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168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum - Son Dakika

168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum

05.08.2021 10:01

Günlerdir söndürülemeyen orman yangınlarıyla mücadele 9. günde de sürdürülüyor. Şu ana kadar 33 ilde 168 yangın kontrol altına alındı. 6 ilimizdeki 15 farklı noktada ise yangınlara müdahale devam ediyor.

Türkiye'de pek çok farklı noktada başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele 9. günde de devam ediyor. Yangın nedeniyle pek çok vatandaşımız evlerinden olurken, yüzlerce dönümlük ormanlık alan da küle döndü.

168 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkemizdeki yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 33 ilde çıkan 168 yangın kontrol altına alınırken, 6 ildeki 15 noktada devam eden yangınlara müdahale sürüyor.

İşte devam eden yangınların bulunduğu iller:

  • Adana: Feke
  • Antalya: Manavgat, Gündoğmuş
  • Muğla: Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer
  • Isparta: Sütçüler
  • Denizli: Tavas, Güney
  • Aydın: Karacasu

FEKE

28 Temmuz'da ilçeye bağlı Akoluk Mahallesi'nde Hopka Dağı eteğindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının yangının söndürülmesinin ardından aynı yerde bugün yine orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alıp, söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

167 yangın kontrol altına alındı, 16 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
FEKE

MANAVGAT

Manavgat günlerdir yangınlarla boğuşuyor. Dün, Kızıldağ Mahallesi'nde devam eden orman yangınına gün boyu havadan uçak ve helikopterler müdahale edildi. Isparta-Konya ve Antalya arasındaki ormanlık sınırda bulunan Kızıldağ'a ekipler alevlerin geçmemesi için seferber oldu.

167 yangın kontrol altına alındı, 16 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
MANAVGAT

GÜNDOĞMUŞ

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

167 yangın kontrol altına alındı, 16 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
GÜNDOĞMUŞ

MARMARİS

Marmaris ilçesinde, alevlerin Kızkumu sahiline ulaşmaması için yangın söndürme helikopterleri yoğun mesai harcıyor. Hisarönü Mahallesi'nde başlayarak Orhaniye Mahallesi'nde devam eden orman yangınına, ekipler, havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. Bölgede bulunan çok sayıda gönüllü vatandaşın da yangın söndürme çalışmalarına destek verdikleri görüldü. Rüzgarın da etkisiyle Kızkumu Mahallesi'nde, alevler dağların yüksek noktalarından sahile doğru ilerlemeye başladı. Yangın söndürme helikopterleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarına devam ederken, çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz, Kızkumu Mahallesi'ne yerleştirildi.

167 yangın kontrol altına alındı, 16 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Marmaris

KÖYCEĞİZ

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ve karadan ulaşımın olmadığı yerlerde çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahallelerinin bir bölümünün dün tedbir amaçlı tahliye edilmesinin ardından Sazak mahallesi de tedbiren boşaltıldı. Vatandaşlar yangının yoğun olduğu yerlere yaklaşmamaları için sık sık uyarıldı. Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

167 yangın kontrol altına alındı, 16 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Köyceğiz

MİLAS

Son dakika: Milas'ta yangının ulaştığı Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler 11. saatte etkisini yitirdi. Durum tespiti için santral sahasında yapılan ilk incelemelerde ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği tespit edilirken, acil müdahale ekibi tarafından santral sahasında soğutma işlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam ediyor. Yangın mahalinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alındı.

167 yangın kontrol altına alındı, 16 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Milas Termik Santral yakınları

KAVAKLIDERE

Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı. Yangının ormanlık alandan yerleşim alanlarına yayılmasının engellenmesi amacıyla Kozağaç, İkizce ve Salihpaşalar mahalleleri çevresindeki ağaçlar kesilecek. Rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği bölgede alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile bazı gönüllüler müdahale ediyor.

167 yangın kontrol altına alındı, 16 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Kavaklıdere

SEYDİKEMER

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin söndürülmesi için bölge halkı da seferber oldu. Sert rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyüp geniş bir alana yayılan yangına karadan ve havadan müdahale yapıldı. Yangın nedeniyle bir köy boşaltıldı.

167 yangın kontrol altına alındı, 16 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Seydikemer

SÜTÇÜLER

Sütçüler ilçesindeki Çandır köyündeki yangın 3'üncü gününde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler bir yandan bazı bölgelerde devam eden yangına müdahale ederken diğer taraftan soğutma çalışması yapıyor.

167 yangın kontrol altına alındı, 16 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Sütçüler

TAVAS

Tavas ilçesi Pınarlık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan yangın, Azerbaycan'dan gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle 6 saat sonra kısmen kontrol altına alındı.

167 yangın kontrol altına alındı, 16 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Tavas

KARACASU

Karacasu'nun Alemler ve Esençay mahalleri yakınlarındaki ormanlık alanda, salı günü saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede Karıncalı Dağı'na sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Bozdoğan ve Karacasu belediyelerine ait iş makineleri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar da bölgeye yönlendirildi. Söndürme çalışmaları sürerken, azalan alevler rüzgarın etkisiyle gece yeniden yayılmaya başladı.

167 yangın kontrol altına alındı, 16 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Karacasu


168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum

Gündoğmuş, Marmaris, Karacasu, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum - Son Dakika
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