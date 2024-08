YKS Şampiyonları İstanbul Medipol Üniversitesi\'ni Tercih Etti

Güncel

2024 YKS'de TÜBİTAK ek puanıyla Türkiye birinciliğine yükselen Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş, İstanbul Medipol Üniversitesini tercih etti. İki Türkiye birincisinin yanı sıra Türkiye 3'üncüsü Baki Yiğit Tomruk, 5'incisi Ayşe Tuğçe Tepe, 8'incisi Talha Özer, 9'uncusu Ali Eren Al, 15'incisi Enes Kiraz, 28'incisi Salih Köser, 30'uncusu Zeynep Sude Düz ve 31'incisi Talha Topçu, Uluslararası Tıp Fakültesini (UTF) kazandı. Ayrıca YKS'yi ilk yüzde tamamlayan 14 öğrenci İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim görecek. YKS sözel puan türünde Türkiye 6'ıncısı olan Furkan Pamukcu ise İletişim Fakültesini kazandı.

CERAN: MEDİPOL OLARAK SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ

YKS şampiyonları, İstanbul Medipol Üniversitesi Güney Kampüs'te düzenlenen basın toplantısında Rektör Prof. Dr. Ömer Ceran tarafından kamuoyuna tanıtıldı. Moderatörlüğünü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Malkoç'un yaptığı toplantıda konuşan Prof. Ceran, Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin 9'uncu kez Medipol'ü tercih etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbul Medipol Üniversitesinin yaklaşık 50 bin öğrenciyle Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitelerinden biri olduğunu kaydeden Ceran, şöyle dedi:

"Her sene olduğu gibi bu sene de yine ilk 100'e giren öğrencilerin ağırlıklısı İstanbul Medipol Üniversitesi'ni tercih etti. Bunda tabii ki geniş altyapı imkanlarımız, eğitim-öğretim sağlayan hocalarımızın kalitesi, sayısı, laboratuvar imkanları, araştırma laboratuvarının bulunuşu tercihlerde büyük sebep oldu. Daha önceki öğrencilerimizin artan memnuniyeti, bulundukları yerden ve olmak istedikleri yerlerden daha üstlerde oluşu ve bunu yeni gelecek öğrencilere güzel aktarmaları ile de tercih sebebi olduk. Bizi en çok gururlandıran, ilk 100 öğrencinin ülkemizin her alanından, her yöresinden olması ve üniversitemizi tercih etmesi. Türkiye'de eğitimin yavaş yavaş tabana yayıldığının bir göstergesi olarak da görüyoruz. Van'dan Edirne'ye kadar hemen her yöreden derece yapmış gençlerimiz var aramızda ve gerçekten hepsi pırıl pırıl bilinçli öğrencilerimiz. Tabii bu bize ayrıca bir sorumluluk da getiriyor ama Medipol olarak biz bu sorumluluğumuzun farkındayız. Daha önceki öğrencilerimize nasıl vaatlerimizi yerine getirdiysek bu öğrencilerimize de yerine getireceğimize dair herhangi bir şüphemiz yok. Çok gururluyuz."

ÇÖNE: TERCİH ETME SEBEPLERİMDEN BİRİ REMEL LABORATUVARIN VARLIĞIYDI

YKS'de ilk yüze giren 25 öğrenci yaşadıkları süreçleri aktardı. Onları başarıya götüren adımları paylaşan öğrenciler, İstanbul Medipol Üniversitesinin bilim insanı yetiştirme vizyonunun tercihlerinde etkili olduğunu ifade etti. Toplantıda söz alan YKS 1'incisi Zeynep Naz Çöne Nörobilim alanında çalışmak istediğini ve bu alanda kendini geliştirebilmek için Medipol Üniversitesi'nin Remel Laboratuvarlarının kendisini heyecanlandırdığını aktardı. Çöne, "Medipol'ü tercih etme sebeplerimden birisi Remel laboratuvarın varlığıydı. Çünkü ben daha çok temel bilim alanında da ileride çalışmayı planlıyordum ve benim için araştırma olanakları çok önemliydi. Medipol bana bu açıdan neredeyse çoğu hiçbir üniversitenin sunmadığı imkanları sundu. Ayrıca bursları ve verdiği tek kişilik yurdu da benim için çok önemliydi" dedi.

Çöne gümüş madalya kazanarak elde ettiği ek puanla kendisini 349'uncu iken 1'inciliğe taşıyan Biyoloji Olimpiyatlarından da bahsetti:

"TÜBİTAK'ta farklı branşlarda düzenlenen bilim olimpiyatları var. Ben de lisedeyken Biyoloji Olimpiyatlarına katıldım. Daha sonrasında belli sınavlardan geçiyoruz ve geçtiğimiz sınavlar sonucunda da ulusal madalyalar kazanabiliriz ya da uluslararası takıma girebiliyoruz. Benim de ulusal alanda gümüş madalyam vardı ve oradan bana gelen ek puan sınada beni gerçekten öne taşıdı."

Gelecek planlarının yurt dışında eğitimlerini tamamlayarak ülkesine dönmek olduğunu söyleyen Çöne, "Açıkçası ben Nörobilim alanında çalışmayı istiyorum ve bu çalışmalar Amerika'da daha fazla yapılıyor. Gidip Doktora ve Yüksek lisansımı yapıp daha sonrasında da ülkeme geri dönmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

ÖZATEŞ: ÖĞRENCİLERİNİ ARAŞTIRMAYA TEŞVİK EDİYOR

TÜBİTAK ek puanıyla 1'inciliğe yükselen Mustafa Özateş ise sınav sürecinde acele etmeden sindirerek çalıştığını aktardı. İyi bir hekim olmak istediğini söyleyen Özateş, "Çalışma sürecinde düzenli çalışmaya özen gösterdim. Aksatmadan acele etmeden bir konuyu en ince ayrıntısına kadar öğrenmeye çalıştım. Medipol Üniversitesi'nin öğrenciye sunduğu imkanlar çok iyi. Öğrencilerini araştırmaya teşvik ediyor ve öğrenciler dil eğitimi için yurt dışına gönderiliyor. İleride iyi bir hekim olmak istiyorum bu yüzden kendimi geliştirmem için Medipol'ün bana katkı sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sınav sürecinde bilinçli davranarak konuları gününde bitirdiğini aktaran ve YKS'de aldığı puanla sayısal alanda 8'inci olan Muhammed Özer çocukluk hayalinin iyi bir cerrah olmak olduğunu söyledi. Lise hayatı boyunca üniversite sınavında İlk 100'e girmeyi hedeflediğini aktaran Özer, "Dört sene sonra bir sınav var ve ben çalışırken bunun bilincinde olarak konuları biriktirmeden her sınıfın yaz tatilinde çalıştım. Küçüklükten beri iyi bir cerrah olmak istiyordum. Alanımda başarılı bir cerrah olma hayalim vardı" dedi.

Kurslar ve eğitim için yurt dışına gideceğini fakat bunların kısa süre olacağını söyleyen Özer, Türkiye'de okumak ve sonrasında yine burada çalışmak istediğini vurguladı. Özer çift ana dal yapabilecek olmasının da üniversite tercihinde etkili olduğunu söyledi:

"Bu üniversitede Çap imkanı olması tercih etmemde ilk neden oldu. Onun dışında imkanlar ve güçlü kadrosu beni cezbeden şeyledi. Yurt dışında dil eğitimi alacağız zaten. Ama tekrardan geri geleceğim. Ülkeme faydalı birisi olmak istiyorum. Benim hedefim hep böyleydi. Türkiye'de çalışma istiyorum. Okumayı da burada istiyorum. İyi bir asistanlık sürecinde iyi bir hocadan ders almak ve bu alanda çok iyi bir doktor olmak istiyorum."