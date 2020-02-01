1 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 1 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

1 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Milli güreşçi Taha Akgül: Eski performansıma en yakın şekilde olimpiyata gitmeye çalışacağım"Psikolojik korkuyu kısa sürede yeneceğim""Ameliyat sürecim sancılı oldu""İdmanlara başlayınca kendimi iyi hissedeceğim"Fizyoterapist Erdem Yörükoğlu: Taha güçlü bir sporcuAbdullah Çakmar: 2016'da...

1 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

Milli güreşçi Taha Akgül: Eski performansıma en yakın şekilde olimpiyata gitmeye çalışacağım

"Psikolojik korkuyu kısa sürede yeneceğim"

"Ameliyat sürecim sancılı oldu"

"İdmanlara başlayınca kendimi iyi hissedeceğim"

Fizyoterapist Erdem Yörükoğlu: Taha güçlü bir sporcu

Abdullah Çakmar: 2016'da nasıl altın madalya aldıysa şimdi de hedef altın madalya

SÜPER LİG

14.00 Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor

17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

GALATASARAY

17.30 Sarı kırmızılılar, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Keçiörengücü - Adana Demirspor

16.30 Boluspor - BB Erzurumspor

19.00 Ekol Göz Menemenspor - Fatih Karagümrük

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLER

İki ligde de 21'inci hafta maçları oynanacak.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 TOFAŞ - Gaziantep Basketbol

15.15 Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor

17.30 Beşiktaş Sompo Sigorta - Galatasaray Doğa Sigorta

20.00 Darüşşafaka Tekfen - Sigortam.net İTÜ Basket

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13.00 İzmit Belediyespor - Hatay BŞB.

14.00 Çankaya Üniversitesi - Beşiktaş TRC İnşaat

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

19.30 Eczacıbaşı VitrA - Karayolları

AXA Sigorta Efeler Ligi

15.00 Arkas Spor - İstanbul BB

15.30 Spor Toto - İnegöl Belediyespor

16.00 Bursa BB - Tokat Belediye Plevne

16.00 Sorgun Belediyespor - Arhavi Voleybol

17.30 Ziraat Bankası - Halkbank

TENİS

11.30 Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar finali oynanacak. Finalde İspanyol raket Garbine Muguruza ile ABD'li Sofia Kenin karşı karşıya gelecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

15.00 Granada - Espanyol (İsmail Köybaşı)

15.30 Leicester City - Chelsea (Çağlar Söyüncü)

17.30 Dortmund - Union Berlin (Yunus Mallı)

17.30 Fortuna Düsseldorf - E. Frankfurt ( Kaan Ayhan, Kenan Karaman)

17.30 Augsburg - Werder Bremen ( Ömer Toprak, Nuri Şahin)

18.00 Crystal Palace - Sheffield United (Cenk Tosun)

20.30 Mallorca - Real Valladolid (Enes Ünal)

21.45 Feyenoord - Emmen ( Oğuzhan Özyakup, Orkun Kökçü)

22.00 Strasbourg - Lille ( Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı*)

22.45 Sassuolo - Roma (Mert Müldür - Mert Çetin, Cengiz Ünder)

23.00 Valencia - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)


Taha Akgül, Yörükoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:30 Kaynak: DHA
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