Zaim Anma Programı Üsküp'te Gerçekleşti

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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde (IBU) "Güzel İnsan Sabahattin Zaim Anma Programı" düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu, IBU yetkilileri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyen, öğrenci ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan IBU Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, Sabahattin Zaim'in toplumun her kesiminden insana dokunan bir yönü olduğunu söyledi.

Zaim'in Kuzey Makedonya topraklarının çocuğu olduğunu anımsatan Özdil, "Kendisini tekrar rahmetle anıyorum. Hoca deyince benim aklıma güzel insan geliyor. ve öğüdü de oydu; 'Güzel insan olun, güzel insanlar yetiştirin.' Bunun için kendi terminolojimizi oluşturmamıza çok önem veriyordu." diye konuştu.

Özdil, Sabahattin Zaim'in IBU'nun da kurucu heyetinde olduğunu hatırlattı.

"Sabahattin Zaim, sadece bilim dünyasına değil topluma da rol gösteren bir liderdi"

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ise bugün yalnızca bir akademisyeni değil bir düşünürü, bir rehberi, bir toplum mimarını anmak için bir araya geldiklerini vurguladı.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim'in ilmi derinliği, insani hassasiyeti ve toplumsal vizyonuyla ardından silinmez izler bıraktığını belirten Sunar, "Yalnızca bir akademisyen değil aynı zamanda hocaların hocası olarak tanınan Sabahattin Zaim, ilim ve hikmeti birleştiren mümtaz bir şahsiyetti. O akademik bilgi ile ahlaki değerleri bütünleştirerek sadece bilim dünyasına değil topluma da rol gösteren bir liderdi." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Özdil'in yaptığı panelde Prof. Dr. Sedat Murat, Prof. Dr. Faruk Taşçı, Dr. İsrafil Kışla ve Dr. Ahmet Lökçe, Sabahattin Zaim'in hayatı ve çalışmaları hakkında birer konuşma yaptı.

Kurtulmuş'a ziyaretinde AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu ve Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici eşlik etti.

Sabahattin Zaim

Makedonya'nın İştip kazasında dünyaya gelen Sabahattin Zaim, I. Dünya Savaşı'ndan sonra Türklere ve Müslümanlara yönelik baskılar yüzünden 1934'te ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti.

Zaim, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eğitiminden sonra çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde 1955'te doktorasını tamamlayan Zaim, Almanya ve ABD'deki üniversitelerden sonra Türkiye'ye dönerek 1998'e kadar çeşitli üniversitelerde görev yaptı.

2003-2004'te Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin kurucu rektörlüğü görevini yürüten Zaim, 9 Aralık 2007'de İstanbul'da vefat etti.