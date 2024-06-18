Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.

MGM verilerine göre, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Denizli, Burdur'un güneyi, Malatya'nın batısı ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek.

Ankara'da bugün en yüksek hava sıcaklığı 33, en düşük 17 derece; İstanbul'da en yüksek 31, en düşük 21 derece; İzmir'de en yüksek 38, en düşük 22 derece olacak.