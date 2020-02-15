15 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)
17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe (Eryaman)
BEŞİKTAŞ10.30 Siyah-beyazlı kulübün Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta yapılacak.
GALATASARAY17.30 Sarı-kırmızılılar, BTC Turk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.
TFF 1. LİG14.00 Hatayspor - Akhisarspor (Antakya Atatürk)16.30 Boluspor - Cesar Grup Ümraniyespor (Bolu Atatürk)19.00 Ekol Göz Menemenspor - Eskişehirspor (Menemen İlçe)
- TFF 2'nci ve TFF 3'üncü Lig'de 23'üncü hafta maçları oynanacak.
ATLETİZM15.00 İstanbul Cup Salon Atletizm Şampiyonası başlıyor.
BASKETBOLHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 OGM Ormanspor - İzmit Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)14.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor - Samsun Canik Belediyespor (Servet Tazegül)15.15 BOTAŞ - Fenerbahçe Öznur Kablo (Ankara DSİ Etlik)16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - Çankaya Üniversitesi (Adana Atatürk)
GÜREŞAvrupa Güreş Şampiyonası, İtalya'nın Roma kentinde devam ediyor.VOLEYBOL Vestel Venus Sultanlar Ligi14.00 Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)17.00 Beşiktaş - PTT (Burhan Felek)17.30 Karayolları - Türk Hava Yolları (TVF Başkent)17.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - VakıfBank (VakıfBank Spor Sarayı)AXA Sigorta Efeler Ligi15.00 Halkbank - İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)15.30 Tokat Belediye Plevne - Sorgun Belediyespor (Ali Yücel)16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Arkas Spor (Cengiz Göllü)
AVRUPA LİGLERİ17.30 Leipzig - Werder Bremen ( Nuri Şahin, Ömer Toprak)17.30 Union Berlin - Bayer Leverkusen (Yunus Mallı)18.00 Birmingham - Brentford (Halil Dervişoğlu)20.30 Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach ( Kaan Ayhan, Kenan Karaman)22.45 Atalanta - Roma ( Cengiz Ünder, Mert Çetin)22.45 Fortuna Sittard - Emmen ( Kerim Frei, Ferhat Görgülü)23.00 Granada - Valladolid (İsmail Köybaşı - Enes Ünal)
23.30 Rio Ave - Sporting (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rakibi)