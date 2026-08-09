Öğrenci affı Resmi Gazete'de yayınlandı: 4 ay içinde başvuranlar okula geri dönecek - Son Dakika
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Öğrenci affı Resmi Gazete'de yayınlandı: 4 ay içinde başvuranlar okula geri dönecek

Öğrenci affı Resmi Gazete\'de yayınlandı: 4 ay içinde başvuranlar okula geri dönecek
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Üniversite eğitimine çeşitli nedenlerle ara vermek zorunda kalan binlerce öğrenciyi ilgilendiren düzenleme yürürlüğe girdi. Öğrenci affı Resmi Gazete'de yayımlanırken, üniversiteyle ilişiği kesilen veya yerleştiği halde kayıt yaptıramayan öğrenciler için yeniden eğitim fırsatı doğdu. Başvurular için öğrencilere 4 aylık süre tanındı.

Üniversitelerle çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen veya üniversiteye yerleşmesine rağmen kayıt yaptıramayan öğrenciler için af düzenlemesi yürürlüğe girdi. Öğrenciler, 4 ay içinde başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.

Düzenlemeden kendi isteğiyle ilişiğini kesenler de yararlanabilecek. Ancak belirli ağır suçlardan hüküm giyenler, sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler ile bazı askeri ve güvenlik eğitim kurumlarından ilişiği kesilenler kapsam dışında tutuldu.

4 AY İÇİNDE BAŞVURU YAPILACAK

Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla öğrenci affına ilişkin geçici düzenleme de yürürlüğe girdi.

Buna göre, çeşitli nedenlerle üniversitelerden ayrılan öğrenciler ile bir yükseköğretim programına yerleştiği halde kayıt yaptıramayanlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurabilecek.

Başvurusu kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine devam edebilecek.

KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Terör suçları, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi belirli suçlardan mahkum olanlar düzenlemenin dışında bırakıldı.

Ayrıca sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilen öğrenciler ile Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve Milli Savunma Üniversitesi kapsamındaki bazı eğitim kurumlarından ilişiği kesilenler de öğrenci affından yararlanamayacak.

BAŞKASINA TEZ YAZDIRANA PARA CEZASI

Kanunla akademik çalışmalar konusunda da yeni yaptırımlar getirildi.

Başkasına tez, makale, kitap veya proje hazırlatarak akademik derece ya da unvan elde edenlerin bu derece ve unvanları geri alınabilecek. Bu kişiler ayrıca üniversite öğretim mesleğinden çıkarılabilecek.

Başkasına akademik çalışma hazırlayan veya buna aracılık edenlere ise 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Fiilin meslek haline getirilerek işlenmesi durumunda ceza 10 bin günden 20 bin güne kadar çıkabilecek.

İZİNSİZ ÜNİVERSİTE FAALİYETİNE HAPİS

Yurt dışındaki bir eğitim kurumu adına Türkiye'de mevzuata aykırı şekilde ön lisans, lisans veya lisansüstü program açan ya da yürütenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Öğrenci affı Resmi Gazete'de yayınlandı: 4 ay içinde başvuranlar okula geri dönecek

Mevzuata aykırı şekilde Türkiye'de yükseköğretim kurumu açan veya işletenler de aynı cezayla karşı karşıya kalacak. Bu kurumların tanıtımını yapanlara ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE KADEMELİ YAPTIRIM

Düzenlemeyle vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yaptırımlar da yeniden düzenlendi.

Uyarıdan öğrenci kontenjanlarının azaltılmasına, yeni program açılmasının engellenmesinden faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve faaliyet izninin tamamen kaldırılmasına kadar kademeli yaptırım uygulanabilecek.

Faaliyet izni geçici olarak durdurulan vakıf üniversitesinin yönetimi, garantör üniversiteye veya YÖK tarafından belirlenecek aynı ildeki bir devlet üniversitesine devredilebilecek.

ÜNİVERSİTENİN ADI DEĞİŞTİ

Düzenlemeyle Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nin adı da "İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" olarak değiştirildi. Üniversite bünyesindeki bazı fakülte ve yüksekokullar ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne bağlandı.

Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Vakıf, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenci affı Resmi Gazete'de yayınlandı: 4 ay içinde başvuranlar okula geri dönecek - Son Dakika

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