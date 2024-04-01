ZONGULDAK SON

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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 00:05  Güncelleme: 00:05
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MERKEZ

Toplam Sandık : 238
Toplam Seçmen : 75.592
Açılan Sandık : 229
Açılan Sandık Oranı : % 96,22
Kullanılan Oy : 55.141
Geçerli Oy : 53.902
Katılım Oranı : % 75,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAHSİN ERDEM% 53,6628.926
AK PARTİÖMER SELİM ALAN% 37,420.159
DİĞER% 4,032.172
YENİDEN REFAHKENAN ZEREN% 1,91.023
SAADETCEM DERELİ% 0,92494
İYİ PARTİKAYA ADANIR% 0,75402
ZAFER PARTİSİNİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN% 0,7378
DEM PARTİCEYLAN TURĞUT% 0,1370
DPÖNDER BOSTANCI% 0,1158
DSPSEVGİ EMİÇ DELİALİOĞLU KARADAĞ% 0,0844
BTPSERKAN ORAL% 0,0634
GELECEK PARTİSİŞENDOĞAN YAVUZ% 0,0633
DEVA PARTİSİFATİH KELEŞ% 0,0530
HÜDA PARMEHMET ÖZDEMİR% 0,0529
TKHYAKUP DALKIÇ% 0,0422
VATAN PARTİSİGÖKHAN YILMAZ% 0,0314
HAK-PARABDULBARİ TUNÇ% 0,029
MİLLETCEMAL CEYLAN% 0,015
ALAPLI

Açılan Sandık Oranı : % 83,67
Katılım Oranı : % 81,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNURİ TEKİN% 48,34.732
AK PARTİRECEP OCAK% 40,193.937
MHPİSMAİL ÖZTÜRK% 6,29616
İYİ PARTİSERDAR AKYOL% 2,2216
YENİDEN REFAHMURAT AYHAN% 1,67164
ZAFER PARTİSİAYBERK KÖYMEN% 0,4443
SAADETMUSTAFA YAVUZ% 0,2726
DİĞER% 0,2524
BTPFATIMA YİĞİT% 0,1313
HKPEROL ÇAĞ% 0,088
HÜDA PARMUSTAFA ALTUNTOP% 0,088
DSPHAYRETTİN SEVİM% 0,077
MİLLETFAHRİ MAYALIK% 0,033
ÇAYCUMA

Açılan Sandık Oranı : % 98,80
Katılım Oranı : % 79,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBÜLENT KANTARCI% 52,7510.069
AK PARTİBÜNYAMİN BOSTANCI% 29,985.723
SAADETENGİN ZEREN% 7,541.440
DİĞER% 3,78721
YENİDEN REFAHMURAT ALDEMİR% 2,42462
MHPSEMİH AYDIN% 1,54295
İYİ PARTİHAYRETTİN ÜNLÜTÜRK% 0,58110
ZAFER PARTİSİBARIŞ ESEN% 0,58110
BAĞIMSIZRESUL ALAGÖZ% 0,3566
BTPMESUT EREN% 0,3465
HÜDA PARYUSUF GÜNDÜZ% 0,0917
MİLLETALİ OSMAN ARGIN% 0,059
DEVREK

Açılan Sandık Oranı : % 96,67
Katılım Oranı : % 78,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖZCAN ULUPINAR% 48,647.014
CHPÇETİN BOZKURT% 43,266.239
MHPEROL KAPTAN% 2,41348
YENİDEN REFAHYAKUP KURUBAŞ% 2,19316
SAADETMUSTAFA TAŞCI% 1,31189
İYİ PARTİORHAN KÜÇÜKKAYA% 1,07154
ZAFER PARTİSİŞAFAK İNANÇ% 0,7101
BTPAYŞEGÜL ÇOLAKOĞLU% 0,2434
HÜDA PARABDULLAH SAMİ ŞAHİN% 0,114
MİLLETASİYE AKYILDIZ% 0,0812
EREĞLİ

Açılan Sandık Oranı : % 75,69
Katılım Oranı : % 78,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALİL POSBIYIK% 45,0823.835
AK PARTİİBRAHİM SEZER% 28,1514.884
İYİ PARTİMURAT SESLİ% 16,398.665
YENİDEN REFAHEMRE KARAARSLAN% 2,611.379
MHPİLKAY ÖZDEMİR% 2,421.281
TİPCİHANGİR AMCA% 2,111.117
DİĞER% 0,94496
ZAFER PARTİSİMAHMUT GÜRSOY% 0,76404
SAADETMUSA KUMAŞ% 0,54284
BTPASLI BETÜL CİVELEK% 0,44233
HÜDA PARRIDVAN UĞURLU% 0,25130
DPMETİN DEMİR% 0,1368
AB PARTİKEMAL AKDOĞAN% 0,0631
HKPSADIK CANER% 0,0424
MİLLETMEHMET AKİF DEMİREZEN% 0,0424
VATAN PARTİSİMEHMET USLUBAŞ% 0,0421
GÖKÇEBEY

Açılan Sandık Oranı : % 95,45
Katılım Oranı : % 85,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVEDAT ÖZTÜRK% 50,312.663
AK PARTİERKAN SONER KODAMAN% 40,412.139
DİĞER% 3,82202
MHPATAKAN ÇİÇEK% 2,31122
İYİ PARTİSATILMIŞ AYDEMİR% 1,3471
YENİDEN REFAHRAMAZAN ARDUÇ% 0,9651
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN KÜRŞAT AKDUMAN% 0,2815
SAADETHAKAN BAYRAK% 0,2815
HÜDA PARMUSTAFA ÖZEL% 0,158
BTPHAKAN KİRAZ% 0,084
MİLLETMEHMET CAN% 0,063
KİLİMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 54
Katılım Oranı : % 81,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKAMİL ALTUN% 38,52.508
CHPEROL SARIAL% 27,461.789
İYİ PARTİMESUT ŞALVARCIOĞLU% 23,011.499
MHPSERDAR YARALI% 4,88318
DİĞER% 2,36154
YENİDEN REFAHAHMET AŞKAR% 2,1137
SAADETVELİ SEVER% 0,7750
ZAFER PARTİSİMEHMET ALİ KÖYMEN% 0,4831
BÜYÜK BİRLİKHASAN İSLAM% 0,1510
BTPSİBEL BAHADIR% 0,149
GELECEK PARTİSİERCAN DEMİRCİOĞLU% 0,053
HÜDA PARHİLAL HİKMET YEŞİLBUDAK% 0,053
MİLLETEKREM ÜN% 0,053
KOZLU

Açılan Sandık Oranı : % 68,09
Katılım Oranı : % 73,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALTUĞ DÖKMECİ% 50,387.382
AK PARTİALİ BEKTAŞ% 33,554.916
MHPMUHAMMET ÖZDEMİR% 6,6967
YENİDEN REFAHBİLAL KORKMAZ% 5,12750
İYİ PARTİCELAL MURAT BİRİNCİ% 1,57230
ZAFER PARTİSİKEREM KAZAN% 1,19175
SAADETABDULLAH KIRNAPCI% 1,09159
DİĞER% 0,229
BTPGÖKHAN BAHADIR% 0,1218
MİLLETKÜRŞAT ALTAY% 0,069
HÜDA PARMURADİYE ÖZDEMİR% 0,057
DPFAHRETTİN ATALAR% 0,046
HKPEMRAH KARA% 0,035

Kaynak: AA

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