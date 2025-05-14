Zirai Don Araştırma Komisyonu Kuruldu - Son Dakika
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Zirai Don Araştırma Komisyonu Kuruldu

TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu, başkanlık ve üye seçimlerini tamamladı, ilk toplantısını yaptı.

14.05.2025 16:46
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(TBMM) - TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, komisyon başkanı, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi yapıldı. Komisyon başkanlığına AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz seçilirken, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci başkanvekili, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök sözcü, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu katip üye oldu.

Ülke genelinde 12 Nisan'da başlayan ve 36 ili etkileyen zirai don felaketinin etkileri ve üreticilerin yaşadığı mağduriyetlerin araştırılması için kurulan TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu, bugün ilk toplantısını yaptı. TBMM Genel Kurulu'nda 15 Nisan'da kurulan ve 8 Mayıs'ta üye seçimi yapılan komisyonda, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi yapıldı.

Yapılan seçimde Komisyon Başkanı AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Başkanvekili AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Sözcü AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Katip Üye de MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu oldu.

Bir sonraki toplantı 20 Mayıs'ta

Komisyon Başkanı Korkmaz, bir sonraki toplantıda komisyon çalışma programının belirlenmesi, komisyonda görüşülecek, dinlenecek kamu kurumları, sendikalar, meslek örgütleri, üniversitelerle ilgili kişilerin tespit edilmesi, komisyonda görevlendirilecek uzmanların değerlendirilmesi gündemiyle toplanmasını önerdi.

Komisyonun haftaya 20 Mayıs Salı günü saat 16.30'da toplanmasına, daha sonraki toplantıların ise saatine daha sonra karar verilmek üzere çarşamba günü yapılmasına karar verildi.

22 üyeden oluşan komisyonun partilere göre üye dağılımı şöyle:

"AK Parti: Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir.

CHP: Adana Milletvekili Bilal Bilici, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun.

DEM Parti: Ağrı Milletvekili Nejla Demir, Van Milletvekili Sinan Çiftyürek.

MHP: Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Mersin Milletvekili Levent Uysal.

İYİ Parti: Ankara Milletvekili Yüksel Arslan.

Yeni Yol Partisi: Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç."

Kaynak: ANKA

Adem Korkmaz, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zirai Don Araştırma Komisyonu Kuruldu - Son Dakika

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