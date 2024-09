Güncel

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terörün belini kırdık. Bölücü terör örgütü artık son çırpınışlarını yaşıyor. Öyle bir kararlılıktı ki bu, sadece sınırlarımızda değil, Irak'ta da Suriye'de de teröristlerin inlerine giriyor, başlarını eziyoruz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Burada gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Yerlikaya, birilerinin, bin yıldır bu topraklar üzerinde emelleri ve hevesleri son bulmayanların taşeronluğunu yaptığını söyledi.

"Aziz Milletimize dair hedeflerimiz var. Her bir vatandaşımızın refah seviyesinin arttığı, şehirlerimizin kalkındığı, ülkemizin küresel bir güç haline geldiği, bir Türkiye hedefimiz var" diyen Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Bu hedefe doğru büyük ve güçlü Türkiye idealiyle yürüyoruz. Peki bu hedefe kimlerle yürüyoruz? Türkiye Yüzyılı'nı kimlerle inşa ediyoruz? Sizlerle. Her daim birlikte, özümüzden geleceğe' emin adımlarla ilerliyoruz. Bir an dahi durmamak, hep daha ileriye gitmek için, birbirimize sımsıkı sarılmalıyız kardeşlerim. Birileri nifak tohumları ekebilir, birileri terörden, kandan, kaostan medet umabilir. Birileri birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize pusu kurabilir. Birileri bin yıldır bu topraklar üzerinde emelleri ve hevesleri son bulmayanların taşeronluğunu yapabilir. Bu ne ilktir, ne de sondur biliyoruz. Ama buna karşı bizim sarsılmaz imanımız var. Bozulmaz kardeşliğimiz var. Biz bu topraklara dün gelmedik. Dün birlikte yaşamaya başlamadık. Biz, Sultan Selahaddin'in ordusunda bir olmuş, Sultan Alparslan'ın ordusunda cem olmuş, Çanakkale'yi geçilmez kılan, sevinci bir, hüznü bir, kaderi bir olmuş bir milletiz. Bu milletin arasındaki bağlar gönül bağıdır, can bağıdır."

'Bugün gelinen noktada devrim niteliğinde adımlar atıldı'

Terörle mücadele kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Milletimizin birliğine ve beraberliğine kasteden başta bölücü terör olmak üzere tüm ihanet girişimlerinin kökünü hamdolsun bu topraklardan kazıyıp atıyoruz. Çünkü terörle amansız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir. 23 yıldır Diyarbakır'ımıza yapılanlar, bu ülkeye, bu millete yapılan hizmetler bir lütuf değil, bir haktır. İmtiyazlı sınıflar AK Parti ile ortadan kalkmıştır. Çünkü Ak Parti'nin siyaset anlayışının merkezinde milletine hizmet, milletine adanmışlık vardır. AK Parti doğusundan batısına bu ülkenin temel insan hakları konusunda yaşadığı sorunları kendisine dert edindi ve bugün gelinen noktada devrim niteliğinde adımlar atıldı. Dilinden, yaşam tarzından dolayı hiçbir vatandaşımızın dışlanmasına, ötekileştirilmesine müsaade edilmedi. 'Hak bir gönül verdi bana' diyen Yunus'un Türkçe'si de "Ay dilbere" ile aşk şiirinin şaheserini yazan Fekiye Teyran'nın Kürtçe'si de bizimdir, bu milletindir. Türkiye'nin eskimiş, yıllarını çalmış tartışmalarla kaybedecek bir dakikası dahi yoktur. Bizim terörden dolayı tek bir insanımızı dahi kaybetmeye tahammülümüz yoktur. Hele çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşamlarını istismar edenlere, teröre sırtını dayayanlara asla geçit vermedik, vermeyeceğiz."

'Diyarbakır'da, tüm terör örgütlerine yönelik 3 bin 671 operasyon gerçekleştirdik'

Terörün belini kırdıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'da terör ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu. Diyarbakır'da bu yıl içerisinde terör örgütlerine yönelik 3 bin 671 operasyonun düzenlediğini aktaran Bakan Yerlikaya, "Bölücü terör örgütü artık son çırpınışlarını yaşıyor. Öyle bir kararlılıktı ki bu, sadece sınırlarımızda değil, Irak'ta da Suriye'de de teröristlerin inlerine giriyor, başlarını eziyoruz. Bakın, sadece bu yıl içinde Diyarbakır'da, tüm terör örgütlerine yönelik 3 bin 671 operasyon gerçekleştirdik. 10 terörist etkisiz hale getirildi. 831 şahıs gözaltına alındı. Bu mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Medeniyetlerin beşiği olan bu topraklar, huzurun ve kardeşliğin en güçlü kalesi olmuştur. Peki, İçişleri Bakanlığı olarak biz ne diyerek yola çıktık? Türkiye'nin Huzuru için. Evet, Türkiye'nin huzuru, Diyarbakır'ın huzuru için sadece teröristlerle değil, şehir eşkıyalarıyla, zehir tacirleriyle, tüm suç ve suçlularla da mücadele ediyoruz. Diyarbakır'ımızın bereketli topraklarında Hint keneviri yetiştirilmesine, terörün finansmanına kaynak aktarılmasına müsaade eder miyiz sandılar? Sadece bu yıl içinde Diyarbakır'da zehir tacirlerine yönelik, 2 bin 514 operasyon düzenledik bin 64 şahıs gözaltına alındı, bunlardan 501'i tutuklandı. Yine bu dönemde Diyarbakır'da 14 tona yakın esrar, yaklaşık 68 milyon kök kenevir ele geçirdik" dedi.