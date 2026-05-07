Yıldırımhan Füzesi Testleri Tamamlandı

(İSTANBUL) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, MSB ARGE birimi tarafından geliştirilen kıtalararası füzeye ilişkin, "Üç ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip YILDIRIMHAN füze sistemine yönelik laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanmış olup saha testlerine ilişkin çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmektedir" denildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, SAHA-2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın yapıldığı İstanbul Fuar Merkezi'nde haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. SAHA-2026'da Bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızın ürün ve projelerinin yer aldığını belirten Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MSB AR-GE Merkezimiz tarafından, Sayın Bakanımızın da ifade ettiği üzere; geniş bir etki ve bant kapatma kapasitesine sahip Gölgehan Jammer, ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir yapabilen ve en uzun menzile sahip Yıldırımhan uzun menzilli füze, bütün kritik parçaları AR-GE'miz tarafından üretilen Güçhan turbo-fan uçak motoru ve Onur turbo şaft helikopter motoru, kalibresinde dünyanın en hafif silahı olma özelliğine ve maksimum iki bin 100 metre atış menziline sahip PNR-53 Sniper olmak üzere çok sayıda seçkin ürünümüz sergilenmektedir."

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından, modern muharebe sahasına uygun olarak tasarlanan 105 mm URAN araç üstü obüs, yüksek hareket kabiliyeti, hızlı konuşlanma ve etkin ateş desteği sağlayan ATTİLA araç üstü 155 mm obüs, mayınlı sahalara yönelik güvenli çözüm sunan ALPAY-2 mayın temizleme sistemi, 300 kalibre Blackout tüfeği, 7.62 mm anti-dron mühimmatı, TOLGA yakın hava savunma sistemi bünyesine dahil edilen akustik sistem, lazer silah sistemi ve ENFAL-17 füzesi başta olmak üzere 50'den fazla yeni ürün ilk kez tanıtılmaktadır.

Şirketimiz tarafından ayrıca, Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ile KBRN Koruyucu Malzeme Tedarik Sözleşmesi, Bakanlığımız ile MOD184 Çok Maksatlı Topçu Tapası ve MOD135 Yaklaşım Tapası Tedarik Sözleşmesi, ASFAT Anonim şirketimiz ile dört adet Denizhan Milli Deniz Topu tedarikine yönelik sözleşme, Macaristan merkezli HT Division şirketiyle insansız kara araçlarına Tolga yakın hava savunma sistemlerinin entegrasyonu ile, Azerbaycan'da yerleşik Miras Military Industrial Company ile BMP-1 Zırhlı Araç modernizasyonuna yönelik mutabakat zaptları imzalanmıştır.

ASFAT Anonim şirketimiz ile İtalyan Magnaghi Aerospace şirketi arasında SkyArrow Uçak Platformu'nun ortak üretimine yönelik Niyet Mektubu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyacına ilişkin 27 adet ZAHA'nın tedariki kapsamında sözleşme imzalanmıştır. Diğer yandan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait TCG Anadolu ve TCG İstanbul gemileri ile TCG Piri Reis denizaltısı fuara katılmakta, Mehteran Birlik Komutanlığımız ile bando komutanlıklarımızca konserler icra edilmektedir. 8-9 Mayıs'ta TCG Anadolu Sarayburnu'nda, TCG İstanbul ise Ataköy'de halkımızın ziyaretine açılacaktır."

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komuta kademesinin SAHA-2026 kapsamındaki görüşmelerine ilişkin bilgi verdi. Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda OMTAS kuleli zırhlı tanksavar aracı ile 17 kişilik karinalı botun envantere alındığını bildirdi.

"Dört PKK'lı terörist daha teslim oldu"

Terörle mücadeleye ilişkin Aktürk, "Geride bıraktığımız hafta içerisinde, dört PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca, son bir haftada imha edilen 4 kilometre tünel ile birlikte Menbic'de tespit edilen tünel hatlarının tamamı (487 km) başarıyla imha edilmiştir. Böylece Suriye harekat alanlarındaki 789 (Tel Rıfat: 302/ Menbic 487) kilometrelik tünellerin tamamı kullanılamaz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Aktürk sınır güvenliğine ilişkin, "Son bir haftada sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan beşi terör örgütü mensubu olmak üzere 256 şahıs yakalanmış, iki bin 232 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı iki bin 686, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 27 bin 850 olmuştur" dedi.

11 Mayıs'ta TCG Meltem Lazkiye'ye ilk kez liman ziyareti yapacak

Türkiye ile Suriye arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesi ve Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması maksadıyla 11 Mayıs'ta TCG Meltem tarafından Lazkiye'ye ilk kez liman ziyareti yapılacağını söyleyen Aktürk, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir heyetin Lazkiye'de bulunan askeri eğitim kurumlarını ziyaret edeceğini bildirdi.

Aktürk, "Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında, Yunanistan 3'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı, 9'uncu Hudut Tugay Komutanımızı 12-13 Mayıs'ta Edirne'de ziyaret edecektir" dedi.

"İran ve ABD'nin müzakere sürecine devam etmelerini temenni ediyoruz"

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin Aktürk, "İran ve ABD'nin geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için sağduyulu ve yapıcı davranmasını ve müzakere sürecine devam etmelerini temenni ediyoruz. Bölgede istikrar ve huzurun sağlanmasına yönelik çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Öte yandan, İsrail'in uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ederek müzakere sürecine rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılara ve Gazze'de her geçen gün derinleşen insani krize karşı uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi gerekliliğini yineliyoruz" diye konuştu.

"Uzun yıllardır sürdürülen AR-GE faaliyetleri neticesinde Bakanlığımız bünyesinde tesisler oluşturuldu"

MSB'den yapılan açıklamada, SAHA-2026 ve savunma sanayii vizyonuna ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"MSB olarak savunma sanayiine yalnızca kullanıcı bakış açısıyla değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren, yön veren, sektörün gelişimini hızlandıran ve stratejik düzeyde konsept üreten bir vizyonla yaklaşmaktayız. Ortaya koyulan bu vizyon, sektörün tüm paydaşlarını teşvik eden, teknolojik bağımsızlığı güçlendiren ve kritik alanlarda yerli kabiliyetlerin gelişimini hızlandıran stratejik bir yaklaşımın ürünüdür."

Sahip olduğumuz kurumsal tecrübe, mühendislik altyapısı ve üretim kabiliyetleriyle yeni nesil savunma sistemlerinin geliştirilmesine rehberlik ediyoruz. Uzun yıllardır sürdürülen AR-GE faaliyetleri neticesinde Bakanlığımız bünyesinde kritik üretim altyapıları, ileri teknoloji laboratuvarları ve yüksek hassasiyetli üretim kabiliyetine sahip tesisler oluşturulmuştur."

"YILDIRIMHAN'da kullanılan yakıtlar ARGE Merkezimiz tarafından üretilmekte"

YILDIIRMHAN uzun menzilli füze sistemine ilişkin Bakanlık şu açıklamayı yaptı:

"YILDIRIMHAN füze sisteminde kullanılan Asimetrik Dimetilhidrazin (UDMH) ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtlar ARGE Merkezimiz tarafından yerli imkanlarla üretilmektedir. Söz konusu yakıt teknolojisi, uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır. Üç ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip YILDIRIMHAN füze sistemine yönelik laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanmış olup saha testlerine ilişkin çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmektedir. Bakanlığımız, milli teknoloji hamlesi kapsamında savunma sanayiimizin gelişimini desteklemeye, yerli ve milli sistemler geliştirmeye ve Türkiye'nin stratejik caydırıcılık kapasitesini artırmaya kararlılıkla devam edecektir."

"42 bin lbf itki gücüne sahip motordan bugüne kadar altı adet motor üretildi"

MSB ARGE'nin geliştirdiği GÜÇHAN turbofan jet motoruna ilişkin MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız tarafından sıvı yakıtlı roket motoru ve uçak motoru alanındaki çalışmalar uzun yıllar önce başlamıştır. GÜÇHAN turbofan jet motoru tüm bileşenleri MSB ARGE Merkezi tarafından geliştirilen ve tamamen yerli imkanlarla üretilen yüksek itki gücüne sahip milli bir jet motorudur. Motor sistemi, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun şekilde özgün mühendislik çözümleriyle tasarlanmış olup kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir yerli kabiliyet oluşturulması hedefiyle geliştirilmiştir."

Tek kristal teknolojisi sayesinde motor bileşenlerinin yüksek sıcaklık ve yoğun çalışma şartlarına karşı dayanımı artırılarak verimlilik, performans ve kullanım ömründe önemli kazanımlar elde edilmiştir. 42 bin lbf (paund kuvvet) itki gücüne sahip motordan bugüne kadar toplam altı adet motor üretilmiş olup, motorların kalifikasyon testlerinin bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bu süreçte, ticari kaygılardan ziyade teknoloji geliştirme, milli kapasite oluşturma ve savunma sanayi firmalarımıza öncülük etmeyi hedefliyoruz. Bakanlığımız, sahip olduğu kurumsal tecrübe ve mühendislik altyapısıyla, savunma teknolojilerinde yerli, bağımsız ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye, araştırma-geliştirme faaliyetlerini artırmaya ve ülkemizin stratejik teknoloji vizyonuna katkı sunmaya devam edecektir."