15 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 15 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

15 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe (Eryaman)BEŞİKTAŞ10.30 Siyah-beyazlı kulübün Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta yapılacak.

15 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)

17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe (Eryaman)

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah-beyazlı kulübün Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta yapılacak.

GALATASARAY

17.30 Sarı-kırmızılılar, BTC Turk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.

TFF 1. LİG

14.00 Hatayspor - Akhisarspor (Antakya Atatürk)

16.30 Boluspor - Cesar Grup Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

19.00 Ekol Göz Menemenspor - Eskişehirspor (Menemen İlçe)

- TFF 2'nci ve TFF 3'üncü Lig'de 23'üncü hafta maçları oynanacak.

ATLETİZM

15.00 İstanbul Cup Salon Atletizm Şampiyonası başlıyor.

BASKETBOL

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 OGM Ormanspor - İzmit Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor - Samsun Canik Belediyespor (Servet Tazegül)

15.15 BOTAŞ - Fenerbahçe Öznur Kablo (Ankara DSİ Etlik)

16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - Çankaya Üniversitesi (Adana Atatürk)

GÜREŞ

Avrupa Güreş Şampiyonası, İtalya'nın Roma kentinde devam ediyor.

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

14.00 Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)

17.00 Beşiktaş - PTT (Burhan Felek)

17.30 Karayolları - Türk Hava Yolları (TVF Başkent)

17.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - VakıfBank (VakıfBank Spor Sarayı)

AXA Sigorta Efeler Ligi

15.00 Halkbank - İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

15.30 Tokat Belediye Plevne - Sorgun Belediyespor (Ali Yücel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Arkas Spor (Cengiz Göllü)

AVRUPA LİGLERİ

17.30 Leipzig - Werder Bremen ( Nuri Şahin, Ömer Toprak)

17.30 Union Berlin - Bayer Leverkusen (Yunus Mallı)

18.00 Birmingham - Brentford (Halil Dervişoğlu)

20.30 Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach ( Kaan Ayhan, Kenan Karaman)

22.45 Atalanta - Roma ( Cengiz Ünder, Mert Çetin)

22.45 Fortuna Sittard - Emmen ( Kerim Frei, Ferhat Görgülü)

23.00 Granada - Valladolid (İsmail Köybaşı - Enes Ünal)

23.30 Rio Ave - Sporting (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rakibi)


Mustafa Kemal Atatürk, Vodafone Park, Fenerbahçe, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Serhat Akın, İzmir'de açacağı restoranın mutfağını Cemre Uyanık'a teslim etti
Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 961 milyon lira olarak açıklandı CHP, İş Bankası'nın hisse devri için resti çekti: Hodri meydan Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi kabul etmedi

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
14:50 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 15:55:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]