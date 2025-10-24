DNA testiyle kaderi değişti! Yavru goril 'Zeytin'den sevindiren haber - Son Dakika
DNA testiyle kaderi değişti! Yavru goril 'Zeytin'den sevindiren haber

DNA testiyle kaderi değişti! Yavru goril \'Zeytin\'den sevindiren haber
24.10.2025 13:09
İstanbul Havalimanı'nda koruma altına alınan yavru goril 'Zeytin'e yapılan DNA testi sonucunda hayvanın Nijerya menşeili olmadığı tespit edildi. Böylelikle Zeytin'in Türkiye'de kalmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı olarak görünen kafes tipi yük, 22 Aralık 2024'te takibe alındı. Kutuyu inceleyen ekipler, içerisinde nesli tehlike altındaki goril yavrusu ele geçirdi.

NİJERYA GERİ İSTEDİ, DNA TESTİ YAPILDI

"Zeytin" adı verilen yavru goril, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) personeli tarafından rehabilitasyona alınarak bakımı yapıldı. Bu süreçte, Nijerya tarafından Zeytin'in iadesi istendi. İade sürecinde yapılan incelemede Zeytin'in gerçekten Nijerya'ya ait bir tür olup olmadığının netleştirilmesi amacıyla DNA testi uygulanmasına karar verildi.

MENŞEİ ÜLKESİ NİJERYA ÇIKMADI

Ankara Üniversitesi Evrimsel Genetik Laboratuvarı koordinasyonunda yürütülen ve tüm genom dizilime ile gerçekleştirilen DNA testinde Zeytin'in Batı Ova gorili olduğu tespit edildi. Bu gelişmeyle birlikte Nijerya'nın Zeytin'in menşei ülkesi olmadığı anlaşıldı.

ZEYTİN TÜRKİYE'DE KALACAK

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) Taraflar Konferansı'nda (COP-19) alınan kararlara göre el konulan hayvanlar için yerleştirme yerleri belirlenirken hayvanlar için insancıl koşullar ve yaşam süreleri boyunca uygun bakım sağlamak taahhüt edilmiştir. Ayrıca, Nijerya'nın menşei ülke olmaması sebebiyle, COP-19 kararları doğrultusunda Zeytin'in Türkiye'de bir hayvanat bahçesine yerleştirilmesine karar verilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Zeytin, emin ellerde yaşamını sürdürecek ve gerekli bakımı titizlikle yapılacaktır. Türkiye olarak zengin biyolojik çeşitliliğimizi ve yaban hayatını geleceğe taşımak için büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

