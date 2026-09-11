YENİ Parti ilk kurultayını 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da yapacak - Son Dakika
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YENİ Parti ilk kurultayını 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da yapacak

YENİ Parti ilk kurultayını 14-15 Kasım\'da Ankara Arena\'da yapacak
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CHP'den istifa eden 91 milletvekilinin 24 Temmuz'da kurduğu YENİ Parti, ilk büyük kongresini 14-15 Kasım'da Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olması beklenen kurultay öncesi ilçe ve il kongreleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak.

(ANKARA) - YENİ Parti olağan kongresini kasım ayında yapacak. 14-15 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan partinin ilk kongresi Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

CHP'den istifa eden 91 milletvekilinin 24 Temmuz'da kurduğu YENİ Parti'nin ilk büyük kongresi Kasım ayında yapılacak. 14-15 Kasım'da Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilmesi planlanan kongrede YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tek aday olması bekleniyor.

KONGRE SÜRECİ 22 AĞUSTOS'TA BAŞLADI

YENİ Parti'de kongre takvimi 22 Ağustos'ta resmen başladı. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta askıya çıkarıldı. İlçe kongrelerini 12 Eylül'de gerçekleştirecek YENİ Parti'de, 18 Ekim'de il yönetimi seçimlerine geçilecek. İlçe ve il örgütlerindeki seçim süreçleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak.

YENİ Parti'de ilçe ve il kongrelerinin ardından yapılacak kurultayın kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. 14-15 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan kurultay Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel YENİ Parti ilk kurultayını 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da yapacak - Son Dakika

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