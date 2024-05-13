Yunanistan Başbakanı Türkiye\'nin AB üyelik sürecine destek veriyor

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine ilişkin, "Yunanistan, var olan zorluklara rağmen Türkiye'nin AB'ye ortaklık sürecine destek vermeye devam etmektedir." dedi.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Başbakan Miçotakis, Yunanistan'ın, Türk vatandaşlarına 10 Ege adası için başlattığı ekspres vize uygulamasına değinerek, iki ülke halkının bundan faydalanmaya başladığını söyledi.

Söz konusu uygulamanın bu adaların "serbestçe" ziyaret edilmesini sağladığını aktaran Miçotakis, sürecin hızlı ve ekonomik alanda da çok önemli olduğunu vurguladı.

Miçotakis, halkların birbirleriyle bir araya gelmeleri ve birbirlerini tanımalarının da çok büyük önem arz ettiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "düzensiz göç" meselesini de görüştüklerini kaydeden Miçotakis, "Ümitsiz insanların acısının istismarını yapan insan tacirlerini durdurmak için sarf ettiğimiz çabalar çok çok olumlu sonuçlar vermeye başladı. Türkiye, bu konuda çok kararlı bir şekilde ve çok pozitif katkıda bulundu." diye konuştu.

Başbakan Miçotakis, bu konuda Türkiye'nin Avrupa fonlarından yararlanabilmesi için çalıştıklarına da değindi.

Azınlıkların iki ülke arasında "beşeri bir dostluk köprüsü" rolünü üstlenebileceklerini söyleyen Miçotakis, azınlıkların iki ülkenin renkliliğine katkıda bulunduğunu, Trakya'da Hristiyan ve Müslüman nüfusun ahenk içinde bir arada yaşadıklarını dile getirdi.

Miçotakis, Lozan Anlaşması çerçevesinde azınlıkların dini bir azınlık olduğunu iddia ederek, Yunanistan'da "eşit vatandaşlık ilkesi" ışığında Müslüman vatandaşlara iyi davranıldığını savundu.

Müslüman azınlığın Yunanistan'ın sosyal ve kültürel hayatına katkısının çok büyük olduğuna işaret eden Miçotakis, "Ne yazık ki Türkiye'deki Hristiyan azınlığın sayısı ufalmıştır ancak burada da tabii ki dini özgürlük ve Hristiyan eserlerinin UNESCO anlaşmalarında ve şartlarında öngörüldüğü gibi koruma altına alınması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü açıklıkla ve samimiyetle dile getirdiğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı, Kariye Camii'nin tekrar bir ibadet yeri olarak işlev görmesi bizim için üzüntü yaratan bir gelişme oldu. Bu olağanüstü mekanın bütün insanlığın bir eseri olduğuna, bütün insanlığa ait olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşme fırsatını elde ettiklerini aktararak, hem Rusya'nın "despotik tavrını" hem de Orta Doğu'da gerçekleşen gelişmeleri reddettiklerini söyledi.

Türkiye ile Yunanistan arasında özellikle Orta Doğu konusunda bir görüş ayrılığı olduğu değerlendirmesini yapan Miçotakis, "İsrail'in bir terör sonunda verdiği kurbanlardan sonra Gazze bölgesine girmesi ve terör örgütü olarak kabul ettiğimiz Hamas'ı Türkiye'nin değişik bir yaklaşım ve nitelemeyle gördüğünü biliyoruz. Ancak bölgede akan kanın durdurulması konusunda ikimiz de hemfikiriz. Gazze'deki sivil insanların ve vatandaşların korunması gerektiği konusunda hemfikiriz. Refah'ta gerçekleştirilecek bir kara işgalinin ve hücumunun kabul edilmez bir hareket olacağı konusunda da hemfikir kaldık. Uluslararası camianın üyesi olarak bu konularda mutabık kaldık." diye konuştu.

Miçotakis, Kıbrıs meselesinde de tek çözüm yolunun diyalog olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle Holguin Cuellar'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri (Antonio) Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak görevlendirilmesine seviniyorum ve kendisine, BM kararları çerçevesinde, iki tarafın yapıcı müzakeresinden başlayan bir çözüm arayışı için zaman verilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Yunanistan, Türkiye'nin AB ortaklık sürecini destekliyor

Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilişkin Miçotakis, "Yunanistan, var olan zorluklara rağmen Türkiye'nin AB'ye ortaklık sürecine destek vermeye devam etmektedir, tabii ki Avrupa müktesebatına dahil olması ön koşuluyla." dedi.

Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen "kazan-kazan" zemininde bir işbirliğine açık olduklarını bu aşamada bile ispat ettiklerini kaydederek, iki ülkenin de sivil koruma konusunda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

İklim değişikliği ve deprem coğrafyası içerisinde yer alan iki ülke olmaları nedeniyle afet ve acil durum yönetimi konusunda da işbirliğine yöneldiklerini dile getiren Miçotakis, bunun çok mantıklı bir gelişme olduğunu belirtti.

Miçotakis, Yunanistan ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşmeleri sayesinde de çok olumlu adımlar atıldığını anımsatarak, son bir yıl içerisinde çok hızlı ve istikrarlı bir şekilde atılan bu adımlardan sonra NATO'nun 75. yıl dönümü dolayısıyla hem Washington hem New York'ta tekrar görüşme fırsatı elde edeceklerine inandığını dile getirdi.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) bir sonraki toplantısının Ankara'da bu yıl içerisinde gerçekleşeceğine inandıklarını belirten Miçotakis, bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

(Bitti)