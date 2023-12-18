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Zonguldak'ta yaşlı adamı öldüren sanık, cinayeti çocukken kendisine cinsel istismarda bulunduğu için işlediğini söyledi - Son Dakika
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Zonguldak'ta yaşlı adamı öldüren sanık, cinayeti çocukken kendisine cinsel istismarda bulunduğu için işlediğini söyledi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Fikret Canbaz'ın köylüsü Ali Genç'i kafasına keserle 7 kez vurarak öldürmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, sanığın, cinayeti Ali Genç'in çocukken kendisine cinsel istismarda bulunduğu için işlediğini söylediği yer aldı. Canbaz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer suçlardan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

18.12.2023 - 11:34,
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ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde Fikret Canbaz'ın (28) köylüsü Ali Genç'i (78) kafasına keserle 7 kez vurarak öldürmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, sanığın, cinayeti Ali Genç'in çocukken kendisine cinsel istismarda bulunduğu için işlediğini söylediği yer aldı. Canbaz'ın 'tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme' suçlarından ise 18 yıla kadar hapsi istendi.

Olay, 5 Temmuz 2022'de Çaycuma ilçesi Temenler köyünde meydana geldi. Almanya'dan iznini geçirmek için köyüne gelen E.P., evde dedesi Ali Genç'i hareketsiz bulup 112'ye ihbarda bulundu. Haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler Ali Genç'in, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Gözaltına alınan torun E.P., dedesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipleri, sahipsiz bir çift ayakkabının kime ait olduğunu belirlemeye çalıştı. Jandarma ekipleri, ayrıca evden kıyafetler alındığını tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Fikret Canbaz olduğunu, ayağında evden aldığı ayakkabının bulunduğunu ve kendi ayakkabılarını da evde bıraktığını belirledi. Suçsuz olduğu anlaşılan E.P. serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKALANMIŞ

Antalya'da, ağustos ayında polisin uyuşturucu bulunan bir eve yaptığı baskınla yakalanan Fikret Canbaz, tutuklandı. Daha sonra Ali Genç cinayetiyle bağlantısı ortaya çıkarılan Canbaz, Zonguldak'a getirilerek ifadesi alındı ve olay yerinde keşif yaptırıldı ardından da çıkarıldığı mahkemece bu suçtan da tutuklandı.

2 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olayla ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamlayarak hazırladığı iddianame, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Fikret Canbaz hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis 'hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme' suçlarından ise 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Canbaz'ın kendisini azmettirdiğini söylediği, telefonunun Temenler köyünde sinyalinin tespit edildiği ve çelişkili ifadeler verdiği iddia edilen O.K. hakkında da 'Azmettirme' suçundan Canbaz ile aynı hapis cezaları istendi. Bu dava kapsamında adli kontrol şartıyla serbest kalan O.K. başka bir suçtan tutuklandı.

'ALİ GENÇ'İ EVDE BEKLERKEN SU İÇİP YEMEK YEDİM'

Ali Genç'in başına keserle kafatası bütünlüğü bozulacak şekilde 7 kez vurularak öldürüldüğü belirtilen iddianamede ilk ifadelerine yer verilen Canbaz, 'Olayı O.K. ile birlikte planladık. O bana 'Ali Genç çok zengin. Evde kasası var. Arabası var' dedi. Tuvalet penceresinin yarım açık olduğunu gördüm, oradan içeri girdim. Ali Genç'i beklerken, evde su içip yemek yedim. Bulduğum kıyafetlerle kendiminkileri değiştirdim. Gördüğüm sigaraları aldım. Evde keseri görüp elime aldım. Ali Genç'in eve gelmesini yaklaşık 1 saat bekledim. Işıklar kapalı olduğu için beni görmedi. Keserle kafasına vurdum, dönerek yere düştü. Düştükten sonra birkaç kez daha vurdum? dedi

ÖLDÜRÜP, CEBİNDEKİLERİ ALMIŞ

Öldüğünü anladıktan sonra ceplerini karıştırdığını söyleyen Canbaz'ın, 'Cebinden araç ruhsatı, telefon ve 100 TL aldım. Kırsal alana kaçarak bir süre dinlendim. Oradan Akpınar köyüne gidip çeşmede yüzümü yıkadım. Daha sonra Çaycuma'da O.K.'yi bekledim ama gelmedi. Birinden çaldığım ehliyetle Bartın'da 11 bin lira kredi çektim ve Antalya'ya gittim' ifadeleri de iddianamede yer aldı.

UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİ

Canbaz'ın, 9 Haziran'da tekrar ifadesi alındı. Sanğın, Ali Genç'in çocukken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek bu yüzden öldürdüğünü ve O.K.?nin kendisini azmettirmediğini söylediği de iddianamede yer aldı. İddianamede O.K.'nin Fikret Canbaz'ı uyuşturucu aldığı için tanıdığını, cinayetle ilgisi olmadığını söyleyerek kendini savunduğuna da yer verildi. Şüpheliler, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. (DHA)

Zonguldak\'ta yaşlı adamı öldüren sanık, cinayeti çocukken kendisine cinsel istismarda bulunduğu için işlediğini söyledi
Kaynak: DHA
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Zonguldak, Ali Genç, Son Dakika

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