Zelenskiy saldırılarda 600 bin kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı - Son Dakika
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Zelenskiy saldırılarda 600 bin kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı

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Zelenskiy saldırılarda 600 bin kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Harkiv'daki enerji ve iletişim altyapısının vurulduğunu duyurdu. Zelenskiy, 39 balistik füze ve 120'den fazla İHA kullanıldığını, 26 enerji tesisi ile petrol ve doğalgaz tesislerinin zarar gördüğünü, 600 bin kişinin elektriksiz kaldığını belirtti.

MOSKOVA, 15 Ekim (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, çarşamba gecesi düzenlenen hava saldırılarında Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Kiev ve Harkiv bölgelerindeki enerji ile iletişim altyapısının hedef alındığını duyurdu.

Bakanlık, Kiev'deki ATM Ukrsibbank veri merkezinin yanı sıra Darnytsia 4, Kievskaya 5 ve Kievskaya 6 birleşik ısı ve elektrik santralleri, Trypilska ve Zmiivska termik santralleri ile Kievskaya elektrik trafo merkezi de dahil olmak üzere çok sayıda enerji tesisinin vurulduğunu belirtti.

Bakanlık, söz konusu tesislerin Ukrayna'nın askeri altyapısıyla bağlantılı olduğunu, Kiev ile çevre bölgelerdeki askeri tesislere ve savunma sanayisi tesislerine elektrik sağladığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın 39 balistik füze, 120'den fazla saldırı insansız hava aracı (İHA) ve kamikaze mühimmat kullanarak enerji ve kritik altyapı tesislerine saldırı düzenlediğini söyledi.

Zelenskiy, saldırılarda Ukrayna'nın enerji sistemindeki 26 tesis ile dört petrol ve doğalgaz tesisinin zarar gördüğünü, en az 600 bin kişinin elektriksiz kaldığını ve can kayıpları yaşandığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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