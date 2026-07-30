YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel: Seçime ulaşana kadar her kötülüğü deneyecekler

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelere yönelik operasyonlara dair, "Var güçleriyle saldırıyorlar. Onları durduracak tek güç halkın gücü. Açık birçok dosyada yeni dalgalar oluyor, operasyonlar oluyor. Yeni dosyalar açılacak mı? Açılabilir. Ben şu anda artık şunu görüyorum. Seçime ulaşana kadar her kötülüğü deneyecekler ama anketlerde aldıkları sonuçlar ya da sahadan gelen bazı bildirimler bu tutumu değiştirmeye onları zorlarsa, yine kendi siyasi hesapları gereğince bunu durdururlar. Yoksa bir akıl hakim olur mu? Vicdan hakim olur mu? Bu işte bir aklıselim hakim olur mu? Yok" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır ile Medyascope muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Özel, bağış ve üyelik kabul etme sürecine dair şunları kaydetti:

"Millet hazır, biz hazırız, sistem hazır. Yargıtay şöyle bir şey diyor: Bir ildeki il başkanlığı ve bütün ilçeler kurulduktan sonra o ilden üye kaydedebilirsiniz. Ankara ve Çankaya kurulduktan sonra belki ilk başta geçici olarak buraya kaydedeceğiz. Biz şimdi 60'a yakın ili görevlendirdik. O illerde kuruluş işlemleri il düzeyinde başladı ama onların da ilçeleri görevlendirmesi lazım. Bizim bütün sistemimiz, her şeyimiz hazır. Yargıtay da 'Açılmış olan ilçeye üye kaydetmenize izin vereceğim' diyor. Çevrimiçi de olsa aynı şekilde. O yüzden şöyle bir formül geliştirdik. Bağış hesabını açıyoruz bugünden itibaren. İnternet sitemiz de açılıyor. Bağış hesabı açıldıktan sonra oraya bağış yapanlar açıklama kısmına adını ve telefonunu bırakacak. Bunu ön üyelik kabul edeceğiz ve üyelik açıldığında onları öncelikli olarak üye yapacağız. Herhalde üç beş gün, bir hafta sürecek ilk üyeleri resmi olarak kaydetmemiz. Ama bir yandan eldeki formlar dolduruluyor, cezaevlerinden bile geliyor formlar. Hüseyin Can (Güner) form doldurmuş, yollamış mesela hemen. Tabii acayip bir yığılma var. Bir de üyelik modelini eskiye göre çok daha hızlı, esnek bir hale getiriyoruz. Eskiden başvuruyordu, geliyordu, postayla evrak yolluyorduk, imzalayıp geri yolluyordu falan. Şimdi onları çok ciddi bir dijital altyapıyla çözdü arkadaşlar. Örneğin üyelik açıldıktan sonra, WhatsApp grubuna bir linkle 'Arkadaşlar üye olmak isteyen buraya üye olabilir' diye yolluyorsunuz. WhatsApp üzerinden dört adımda üye oluyor. Kendisine linki yollayanı referans olarak yazıyor. Böylece en çok üye yapanı da takip edip ödüllendirebileceğiz mesela. Bunun yanında bütün aidatlar kredi kartı üzerinden. Mesela aidatta bir aksama olduğunda sistem WhatsApp'tan hemen mesaj atacak. Yani bütün üyelerimizle WhatsApp'tan daima iletişim halinde olduğumuz, onlara bilgi yolladığımız, aidatlarını hatırlattığımız, davet ettiğimiz çok güçlü bir yapı kuruyoruz."

"İKİ MİLYON ÜYEYİ ÇOK KISA SÜREDE AŞACAĞIMIZ GÖRÜNÜYOR"

Çok kısa sürede CHP'nin üye sayısını aşacaklarına inandığını belirten Özel, "Bunun çok daha ilerisine geçebilir. Sokağa baktığımızda çok üye gelecek gibi ama bir rakam verip bereketini kaçırmak da istemiyorum. Mesela üç ayda üç milyon üye çok büyük başarıdır. Ama beş milyon bekliyorum desen başarısızlığa dönüşür. Ama CHP'de ulaştığı iki milyon üyeyi çok kısa sürede aşacağımız görünüyor" dedi.

"HAKKANİYETİ SÖYLÜYOR AMA..."

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Hazine yardımı" çıkışına ilişkin şöyle konuştu:

"Devlet Bey aslında şöyle diyor: 'Hani adaletli bir bakış açısı olursa, bu parti seçimlerden aldığı oy oranında bağış alıyor, hazine yardımı alıyor. E seçimdeki her dört milletvekilinden üç tanesi yeni partiye gitmiş. O zaman hazine yardımı aslında bu arkadaşların bulunduğu partinin hakkı.' Hakkaniyeti söylüyor ama yasal düzenleme de buna izin vermez. Bizim CHP'den bu parayı talep edecek halimiz de yok. Ama gerçekten bu hakkaniyet arayışı olur ve bu bakış açısı olursa partiler Plan Bütçe Komisyonu'nda, ilgili komisyonda otururlar ve bundan sonrası için konuşurlar. Milletvekili sayısı belli bir sayının üstünde olan partilerde veya Meclis'te grubu bulunan partilerde, milletvekili oranında bir bağış almaları sağlanabilir. Bir önceki yıl bağış dağıtıldıktan sonra o partiden ayrılan milletvekilleri varsa bir sonraki yıl ona oranlı dağıtılabilir. Yani bunların hepsi düşünülebilir. Düşünülmeli zaten. Şöyle düşünün bugünkü yasal düzenlemede bir tarafta diyelim ki 100 milletvekilli bir parti var, 99 'u bir yere gitti, biri orada kaldı. O biri bütün bağışı alıyor, 99'u hiçbir şey alamıyor. Hazine yardımı alamıyor."

YENİ Parti Lideri Özel, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasını da "Ben devam etmemesini beklemiyorum açıkçası. Var güçleriyle saldırıyorlar. Onları durduracak tek güç halkın gücü. Açık birçok dosyada yeni dalgalar oluyor, operasyonlar oluyor. Yeni dosyalar açılacak mı? Açılabilir. Yani ben şu anda artık şunu görüyorum. Seçime ulaşana kadar her kötülüğü deneyecekler ama anketlerde aldıkları sonuçlar ya da sahadan gelen bazı bildirimler bu tutumu değiştirmeye onları zorlarsa, yine kendi siyasi hesapları gereğince bunu durdururlar. Yoksa bir akıl hakim olur mu? Vicdan hakim olur mu? Bu işte bir aklıselim hakim olur mu? Yok. Ama kendileri için neyin avantajlı olduğunu düşünüyorlarsa onu yapıyorlar. Ben anketlerde ve sahada bu işin AK Parti'nin çok aleyhine döndüğünü görüyorum. Ama bunu görecekler mi? Yoksa baskının dozunu arttırarak halka geri adım attırabileceklerini mi düşünecekler? Onu göreceğiz" diye değerlendirdi.