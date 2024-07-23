İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı Yeni Memurlarla Güçleniyor

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, zabıta teşkilatını yeni memurlarla güçlendirmek için sınav açtı. 36 kişilik kadro için açılan sınava 99 kişi katılma hakkı elde etti. Özellikle fiziksel yeterlilik sınavı genç zabıta adaylarını bir hayli zorladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın, 36 kişilik zabıta memuru alımı için açtığı sınava 99 kişi başvuruda bulundu. Yalnızca üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans programından ve Adalet Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olup Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 65 puan alan, belirlenen kriterleri taşıyan adayın katıldığı sınavda kıyasıya bir yarış yaşandı.

Şehir dışından da katılım var

Sınavda ayrıca 30 yaşını doldurmamış olmak, kadınlarda en az 1,60, erkeklerde de 1,67 metre boyunda olma şartı arandı. Adaylardan bazıları sınava girmeden önce kilo koşuluna uymak için kilo verirken bazıları da kilo almaya çalıştı. İzmir'in yanı sıra farklı kentlerden de sınav için gelen adaylar, memur olabilmek için önce spor branşlarında ter döktü ardından mülakata katıldı.

Zabıta teşkilatı güçleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın yeni alımlarla güç kazanacağını ifade eden Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü'nde görevli Zabıta Amiri Vedat Ayyıldız, "Amacımız İzmirlilere daha iyi ve kaliteli hizmet sunmak. Adaylar bin metre koşu, 100 metre engelli koşu, şınav ve mekik olmak üzere 4 branşta spor mülakatına katıldı. Bu sınavlara katılmalarındaki amaç, onların fiziki kondisyonunu ölçmek ve dayanıklılıklarını test etmek. Arkadaşlarımızın aramıza katılmasıyla, zabıta teşkilatı yaşanan olumsuzluklara daha etkin, verimli, hızlı müdahale edebilir hale gelecek. Vatandaşlarımızın şikayetlerine daha hızlı yanıt verebileceğiz. Kente daha iyi hizmet etmek için daha fazla çalışma arkadaşına ihtiyacımız var" dedi.

Zaman zaman zorlandılar

Adaylardan Vedat Kaynak ise sınavın beklediği kadar zor olmadığını belirtti. Kaynak, "Biraz daha büyük engeller bekliyordum. Sadece antrenmanlı değildim. O beni biraz zorladı. Genel olarak güzeldi" dedi.

Hüseyin İzmir de, "Önce parkurla başladık. Koşu, engelli parkuru vardı. Onun arkasından şınav ve mekik çektik. Pek alışık olmadığımız parkurlar. Genellikle koşu yaparken yokuş yukarı olan bölümde zorlandım. Mekik de biraz zorladı" diye konuştu.

"Umarım başarılı olurum"

Ankara'dan sınava girmek için geldiğini vurgulayan Gökay Kavak da şunları söyledi: "Zorlu bir sınavdı ama zorlansak da bitirdik. Umarım başarılı olurum. Zabıta mesleği güzel. Yurttaşlarla sürekli iletişim halinde oluyorsunuz. Kentin güvenliği ve daha iyi yaşam alanları oluşturmak için hizmet edilen bir meslek. Ben de bu mesleği gayet iyi yapabileceğime inanıyorum. Umarım bütün sınavlardan başarılı şekilde geçerim."

"Bu mesleği yapmaya hazırım"

Adaylardan Ali Aydoğan da sınava girmek için Ankara'dan gelenlerden. Aydoğan, "Sınav ilanını gördükten sonra hemen hazırlanmaya başladım. Bir buçuk ay çalıştım.

Kilogram şartı olduğu için 13 kilogram verdim. Emek harcadım, umarım olur. Sınav, beklediğimden daha iyi geçti. Heyecanlandım, parkur gözümde büyüdü ama sahaya çıktığım zaman heyecan bitti. Ben hem bedenen hem de zihnen bu mesleğe hazırım" diye konuştu.

Sınava girebilmek içi kilo aldı

Sude Şahin ise kilogram sınırı nedeniyle sınava katılabilmek için kilo aldığını belirterek, "Sınava gelirken parkur olacağını biliyordum. Koşu kısmı beni çok zorladı. Onun dışında çok zorlu değildi. Başvurunun ilk günü geldiğimde 2 kilo eksik olduğum için kilo almam gerekti. 3 kilogram alarak yeniden başvurdum. Çok yemek yedim. Bu iş benim hayalim. Çocukluk zamanlarımda annemlerle kampa giderdik. Orada işletmeleri kontrol etmek için zabıta ekipleri gelirdi. Benim de çok dikkatimi çekiyordu. O zaman zabıta memuru olmaya karar verdim. Kadro açıldığını görünce hemen başvuru yaptım. Sınavlarda başarılı olur göreve başlarsam, işime sadık bir çalışan olacağım. İşimi gerçekten seveceğim" dedi.

Atanamayan beden eğitimi öğretmeni de katıldı

Sınava girmek için Diyarbakır'dan gelen Ruken Kaplan da "Heyecanlıydım. Heyecanlı ve stresli olduğum zaman bu benim daha iyi koşmamı sağlıyor. Bin kilometre koşusunda ilk gelen kişilerdendim. Mutluyum, bence güzel bir sınav oldu" diye konuştu. Atanamayan beden eğitimi öğretmeni Esra Zilek de şansını zabıta memurluğu için denedi. Zilek, şunları söyledi: " İstanbul'dan geliyorum. İlanı duyar duymaz eşim ve oğlumla gelip başvurumu yaptım. İzmir'de olması beni ayrıca cezbetti. Sınava girme hakkı kazandığımı öğrenince çok sevindim. Başvurum kabul edilince hemen çalışmalara başladım. Her sabah kalkıp koşuyordum. O günlerde oğlum da bebek arabasında kayınvalidem ile yürüyüş yaptı. Beden eğitimi öğretmeniyim. Beklediğimden biraz daha zorladı ama güzel bir sınav oldu."

Rakiplerine koşuda fark attı

Ezgi Çankaya ise uzun yıllardır birçok spor dalıyla ilgilendiğini ve antrenmanlı olduğunu anlatarak, "O nedenle koşuda rakiplerime fark attım. İdmanlıyım. Spor geçmişim var. Seçilirsem İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin; çalışkan, disiplinli, mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir zabıta memuru kazanacağına inanıyorum" diye konuştu.

Yalnızca 36 memurun alınacağı ve adayların sabırsızlıkla beklediği sınav sonuçları, önümüzdeki günlerde açıklanacak. Norm kadro sayısı 961 olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta teşkilatı, 463 memur ile hizmet vermeye çalışıyor.