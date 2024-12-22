Zaim Anma Programı Üsküp'te Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zaim Anma Programı Üsküp'te Gerçekleşti

Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde Sabahattin Zaim anma programı düzenlendi, etkinliğe önemli katılımlar oldu.

22.12.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde (IBU) "Güzel İnsan Sabahattin Zaim Anma Programı" düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu, IBU yetkilileri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyen, öğrenci ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan IBU Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, Sabahattin Zaim'in toplumun her kesiminden insana dokunan bir yönü olduğunu söyledi.

Zaim'in Kuzey Makedonya topraklarının çocuğu olduğunu anımsatan Özdil, "Kendisini tekrar rahmetle anıyorum. Hoca deyince benim aklıma güzel insan geliyor. ve öğüdü de oydu; 'Güzel insan olun, güzel insanlar yetiştirin.' Bunun için kendi terminolojimizi oluşturmamıza çok önem veriyordu." diye konuştu.

Özdil, Sabahattin Zaim'in IBU'nun da kurucu heyetinde olduğunu hatırlattı.

"Sabahattin Zaim, sadece bilim dünyasına değil topluma da rol gösteren bir liderdi"

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ise bugün yalnızca bir akademisyeni değil bir düşünürü, bir rehberi, bir toplum mimarını anmak için bir araya geldiklerini vurguladı.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim'in ilmi derinliği, insani hassasiyeti ve toplumsal vizyonuyla ardından silinmez izler bıraktığını belirten Sunar, "Yalnızca bir akademisyen değil aynı zamanda hocaların hocası olarak tanınan Sabahattin Zaim, ilim ve hikmeti birleştiren mümtaz bir şahsiyetti. O akademik bilgi ile ahlaki değerleri bütünleştirerek sadece bilim dünyasına değil topluma da rol gösteren bir liderdi." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Özdil'in yaptığı panelde Prof. Dr. Sedat Murat, Prof. Dr. Faruk Taşçı, Dr. İsrafil Kışla ve Dr. Ahmet Lökçe, Sabahattin Zaim'in hayatı ve çalışmaları hakkında birer konuşma yaptı.

Kurtulmuş'a ziyaretinde AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu ve Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici eşlik etti.

Sabahattin Zaim

Makedonya'nın İştip kazasında dünyaya gelen Sabahattin Zaim, I. Dünya Savaşı'ndan sonra Türklere ve Müslümanlara yönelik baskılar yüzünden 1934'te ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti.

Zaim, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eğitiminden sonra çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde 1955'te doktorasını tamamlayan Zaim, Almanya ve ABD'deki üniversitelerden sonra Türkiye'ye dönerek 1998'e kadar çeşitli üniversitelerde görev yaptı.

2003-2004'te Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin kurucu rektörlüğü görevini yürüten Zaim, 9 Aralık 2007'de İstanbul'da vefat etti.

Kaynak: AA

Balkan Üniversitesi, Numan Kurtulmuş, Sabahattin Zaim, Kültür Sanat, Makedonya, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zaim Anma Programı Üsküp'te Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Bakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam’da görüştü Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
14:53 Babacan: Bir avuç insan para kazansın diye milyonlar, çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda Babacan: Bir avuç insan para kazansın diye milyonlar, çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda
14:48 Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey’de hesap vermeli Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey'de hesap vermeli
13:36 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
10:47 ABD, Kızıldeniz’de kendi savaş uçağını düşürdü ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 15:42:03. #1.12#
SON DAKİKA: Zaim Anma Programı Üsküp'te Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.