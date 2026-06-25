YÖK, Kontenjanları İş Gücü İhtiyaçlarına Göre Yeniden Düzenliyor

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversite programlarının kontenjanlarını Türkiye'nin iş gücü ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlediklerini belirterek, "Başta yapay zeka ve dijital tabanlı programlar olmak üzere bazı yeni programlar açarak yeni kontenjanlar oluşturduk" dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Ankara'da 264'üncü Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Toplantısı'na başkanlık etti. Özvar, yükseköğretimde yürütülen dönüşüm çalışmalarının merkezinde Türkiye'nin insan kaynağı ihtiyacının bulunduğunu söyledi. Özvar, program kontenjanlarının ülkenin gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendirildiğini ifade etti. Türkiye'nin istihdam planlamasını, iş gücü ihtiyacını, gelecekte öne çıkacak alanları ve beşeri sermayenin doğru yönlendirilmesini dikkate aldıklarını belirten Özvar, "Başta yapay zeka ve dijital tabanlı programlar olmak üzere bazı yeni programlar açarak yeni kontenjanlar oluşturduk" dedi.

'ADAYLARIN DOĞRU KARAR VERMESİ İÇİN ÇALIŞALIM'

Tercih döneminde adayların doğru karar verebilmeleri için bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini kaydeden Özvar, üniversitelerin tanıtım faaliyetlerinin önemine dikkat çekti. Özvar, "Rektör arkadaşlarımızın bilhassa tanıtım günlerinde kampüslerde bulunmasını rica ediyorum. Gerek internet sitelerinizden gerek sosyal medya hesaplarınızdan gerekse diğer iletişim araçlarından üniversitelerimizi, programlarımızı, yüksekokullarımızı ve enstitülerimizi mutlaka tanıtıcı faaliyetlere girişmemiz gerekiyor. Bunu sadece Türkçe değil yabancı dillerde de yapmamız gerekiyor. Üniversitelerimiz her bir programa daha yüksek başarı sıralamasından öğrenci alabilmeyi hedeflemek zorundadır" diye konuştu.

'EĞİTİM-İSTİHDAM İLİŞKİSİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ'

Mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve iş yeri temelli uygulamalı eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla kapsamlı bir dönüşüm süreci yürüttüklerini belirten Özvar, "Temel amacımız eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek, öğrencilerimizin mezuniyet öncesinde gerçek iş ortamlarıyla daha yoğun şekilde buluşmalarını sağlamak ve yükseköğretim sistemimizi sektörlerin değişen ihtiyaçlarına daha duyarlı hale getirmektir" açıklamasında bulundu. Pilot uygulamaların başlatıldığını, üniversiteler ile sanayi ve ticaret dünyası arasında yeni iş birliklerinin hayata geçirildiğini aktaran Özvar, İstanbul, İzmir ve Gaziantep'te yürütülen uygulamaların beklentilerin üzerinde sonuç verdiğini, iş dünyasıyla kurulan güçlü bağların öğrencilerin istihdamına doğrudan katkı sunduğunu söyledi.

ULUSLARARASILAŞMA VURGUSU

Türk yükseköğretiminin küresel görünürlüğünün artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirten Özvar, üniversitelerin uluslararası araştırma ağlarına daha fazla katılım sağlamasının önemine işaret etti. Özvar, "Üniversitelerimizin uluslararası araştırma alanına daha fazla dahil olması, farklı ülkelerden öğrenciler ve akademisyenler için daha cazip hale gelmesi Türk yükseköğretiminin küresel ölçekte tanınırlığını ve etki alanını genişletmektedir" dedi.

'TYÇ LOGOSU ALAN PROGRAM SAYIMIZ 2 BİN 120'YE ULAŞTI'

Üniversitelerde program ve kurumsal akreditasyon oranlarının her geçen yıl arttığını ifade eden Özvar, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) kapsamında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Özvar, "Gerek kurumsal gerek program akreditasyon oranlarında önemli ilerlemeler kaydettik. Türkiye Yeterlikler Çerçevesi logosu alan program sayımız 2 bin 120'ye ulaştı" diye konuştu.

'MİKRO YETERLİLİKLER CESUR BİR ADIM'

Geçen hafta yürürlüğe giren 'Yükseköğretim Kurumlarında Mikro Yeterlikler Çerçevesine İlişkin Usul ve Esaslar'a da değinen Özvar, düzenleme ile yükseköğretimde esnek öğrenme, hayat boyu öğrenme ve beceri temelli eğitimi merkeze alan yeni bir yaklaşımın hayata geçirildiğini söyledi. Mikro yeterliliklerin yükseköğretim için cesur bir adım olduğunu belirten Özvar, sistem sayesinde öğrencilerin, mezunların ve çalışanların ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri uzun süreli programlara bağlı kalmadan, modüler ve esnek eğitimlerle kazanabileceklerini ifade etti.