1 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

Milli güreşçi Taha Akgül: Eski performansıma en yakın şekilde olimpiyata gitmeye çalışacağım
"Psikolojik korkuyu kısa sürede yeneceğim""Ameliyat sürecim sancılı oldu""İdmanlara başlayınca kendimi iyi hissedeceğim"Fizyoterapist Erdem Yörükoğlu: Taha güçlü bir sporcuAbdullah Çakmar: 2016'da nasıl altın madalya aldıysa şimdi de hedef altın madalyaSÜPER LİG14.00 Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş20.00 Trabzonspor - FenerbahçeGALATASARAY17.30 Sarı kırmızılılar, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.TFF 1'İNCİ LİG14.00 Keçiörengücü - Adana Demirspor16.30 Boluspor - BB Erzurumspor19.00 Ekol Göz Menemenspor - Fatih Karagümrük
TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİki ligde de 21'inci hafta maçları oynanacak.
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 TOFAŞ - Gaziantep Basketbol15.15 Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor17.30 Beşiktaş Sompo Sigorta - Galatasaray Doğa Sigorta20.00 Darüşşafaka Tekfen - Sigortam.net İTÜ BasketHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi13.00 İzmit Belediyespor - Hatay BŞB. 14.00 Çankaya Üniversitesi - Beşiktaş TRC İnşaat
VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi19.30 Eczacıbaşı VitrA - KarayollarıAXA Sigorta Efeler Ligi15.00 Arkas Spor - İstanbul BB15.30 Spor Toto - İnegöl Belediyespor16.00 Bursa BB - Tokat Belediye Plevne16.00 Sorgun Belediyespor - Arhavi Voleybol17.30 Ziraat Bankası - HalkbankTENİS11.30 Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar finali oynanacak. Finalde İspanyol raket Garbine Muguruza ile ABD'li Sofia Kenin karşı karşıya gelecek.AVRUPA'DAN FUTBOL15.00 Granada - Espanyol (İsmail Köybaşı)15.30 Leicester City - Chelsea (Çağlar Söyüncü)17.30 Dortmund - Union Berlin (Yunus Mallı)17.30 Fortuna Düsseldorf - E. Frankfurt ( Kaan Ayhan, Kenan Karaman)17.30 Augsburg - Werder Bremen ( Ömer Toprak, Nuri Şahin)18.00 Crystal Palace - Sheffield United (Cenk Tosun)20.30 Mallorca - Real Valladolid (Enes Ünal)21.45 Feyenoord - Emmen ( Oğuzhan Özyakup, Orkun Kökçü)22.00 Strasbourg - Lille ( Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı*)22.45 Sassuolo - Roma (Mert Müldür - Mert Çetin, Cengiz Ünder)
23.00 Valencia - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)