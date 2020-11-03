2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "AK Parti hükümetleri döneminde eğitime her bütçede hemen hemen her yıl birinci sırada kaynak ayrılmıştır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçeleri görüşülüyor.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Sayıştay denetçilerinin tespit ettiği enteresan bir durum olduğunu belirterek, okulun resim heykel müzesi taşınır belgeleri üzerinde yapılan denetimde üniversiteye kayıtlı eserlerin 4 bin 24'ünde bir açıklama bulunmadığını söyledi.

Kuşoğlu, bunlardan 404 tablonun müzede bulunmadığını dile getirerek, bu tablolardan 42'si hakkında "kayıp", "çalınmıştır" veya "sahtedir" şeklinde açıklama olduğunu bildirdi.

YÖK'ün bu konuda bir faaliyeti olup olmadığını sorması üzerine YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Üniversiteler bizim taşra teşkilatımız değil. Dolayısıyla bir Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı veya diğer bakanlıklar gibi bakılmaması lazım. Üniversiteler özerk olarak çalışırlar." diye konuştu.

Saraç, YÖK'ün sadece rektörle ilgili bir problem savcılığa intikal etmişse çalışma yapabileceğine dikkati çekerek, kurumun rutin denetlemenin dışında soruşturma açma yetkisi olmadığını aktardı.

Kuşoğlu da bu durumun böyle kalmaması gerektiğini ifade etti.

YÖK için "Demokles'in kılıcı" benzetmesi

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, YÖK'e karşı olduklarını belirterek, 12 Eylül darbesi sonrası kurulan bir kurumun varlığını sürdürmesinin Türkiye adına büyük kayıp olduğunu öne sürdü.

Özgün, özerk, bilimsel eğitimin üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanan YÖK'ün varlığının gün geçtikçe güçlendirildiğini iddia eden Koçyiğit, kurumun bugün AK Parti'nin ideolojik eğitiminin aracı haline geldiğini savundu.

Milli eğitimin kanayan bir yara olduğunu, eğitimde fırsat eşitsizliği bulunduğunu iddia öne süren Koçyiğit, Muş'ta okulu olmayan ve taşınamayan öğrencilerin olduğu köyler bulunduğunu ifade etti.

Bütçenin milli eğitim için yetersiz olduğu iddiasında bulunan Koçyiğit, "Mevcut bu bütçeyle milli eğitimin temel perspektifinin değişmesi ve dönüşmesi imkansız. Bütçesinin yüzde 70'ten fazlasını personel giderleri ve sigorta ödemelerine ayıran bir bakanlık nerede yatırım yapacak, nerede yeni derslik açacak, nerede laboratuvar kuracak, nerede çağın gereklerine uygun bir eğitim ve öğretim hayatına geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçenin yüzde 15,7'si eğitime

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ve öğrencileriyle büyük bir camia olduğuna dikkati çekerek, hükümetin, bütçenin yüzde 15,7'sini eğitime ayırdığını aktardı.

Eğitime ne kadar bütçe ayrılırsa ayrılsın yetmeyeceğinin altını çizen Öztürk, olağanüstü bir salgının yaşandığı dünyada şimdilik 2021 bütçesinde bununla yetinmek durumunda olduklarını ifade etti.

Muhalefet partisi milletvekillerinin konuşmalarında bardağın hep boş tarafını gösterdiğini dile getiren Öztürk, 2002'de orta öğretimde yüzde 67,9 olan okullaşma oranının 2020'de yüzde 110,6'ya yükseldiğini, 343 bin olan derslik sayısının 727 bin 347'ye çıkarıldığını, derslik başına düşen öğrencide 36 olan sayının 2020'de 24'e düşürüldüğünü anlattı.

Eğitimde gerçekleşen iyi gidişata dair istatistiki bilgiler paylaşan Öztürk, "AK Parti hükümetleri döneminde eğitime her bütçede hemen hemen her yıl birinci sırada kaynak ayrılmıştır. AK Parti hükümetlerinin eğitime verdiği önemi gösteriyor bu." şeklinde konuştu.

Öztürk, insana yapılan yatırımın akşamdan sabaha karşılık vermeyeceğini, onlarca yıl sonra döneceğini dile getirdi

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, bardağın dolu tarafından bakarak konuşmasına başlayacağını belirterek, Cemal Öztürk'ün söylediği rakamları kabul ettiğini söyledi. Yılmaz, "Bunlar girdi. Bizim bakmamız gereken sonuç, çıktısı ne bunun? Akşamdan sabaha değil, 18 yılı var." dedi.

Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı özgürce karar verebilen, araştırma yapılabilen bir ortamı sağlar, soru soran nesiller yetiştirir, nesilleri müşteri olmaktan çıkarır, dolayısıyla az girdi ile çok çıktıyı sağlayabilirse biz bu girdaptan çıkabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz iktidar olduk, muktedir olduk. Fikri olarak da iktidar olamadık" dediğini öne süren Yılmaz, fikri olarak iktidar olabilmek için üniversitelerin, eğitim hayatının özgür olması gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat da 18 yılda değişen bakanlar, müfredat ve sistem göz önüne alındığında nesiller arasında çok büyük sıkıntılar yaşandığının görüleceğini iddia etti.

Devletin amacının ekonomiyi büyütmek, refah seviyesini artırmak olduğunu, buna ulaşmanın temelinde de eğitim bulunduğunu vurgulayan Sunat, yanlış eğitim politikalarının yoksulluğu, işsizliği, dışa bağımlılığı ortaya çıkardığını öne sürdü.

Sunat, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ı da takip ettiğini ifade ederek, iyi şeyler yaptıklarını ancak 18 yılın tahribatını bir anda düzeltmenin mümkün olmadığını düşündüğünü anlattı. Sunat, Selçuk ve Saraç'tan bir ricası olduğunu belirterek, "Siyasetin etkisinde kalarak kararlar almasınlar. Çünkü milli eğitim siyasetin üstünde tutulması gereken bir konumuzdur." ifadelerini kullandı.