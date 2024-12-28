Zonguldak\'tan Tekirdağ\'a kadar ağır yanık vakaları Kocaeli\'de tedavi ediliyor

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KOCAELİ Şehir Hastanesi Yanık Merkezi, 1,5 yıldır bölgedeki yanık vakalarına hizmet veriyor. Bu sürede 7 bin 454 hastaya poliklinik, 348 hastaya yoğun bakım hizmeti sunuldu. Yanık Tedavi Merkezi İdari Sorumlu Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özyıldız, "Zonguldak bölgesinden başlayıp, Tekirdağ bölgesine kadar ciddi sayıda hasta kabul etmekteyiz" dedi.

Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Merkezi, yaklaşık 1,5 yıldır bölgedeki ağır yanık vakalarına tedavi hizmeti veriyor. Zonguldak'tan Tekirdağ'a kadar geniş bir bölgeden gelen hastanın kabul edildiği ünitede, 1,5 yılda 7 bin 454 hastaya poliklinik hizmeti, 136'sı başka illerden olmak üzere 348 hastaya da yoğun bakım tedavisi hizmeti sunuldu. 12 yataklı servis ve 3 yataklı yoğun bakımdan oluşan ünitede 2 uzman hekim, 3 pratisyen hekim, 22 hemşire ve sağlık memuru, 3 klinik destek elemanı ve 4 hizmetli görev yapıyor.

'BÖLGEDEN ÇOK CİDDİ YANIK HASTALARI ALDIK'

Yanık Tedavi Merkezi İdari Sorumlu Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özyıldız, ekip olarak yaklaşık 1,5 yıldır Kocaeli Şehir Hastanesi'nde çalıştıklarını belirterek, "Bu süreç içerisinde bölgeden çok ciddi yanık hastaları aldık. Kuruluşumuz itibarıyla ilk başta Türkiye genelinde yanık tedavi merkezlerinin sayısının sınırlı olması nedeniyle il dışı hastalarımız yüzde 70-80'lerde seyrederken; günümüzde diğer yanık tedavi merkezi bölümlerinin açılmasıyla bu sayının yüzde 30-40'lara ulaştığı görülüyor. Ama buna rağmen Zonguldak bölgesinden başlayıp, Tekirdağ bölgesine kadar ciddi sayıda hasta kabul etmekteyiz" dedi.

'CİDDİ BİR TECRÜBEMİZ VAR'

Dr. Öğr. Üyesi Özyıldız, "Bizim de bölgemiz olan Kocaeli ve Sakarya bölgesinin sanayi bölgesi olması nedeniyle çok ciddi ağır yaralanmalar, elektrik yaralanmaları, sanayi tipi elektrik yaralanmaları, çelik sanayisi olması nedeniyle daha ciddi fırınlama şeklinde daha ciddi yanıklarla karşılaşmaktayız. Bölge olarak bu hastalara hizmet vermekten kaynaklanan çok ciddi bir tecrübemiz var. Bunu ekip olarak hastalara yansıtmaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda da ciddi sonuçlar alıyoruz. Türkiye genelinde uygulanan tedavi protokollerini birebir burada eksiksiz olarak yerine getiriyoruz" diye konuştu.

'YANIK TEDAVİ İŞLEMLERİ, BİR EKİP İŞLEMİDİR'

Özyıldız, "Gelen hastalarımızda, yüzde 15-20 yanık olan hastaları serviste takip ediyoruz. Yüzde 30-40 civarında daha ağır yanık olan hastaları ve elektrik yanığı gibi veya multitravması olan hastaları ise yoğun bakımda tedavi etme ihtiyacı hissediyoruz. Bu tedavilerimiz esnasında bunlar daha basit pansumanlarla veya mekanik işlemlerle giden tedaviler olmakla birlikte bunun yanı sıra daha yüzeysel cerrahi işlemler de uyguluyoruz. Bu şekilde hastalığı iyileştirebiliyoruz. Yanık tedavi işlemleri sadece bir cerrahi işlem değildir; bir ekip işlemidir. Ekip, sadece yanık merkezinde çalışan hastane elemanları, yanık merkez elemanları değil, hastanemizin bünyesinde bulunan bütün elemanların ekibimizin parçası olduğunun bilincindeyiz ve fizik tedaviden kardiyolojiye, dahiliyeden psikiyatriye bütün bölümlerin bu bilinçle hareket etmelerini isteriz. Özellikle anestezi ve enfeksiyon hastalıklarının çok ciddi desteğine ihtiyacımız var ve bunların vermiş olduğu özveriyle biz de kendimizi daha güvende hissedip, daha ciddi hastaların tedavisini tamamlayabiliyoruz" dedi.

'YIL BAZINDA 6-7 BİN CİVARINDA HASTA KABUL EDİYORUZ'

Yanık merkezine başvuranların sayısından bahseden Dr. Öğr. Üyesi Özyıldız, "Poliklinik kısmında yıl bazında 6-7 bin civarında hasta kabul ediyoruz. Yatarak tedavi ve yoğun bakımda da yaklaşık olarak 300 civarı kişiye yatarak hasta tedavisi veriliyor. Günlük ortalama 2-3 tane genel ameliyata alıyoruz. Bazı hastalarımıza da ayaktan lokal anestezi altında ufak cerrahilerle yaptığımız işlemler de oluyor. Ama genelde majör yanıklara hizmet veren bir cerrahi klinik olarak tedavimizi devam ettiriyoruz" diye konuştu.

'HEMŞİRELERİMİZ, DOKTORLARIMIZ ÇOK İYİ'

Sakarya'da fabrika inşaatında çalışan ve 11 gün önce tiner tenekesinin patlaması sonucu vücudunda yanıklar oluşan ve Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi gören Ömer Güngör de "Talihsiz bir kaza yaşadım, Allah kimseye yaşatmasın. Tiner tenekesinin patlaması sonucu bu hale geldim. İlk tedavimi Adapazarı'nda gördüm sonrasında buraya sevk ettiler. Hemşirelerimiz, doktorlarımız çok iyi ilgilendi; Allah onlardan razı olsun. Hep ilgi içindeler. Çocuk gibi ıslansam hemen değiştiriyorlar; hepsinden Allah razı olsun. Vücudum, ayaklarım, ellerim ve kollarım yandı. Çok şükür o an refleksle yüzümü koruyabilmişim ki yüzümde çok fazla yanık yok ama ayaklarımla ellerimi koruyamadım. Kaynak yapıyordum; kaynak esnasında makineden kıvılcım çıkması sonucu bir alev meydana geldi, sonrasında da patladı" dedi.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUNİZMİT (Kocaeli),