 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AB Komisyonu, "Yunan adalarına kapıdan 7 günlük vize" uygulamasına onay verdi - Son Dakika
Üye Girişi

AB Komisyonu, "Yunan adalarına kapıdan 7 günlük vize" uygulamasına onay verdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan yetkililerinin ''Türk turistlere Yunan adalarında bir hafta vize'' uygulamasına ilişkin çalışmanın Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca onaylandığını duyurdu.

08.12.2023 - 21:44,
Abone Ol

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan yetkililerinin "Türk turistlere Yunan adalarında bir hafta vize" uygulamasına ilişkin çalışmanın Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin Yunan makamları tarafından hazırlanmakta olduğunu bildirdi.

Sözcü Keçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde görüştüğü Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in açıkladığı "Yunan adalarında Türk turistlere kapıda bir hafta vize uygulaması"na ilişkin açıklama yaptı.

'Yunan adalarına kapıdan 7 günlük vize' uygulaması AB Komisyonunca onaylandı

Keçeli, Yunanistan yetkililerinin Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve 7 gün geçerli vize uygulanmasına yönelik çalışmasının AB Komisyonunca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin Yunan makamları tarafından hazırlanmakta olduğunun kendilerine aktarıldığını belirtti.

'Yunan adalarına kapıdan 7 günlük vize' uygulaması AB Komisyonunca onaylandı

UYGULAMA İÇİN GERİ SAYIM

Uygulamanın resmen bildirilmesini beklediklerini anlatan Keçeli, "Bu konuda bir süredir çalışılıyordu. Uygulamaya dahil olacak adalarda, gümrük ve pasaport kontrolü gibi gerekli altyapının geliştirilerek vatandaşlarımızın adalara giriş ve çıkışlarda zorluklarla karşı karşıya kalmamaları amacıyla Yunan makamlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

'Yunan adalarına kapıdan 7 günlük vize' uygulaması AB Komisyonunca onaylandı

TÜRK VATANDAŞLARI, 10 YUNAN ADASINA 7 GÜN BOYUNCA KAPIDA VİZEYLE ZİYARET EDEBİLECEK

Miçotakis, dün, Erdoğan ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen ortak basın toplantısında, "Yunanistan'ın ( Türkiye'nin) Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini istikrarlı şekilde desteklemesine ilişkin ülkemiz Avrupa müktesebatı çerçevesinde (Türk vatandaşlarına) vize kolaylığı sağlanmasını destekliyor ki Türkiye'nin genç nesilleri, bilim insanları, iş insanları, öğrenciler Avrupa'yla daha yakın ilişkiler kurabilsin. Ayrıca Yunanistan Türk vatandaşlarının ve ailelerinin tüm yıl boyunca 7 gün 10 adamızı ziyaret edebilmeleri için imkan sağlanmasını AB Komisyonundan talep etti ve bunu sağladı." açıklamasında bulunmuştu.

'Yunan adalarına kapıdan 7 günlük vize' uygulaması AB Komisyonunca onaylandı
AB Komisyonu, "Yunan adalarına kapıdan 7 günlük vize" uygulamasına onay verdi
Kaynak: AA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Yunanistan, Avrupa Birliği, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Komisyonu, 'Yunan adalarına kapıdan 7 günlük vize' uygulamasına onay verdi - Son Dakika


23:03
Okan Buruk'tan çok konuşulacak penaltı yorumu: Farklı statlarda, farklı kararlar veriliyor Okan Buruk'tan çok konuşulacak penaltı yorumu: Farklı statlarda, farklı kararlar veriliyor
22:44
Oğlunu istismar etmekle suçlanan Doktor Ender Saraç hakkında Bakanlık devreye girdi Oğlunu istismar etmekle suçlanan Doktor Ender Saraç hakkında Bakanlık devreye girdi
22:32
Adana Demirspor'u yenen Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti Adana Demirspor'u yenen Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti
22:08
Hamas gizli cephaneliğini gün yüzüne çıkardı: Tel Aviv yanacak, Kudüs kurtarılacak Hamas gizli cephaneliğini gün yüzüne çıkardı: Tel Aviv yanacak, Kudüs kurtarılacak
21:54
Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Adana Demirspor'u rahat geçti Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Adana Demirspor'u rahat geçti
21:44
AB Komisyonu, 'Yunan adalarına kapıdan 7 günlük vize' uygulamasına onay verdi AB Komisyonu, "Yunan adalarına kapıdan 7 günlük vize" uygulamasına onay verdi
21:31
Acun Ilıcalı, Survivor All Star yarışmacılarının toplu videosunu paylaştı! Sürpriz isim de kadroda Acun Ilıcalı, Survivor All Star yarışmacılarının toplu videosunu paylaştı! Sürpriz isim de kadroda
20:40
Ünlü kahve zincirinin şubesinde oturanlara hakaretler savurdu, yetmedi polise saldırdı Ünlü kahve zincirinin şubesinde oturanlara hakaretler savurdu, yetmedi polise saldırdı

Son Dakika
23:03 Okan Buruk'tan çok konuşulacak penaltı yorumu: Farklı statlarda, farklı kararlar veriliyor
22:44 Oğlunu istismar etmekle suçlanan Doktor Ender Saraç hakkında Bakanlık devreye girdi
22:32 Adana Demirspor'u yenen Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti
22:08 Hamas gizli cephaneliğini gün yüzüne çıkardı: Tel Aviv yanacak, Kudüs kurtarılacak
21:54 Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Adana Demirspor'u rahat geçti
21:44 AB Komisyonu, "Yunan adalarına kapıdan 7 günlük vize" uygulamasına onay verdi
21:31 Acun Ilıcalı, Survivor All Star yarışmacılarının toplu videosunu paylaştı! Sürpriz isim de kadroda
20:37 Bakan Fidan'dan Orta Doğu'ya Gazze çağrısı: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
20:40 Ünlü kahve zincirinin şubesinde oturanlara hakaretler savurdu, yetmedi polise saldırdı
20:11 BM, Gazzeli çocuklara gıda yardımı yerine yiyecek şeklinde oyuncaklar gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2023 23:58:06. #1.11#
SON DAKİKA: AB Komisyonu, "Yunan adalarına kapıdan 7 günlük vize" uygulamasına onay verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement