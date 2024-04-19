Yurdun İç ve Batı Kesimlerinde Kuvvetli Fırtına Uyarısı

(ANKARA) Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu gece yurdun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli fırtına, Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Başkent için Valilik tarafından ayrıca uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bu gece saatlerinde yurdun batı kesimlerinden başlayarak Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde olması bekleniyor.
Ayrıca bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL VE ÇEVRESİNDEKİ İLLER İÇİN UYARI
Yağışların Kıyı Ege, İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Öte yandan yarın ilk saatlerden itibaren Batı Akdeniz'de, gök gürültülü, yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Hava sıcaklığı Karadeniz'de 3-5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklığın yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, fırtına ve yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşları uyardı.
ANKARA VALİLİĞİNDEN UYARI
Ankara Valiliği de Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son bilgilere göre bu geceden itibaren kuvvetli fırtına uyarısında bulunarak vatandaşları uyardı.
Yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun batı kesimlerinden başlayarak ilimiz genelinde beklenen rüzgarların; güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (75-90 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Yurdun İç ve Batı Kesimlerinde Kuvvetli Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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