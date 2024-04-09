Yeryüzü Doktorları Derneği, 30 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımında bulundu

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Açlık, yoksulluk, savaş gibi nedenlerle gıdaya erişimin zor olduğu coğrafyalarda çalışmalar yürüten Yeryüzü Doktorları Derneği, bu yıl ramazan ayında 30 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Dünya Gıda Programı'nın (WFP) verilerini göz önünde bulunduran dernek, açlıkla mücadele etmek için "Hayat Kurtarılmaya Aç" kampanyasını başlattı. İhtiyaç sahibi ülkelerde beslenme tedavileri uygulayan dernek, ramazan ayı boyunca da gıda desteği sağlayıp kriz bölgelerine destek sağladı.

WFP verilerine göre 783 milyon insanın temel gıdaya erişim sağlayamadığı, 50'den fazla ülkede yaklaşık 47 milyon kişinin açlığın eşiğinde hayat sürdüğü gerçeğinden hareket eden dernek, beslenme sağlığı projelerini desteklemek, ramazan ayının bereketini uzak coğrafyalara taşımak ve açlıkla mücadeleye dikkati çekmek için 30 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı gerçekleştirdi.

60 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaştı

Yeryüzü Doktorları Derneği, Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Etiyopya, Hindistan, Kazakistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Pakistan, Kamboçya, Somali, Suriye, Yemen, Sri Lanka, Uganda, Peru, Kamerun, Honduras, Kosova, Tanzanya, Türkiye, Togo, Lübnan, Gazze, Mısır ve Sudan'ın yer aldığı ülkelerde 7 bin 625 kumanya dağıtarak 47 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaştı. İftar programı da gerçekleştiren dernek, ramazan ayında 13 bin kişinin iftar sevincine ortak oldu.

Savaş ortamında ve saldırılar altında ramazan ayını geçirmek zorunda kalan Gazze'de de çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren dernek çalışanları, on binlerce kişiye iftar sofrası kurdu. Mobil sağlık ekipleri de şehre Mısır'dan tedarik ettiği yardım kolilerinin teslimini sağladı.

Dernek ayrıca, açlığın kol gezdiği Afganistan, Çad, Somali, Yemen'de açtığı beslenme sağlığı merkezleriyle, yetersiz beslenmenin küçük yaşlarda meydana getirdiği malnutrisyon hastalığına karşı tıbbi beslenme tedavisi için mücadele veriyor. Dernek, bu ülkelerde açtığı 21 beslenme sağlığı merkezi ve 11 mobil sağlık ekibiyle malnutrisyon hastalığının tedavisi için özel hazırlanmış destekleyici ve terapötik gıdaları kullanıyor.

Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Güney: "Gazze'de desteğe devam ediyoruz"

Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da bağışçıları sayesinde birlik ve beraberlik içinde yardımlaşmanın mutluluğunu ve binlerce ihtiyaç sahibi insanın hayatına dokunmanın huzurunu yaşadıklarını bildirdi.

Kısa vadeli çözümler yerine sürdürülebilir çözümlere odaklanarak faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini aktaran Güney, şunları kaydetti:

"Gazze'deki ekiplerimizle hem sahada hem hastanede destek vermeye devam ediyoruz. Gazze'nin kuzeyinde mobil ekiplerimizle ve güneyde 3 hastanede yer alan doktorlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bağışlarla da aralıksız olarak Mısır'dan yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Bu doğrultuda günlük sıcak yemek ve gıda kolilerimizin dağıtımlarına devam ediyoruz. Bugün 30 ülkede gerçekleştirdiğimiz kumanya dağıtımlarımızı başarıyla tamamladığımızı, 4 ülkede yer alan beslenme sağlığı merkezimizde tedavi uygulamalarının devam ettiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Somali'den Gazze'ye, Bangladeş'ten Honduras'a kadar sağlık ve insani yardım alanında ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız."