Zeynep Sude Bilginer Dünya Şampiyonu - Son Dakika
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Zeynep Sude Bilginer Dünya Şampiyonu

Zeynep Sude Bilginer Dünya Şampiyonu
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Down sendromlu Zeynep Sude Bilginer, İsveç'te judo dünya şampiyonu oldu, 10 madalya kazandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan Down sendromlu Zeynep Sude Bilginer (20), İsveç'te düzenlenen 2026 Judown Judo Dünya Şampiyonası'nda 78 kiloda dünya şampiyonu oldu. Judoya 2022'de kendini korumak için başladığını belirten ve 4 yılda katıldığı uluslararası turnuvalarda 10 madalya toplayan Bilginer, "Şampiyon olduğum için çok mutluyum" dedi.

Onikişubat Belediyesi, bünyesindeki Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde öğrenim gören özel gereksinimli çocukları sporla buluşturmak için 2022 yılında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Protokolün ardından merkezde öğrenim gören çocuklardan Down sendromlu Zeynep Sude Bilginer, judoyu tercih etti. Kendini korumak için tercihini judodan yana kullanan Bilginer, Batıpark Spor Kompleksi'nde judo antrenörü Hasan Arslantaş'ın öğrencisi oldu ve kısa sürede kendini geliştirdi.

PEŞ PEŞE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Zeynep Sude Bilginer, 2023 yılında İtalya'nın Padova şehrinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda 78 kiloda Avrupa Şampiyonu ve Mix Takımlar Avrupa Şampiyonu oldu. İlk altın madalyasını alan Bilginer, antrenörüyle birlikte çalışmalarına aralıksız devam etti ve bunun sonucunda 2024 yılında İtalya'nın Ferrara şehrinde Avrupa şampiyonu, aynı yıl Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Olimpiyatları'nda olimpiyat şampiyonu, 2025 yılında İsveç'in Lindesberg şehrinde gerçekleştirilen Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu. Katıldığı her turnuvadan altın madalya ile dönen Bilginer, bu yıl da İsveç'in Lindesberg şehrinde düzenlenen 2026 Judown Judo Dünya Şampiyonası'nda 78 kiloda dünya şampiyonu oldu. 4 yılda katıldığı turnuvalarda toplam 10 madalya kazanan Zeynep Sude Bilginer, "Judoya kendimi koruma için katılmıştım. İsveç'te şampiyon olduk, çok uğraştık, Hasan Hoca'dan tut herkes çok uğraştı. Ben dünya şampiyonuyum" dedi.

'SAYISIZ MADALYASI VAR'

Antrenör Hasan Arslantaş ise "Down sendromlu çocuklarla beraber judo çalışması yapabilir miyiz diye bunun projesini başlatmıştık. 2022 yılında Zeynep Sude ile tanıştık. Judoya başladığında ilk etapta takdir edersiniz ki öğrenme süreci diğer öğrencilerimize nazaran biraz daha zordu. Çabuk atlattık, Zeynep Sude çok istiyordu, çok severek geldi. Biz de onun bu sevgisine karşılık vererek, elimizden geldiğince her türlü desteği vermeye çalıştık. Allah'a şükürler olsun ki sayısız madalyası var. Zeynep Sude aldığı her başarıda bizleri gururlandırdı, duygulandırdı. Benim hayatımda Zeynep Sude, dönüm noktasıdır. Sebebi de benim sporcularımın içerisinde en fazla Avrupa ve dünya şampiyonu olan tek sporcum. Bu nedenle ben de yeri çok farklı. 4 yıl içerisinde Zeynep'in almış olduğu 10 tane madalya ülkemiz adına da bizim adımıza da çok büyük bir başarı. Kolay bir şey değil, ulaşılması çok zor bir hedefti. Hedeflere tek tek ulaştık Zeynep Sude sayesinde" diye konuştu.

'BU KADAR BAŞARI BEKLEMİYORDUM'

Süheyla Bilginer de kızı Zeynep Sude ile gurur duyduğunu belirtti. Bilginer, "Kızımız 6-7 yaşından beri sporla alakalı zaten, gelişiminde sporun çok önemli olduğunu bildiğimiz için biz spora başlamıştık. Farklı dallarda spor yaptı ama Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Rehabilitasyon Merkezi'nde judo dalının açılacağını duyunca 'Ben judoya gitmek istiyorum' dedi. Biz de kırmadık, en azından bir savunma sporu olduğunu biliyorduk, özel çocuk olduğumuz için de kendimizi savunmamızı öğrenmemiz gerekiyor. Bu kadar başarı beklemiyordum ilk etapta ama kızım hırslı. En son bir dünya şampiyonluğumuz var onun için de gerçekten çok emek verdiler, çok çalıştılar, gece-gündüz demediler. Bu şampiyonlukların, bu sporun da bizim gibi özel olan diğer çocuklarda bir öncülük yapıp, onların da yönelmesini çok istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, İsveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeynep Sude Bilginer Dünya Şampiyonu - Son Dakika

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