15 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

- TFF 2'nci ve TFF 3'üncü Lig'de 23'üncü hafta maçları oynanacak.

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Serhat Akın, İzmir'de açacağı restoranın mutfağını Cemre Uyanık'a teslim etti

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