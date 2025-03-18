Yurt Genelinde Yağış ve Buzlanma Bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile birçok ilde yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş çevreleri, Adana'nın kuzey kesimleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MGM, sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma olacağını, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı kaydedildi. Öte yandan, rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, zirai don, çığ tehlikesi ve buzlanma olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıklar Ankara'da en yüksek 14, en düşük 8; İstanbul'da en yüksek 9, en düşük 7; İzmir'de en yüksek 16, en düşük 12 derece olacak.