Yenidoğan Çetesi Operasyonu: Tutuklamalar ve Cezalar - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Operasyonu: Tutuklamalar ve Cezalar

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yenidoğan çetesi ile ilgili tutuklamalar ve hastanelere cezalar uygulandığını duyurdu.

18.10.2024 16:35
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(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "yenidoğan çetesi"ne ilişkin, "Bu süreçte çeşitli dinlemeler ve delillerle beraber bu süreçte suçlular tutuklandılar. Hastanelere cezalar ve kapatma cezaları uygulandı. Adli süreç devam etmektedir. Bu süreçte hem gereği hem de cezalandırılması ve devlet, Sağlık, Adalet, İçişleri Bakanı olarak gereğini yapıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "yenidoğan çetesi"ne ilişkin açıklama yaptı. Memişoğlu, özetle şunları kaydetti:

"Sağlık sistemimizin dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunabiliyor ve dünyaya örnek. İlgalite ile mücadele veya yanlış uygulamalar ile mücadele, insanımız hayatı ile ilgili mücadele hep peşinde olduk, peşinde olamaya devam edeceğiz. Bu Türkiye'nin değeri. Maalesef Türkiye'nin bu değerlerine saldırılar oluyor. Bu konuda her türlü önlemi alıyoruz. Kamuoyu, yenidoğan çetesiyle ilgili insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin organizayonuyla meşgul ediliyor. Kabul edilemeyecek illegalite. Kamuoyunun şu anda yenidoğan çetesi ile ilgili maalesef insanlıktan nasibini almamış kişiler bunlar. Gerçekten canice ve kabul edilemeyecek bir çete. Biz bunun her zaman peşinde olduk ve olacağız. Yanlış uygulamalara izin vermeyeceğiz. Her türlü cezayı, önlemi almaktayız. Bu, Mayıs 2023 yılında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihbarı Emniyet Genel Müdürlüğümüze bildirmekle başlayan bir süreçti. Bu süreçte çeşitli dinlemeler ve delillerle beraber bu süreçte suçlular tutuklandılar. Bunların içinde bazı sağlık çalışanları olduğu gibi sağlık dışı çalışanlar da vardı. Hastanelere cezalar ve kapatma cezaları uygulandı. Adli süreç devam etmektedir. Bu süreçte hem gereği hem de cezalandırılması ve devlet, Sağlık ve Adalet, İçişleri Bakanı olarak gereğini yapıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenidoğan Çetesi Operasyonu: Tutuklamalar ve Cezalar - Son Dakika

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