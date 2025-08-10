Yurt Genelinde Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı

Yurt genelinde bugün 24 kentte termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Bugün 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 46,6 derece aralığında ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde 46,6 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 46,1, Gaziantep'in Karkamış ilçesi 46 ve Adana'nın Kozan ilçesi 45,6 dereceyle takip etti.

Sıcaklıkların, 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE SICAKLIK(C°) Antalya, Manavgat 46,6 Hatay, Kırıkhan 46,1 Gaziantep, Karkamış 46 Adana, Kozan 45,6 Burdur, Bucak 45,4 Mardin, Kızıltepe 45,4 Kilis, Elbeyli 45,1 Osmaniye, Sumbas 45,1 Şanlıurfa, Ceylanpınar 44,9 Şırnak, Silopi 44,7 Aydın, Çine 44,6 Muğla, Seydikemer 44,3 İzmir, Beydağ 44,2 Kahramanmaraş, Andırın 43,9 Denizli, Sarayköy 43,2 Diyarbakır, Silvan 43,2 Siirt, Kurtalan 43 Adıyaman il merkezi 42,6 Manisa, Köprübaşı 42,6 Mersin, Mut 42,3 Batman, Beşiri 42,1 Eskişehir, Sarıcakaya 41,3 Uşak, Eşme 40,3 Balıkesir, Edremit 40,2

Kaynak: AA