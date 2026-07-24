YENİ Parti Resmen Kuruldu: 91 Milletvekiliyle Yola Çıkıldı

(ANKARA) - Ankara Milletvekili Murat Emir ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi. Başvurunun ardından konuşan Emir, partinin resmen kuruluş sürecinin başladığını belirterek, "91 milletvekilimizle partimizin kuruluş aşamasını bugün bitiriyoruz" dedi. Emir, YENİ Parti'nin "halkın iktidarı" hedefiyle yola çıktığını ve Özgür Özel liderliğinde "ülkenin üzerindeki karanlığı yırtıp atacaklarını" söyledi.

CHP'den ayrılan isimler tarafından kuruluş hazırlıkları tamamlanan YENİ Parti için resmi süreç başlatıldı. YENİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Murat Emir ve Asu Kaya, partinin kuruluşuna ilişkin gerekli belgelerle birlikte İçişleri Bakanlığı'na resmi başvuruda bulundu.

Başvurunun ardından açıklama yapan Murat Emir, Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümüne işaret ederek, bugün hem Cumhuriyet'in tapusunun alındığı tarihi bir günü andıklarını hem de yeni bir siyasi yolculuğa çıktıklarını söyledi. Millî Mücadele'nin mirasına ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine bağlılık vurgusu yapan Emir, işçilerden emeklilere, çiftçilerden gençlere kadar toplumun farklı kesimleriyle birlikte "umut dolu, kutlu bir yolculuğa" çıktıklarını belirtti.

"BAKANLIKTAN BELGELERİ ALDIK"

"Milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz. Arkamızda sarayda tasarlanan kirli planları, saray sofrasına oturanları, binaları, masaları, sandalyeleri bırakıyoruz" diyen Emir şöyle konuştu:

"Ama bu ülkeyi daha adil, daha eşit, emeğinin karşılığını aldığı, bereket dolu bir ülke yapmak üzere tüm milletimizle birlikte, kimseyi ayrıştırmadan, kimseyi ötekileştirmeden yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. İşte bugün, bu yürüyüşün önemli günlerinden birisi. Türk siyasi tarihinde, umut ediyoruz ki çok önemli bir kilometre taşı olacak. Yeni partimizi, yepyeni partimizi kurduk. Biraz önce İçişleri Bakanlığımızdan kuruluşla ilgili belgelerimizi aldık. Artık umuyoruz ki saatler içerisinde diğer prosedürler de tamamlanacak ve gün bitmeden partimiz hukuken kurulmuş olacak. Türk siyasi yaşamına, umuyoruz ki çok önemli hizmetler, katkılar yapacak. Ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı olsun.

"GÜZEL GÜNLERE KAVUŞACAĞIZ"

Bildiğiniz gibi partimiz sokaklarda, yürüyüşlerde kuruldu. Milletimizle kuruldu. Bu partiyi milletimiz kurdu. Bu partide herkesin umudu var. Biz bu sorumluluğun farkındayız. Hep birlikte, birlikte yola çıktıklarımızla, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde ülkemizin üstüne çöken, vatandaşlarımızın omzuna çöken bu karanlığı yırtıp atacağız. Güzel günlere kavuşacağız. Hep birlikte kuracağız, güçlü devleti, güçlü kurumları olan güçlü devleti hep birlikte ayağa kaldıracağız. Daha adil bir Türkiye, haksızlıkların olmadığı, yargının siyasallaşmadığı, yargının muhalif sayılan herkesin ve her kurumun tepesinde sallandırılmadığı bir Türkiye'yi kuracağız. Herkesin umut dolu olduğu, liyakatle çalışırsan başarırım, kimse hakkımı yiyemez dediği Türkiye'yi hep birlikte kuracağız.

"BU MUTLU BAŞLANGICI, HALKIN İKTİDARI İLE TAÇLANDIRACAĞIZ"

Biz bu ülkeye, bu güzel ülkenin güzel insanlarına güveniyoruz. Onlardan bu umudu alıyoruz. Onlarla birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Umut dolu bir başlangıcın arifesindeyiz. Bu mutlu başlangıcı hep birlikte halkın iktidarı ile taçlandıracağız. Ama o iktidar, bugünküler gibi halkından kopuk, milletin dertlerinden kopuk, yoksulu anlamayan, genci dinlemeyen, konuşanı susturan, muhalefet yapanı hapse atan, seçilmiş belediye başkanlarını, seçilmişleri, Cumhurbaşkanı adayımızı kasten, bilerek içeride tutan bir iktidar olmayacak.

"PARTİMİZİN KURULUŞ AŞAMASINI BUGÜN BİTİRİYORUZ"

Türkiye'nin güzel günleri olacak arkadaşlar. Bu güzel günleri hep birlikte kuracağız. Geriye bakmadan, geçmişle ilgilenmeden ama geçmişten aldığımız kurucu değerleri, Cumhuriyet'in kurucu değerlerini hiç unutmadan, başta Mustafa Kemal, Lozan kahramanı İsmet İnönü ve onun dışındaki bütün önderlerimizi rahmetle, saygıyla anıyoruz. Onların omuzlarımıza verdiği görevi en güzel şekilde hep birlikte taşıyacağız. Güzel günler bizim olacak. Bildiğiniz gibi Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde 91 milletvekilimizle partimizin kuruluş aşamasını bitiriyoruz. Bugünden sonra da çok daha güçlü, çok daha kurumsal olarak yine meydanlardayız, alanlardayız, tarlalardayız, fabrikalardayız, üniversitelerdeyiz; yaşamın olduğu, emeğin olduğu her yerdeyiz ve hep birlikte başaracağız."

(Sürecek)