Zafer Partisi: Türkiye Depremlere Karşı Acil Önlemler Almalı - Son Dakika
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Zafer Partisi: Türkiye Depremlere Karşı Acil Önlemler Almalı

Ege Denizi’nde meydana gelen depremler sonrası Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Türkiye'nin acil önlemler alması gerektiğini vurguladı. Yunanistan'ın toplantılar düzenlediğini, Türkiye'nin ise durumu izlemekle yetindiğini belirtti.

03.02.2025 13:57
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(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerle ilgili, "Yunanistan acil kodlu toplantılar yaparken hükümet ne yapıyor? Milli güvenlik sorunu olan depreme karşı ivedi bir şekilde, topyekun harekete geçmek için neyi bekliyoruz?" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde son 48 saatte 100'ün üzerinde deprem olurken, son 1 haftada deprem sayısı 400'ü aştı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, acil toplantı kararı aldı. Toplantıda, bölgedeki sismik hareketlilik ve olası büyük depreme karşı alınabilecek önlemler masaya yatırıldı. Toplantıda, okullarda eğitime bir gün ara verilmesi, belediye etkinliklerinin iptali gibi tedbirler kararları alındı.

"Türkiye maalesef olan biteni izlemekle yetiniyor"

Bu gelişmelere karşın Türkiye'nin depremleri "izlemekle" yetindiğini ifade eden Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, açıklama yaptı.

Ege Denizi'nin son bir haftadır beşik gibi sallandığını, AFAD'ın, Kandilli Rasathanesi'nin verilerinın ortada olduğunu belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Tüm bu gelişmelere karşın aynı depremlerden etkilenen komşu ülke Yunanistan 'acil' koduyla toplanırken, Türkiye maalesef olan biteni izlemekle yetiniyor. İzmir'de felaketle sonuçlanan büyük depremin üzerinden 4 yılı aşkın süre geçti. Sadece İzmir Depremi'nde 117 yurttaşımızı, canımızı kaybettik. Böylesine deprem travmalı bir bölge yeniden beşik gibi sallanırken yetkililerin hiçbir adım atması akıl alır gibi değil. Milli güvenlik sorunu olan depreme karşı ivedi bir şekilde, topyekun harekete geçmek için neyi bekliyoruz? Uzmanlar Muğla, Bodrum, Aydın'a kadar uzanan sahil kesimlerinde dikkatli olunması gerektiğini bas bas bağırıyor. Ege gerilmeye devam ediyor. İzmir'de 117 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim 2020 depreminden sonra İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki yapı stokunun envanterini çıkarmak için yapılan çalışmalar ortada. Kentteki yapı stokunun yüzde 70'inin soru işareti taşıdığı biliniyor. Yalnızca Bornova ve Bayraklı ilçelerinde 60 bin yapının yüzde 35'i, 'Depreme dayanıksız olma ihtimali yüksek' olarak tespit edildi. Hal böyleyken hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Bu riskli yapılar insanların mezarı olmasın diye elimizden geleni yapmak zorundayız. Hükümete soruyoruz, İzmir ve çevre illerde ne tür önlemler alındı? Envanter çalışmaları gerçekleştirildi mi? Acil Eylem Planı oluşturuldu mu? Yanıbaşımızdaki Yunanistan tedbir kararları yağdırırken sizin planınız nedir?"

"Kader" diyerek katliamların üstünün örtülemeyeceğini belirten Aslan, bir an önce uygulanacak yol haritasının paylaşılmasın, acil eylem planının açıklanmasını, risk altındaki illerde acil olmak üzere tüm illerin risk haritasının güncellenerek sunulmasını istedi.

Aslan, belediyeler ve ilgili bakanlıkların işbirliği içerisinde derhal harekete geçmesi ve kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapması gerektiğini de ifade ederek, "Özellikle yapı stokunun envanteri çıkarılmalı, riskli yapılar tespit edilmeli ve acil bir şekilde güçlendirme veya yıkım çalışmaları başlatılmalıdır. Güncel ve detaylı bir risk haritası derhal yayınlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zafer Partisi: Türkiye Depremlere Karşı Acil Önlemler Almalı - Son Dakika

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