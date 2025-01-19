Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ : "Hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk Milletine ve Türk Devletine Verdiği Zararı Vermemiştir" - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ : "Hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk Milletine ve Türk Devletine Verdiği Zararı Vermemiştir"

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir” dedi.

19.01.2025 15:29
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HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA : Berkin GÜLSOY

(ANTALYA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nın son gününde kapanış konuşmasını yaptı.

Partisinin, PKK, FETÖ, IŞİD gibi terör örgütleri karşısında, Cumhuriyetin kuruluş felsefesini, temel ilkelerini, milletin ve devletin bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü kararlılıkla savunduğunu söyleyen Özdağ, "Ancak ne yazık ki Zafer Partisi, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bırakmış olduğu değerli mirası sadece bunlara karşı değil, Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'ye karşı da savunmak durumundadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün partisinin Mersini İl Kongresindeki konuşmasında, "Ülkemizin 80 yılına, asırların yorgunluğuyla 1. Dünya Savaşı'nın yükü altında kalan Osmanlı'dan Cumhuriyete geçisin sancıları damga vurmuştur. Tek parti faşizminin milletin inancına, tarihine, kültürüne yönelik tahrip edici ve baskıcı politikalarının ağır bedellerini izledik" dediğini aktaran Ümit Özdağ, şöyle devam etti:

"Türk milleti bin seneden beri Anadolu'da egemenliğini sürdürüyor. Bin sene boyunca birçok Haçlı Seferine maruz kaldık. Birinci Haçlı Seferi 1095 yılında başladı. Son Haçlı Seferi 1914 - 1922 yılları arasında gerçekleşti. Son Büyük Haçlı Seferi'ni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Anadolu'da mağlup ettik ve Haçlı ordularını Akdeniz'in soğuk sularına gömdük. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti için yeni bir Ergenekon oldu ve bu yeni Ergenekon'da aziz milletimiz güçlendi, silahlandı, sanayisini inşa etti, yıkılış döneminin bırakmış olduğu hastalıkları bertaraf etti, sonra Hatay'ı aldı, sonra Kıbrıs'ta devlet kurdu. Emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır."

"Erdoğan, Türk Devleti'ni FETÖ'ye teslim etti"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, casus FETÖ'yü Türk Devleti'ne soktuğunu, Türk Devleti'ni FETÖ'ye teslim ettiğini, FETÖ'ye paralel devlet kurdurduğunu savunarak, "Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16'yı aştı. Erdoğan bilmelidir ki Cumhuriyeti kuran kadrolar Türk milletinin inancına, tarihine ve kültürüne saldırmamış aksine Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletinin inancını, tarihini ve kültürünü korumuş ve geliştirmiştir. Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tarihi çarptırarak, Türk milletinin tarihine zarar verdiğini söyleyen Ümit Özdağ, şunları kaydetti:

"Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir. Zafer Partisi olarak biz ana muhalefet gibi bu faşizmle normalleşmeyeceğiz. Biz mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Zafer, Türk devletinin ve Türk milletinin olacaktır"

İl Başkanları İstişare Toplantısı sırasında, Yörük Türkmen Vakfı İl Başkanı Mustafa Çolak ve beraberindeki heyet Özdağ'ı ziyaret etti. İstişare toplantısı sonrasında Özdağ, partisine katılanlara Zafer Partisi rozeti taktı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ : "Hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan\'ın ve AKP\'nin Türk Milletine ve Türk Devletine Verdiği Zararı Vermemiştir"
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ : 'Hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk Milletine ve Türk Devletine Verdiği Zararı Vermemiştir' - Son Dakika

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