talep edilmişti.

Sanıklar Tuncer ve Emine Ustael, Hava, Ayşe, İsa ve Fatih Palu hakkında Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle aynı mahkemede açılan ikinci dava, bu dosyayla birleştirilmişti.

İkinci davanın iddianamesinde ayrıca sanık Tuncer Ustael hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan en az 15 yıl hapis cezası istenmişti.

Mahkeme heyeti, 19 Temmuz 2023'te karar duruşmasında tutuklu sanık Tuncer Ustael'i "olası kastla çocuğu öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırmış, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan ise beraat kararı vermişti.

Heyet, sanıklar Ayşe, Hava, İsa ve Fatih Palu ile Emine Ustael'in "çocuğu kasten öldürme" suçundan beraatine, "usulsüz gömme" suçundan ise dosyanın ayrılması yönünde hüküm kurmuştu.

Öte yandan "usulsüz gömme" suçundan dosyaları ayrılan sanıklar Ayşe, Hava, İsa ve Fatih Palu ile Emine Ustael hakkındaki davanın ise zaman aşımı nedeniyle düştüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yargıtay, Palu ailesi dosyasına son noktayı koydu: İspirtocu damadın karanlık yüzü - Son Dakika

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