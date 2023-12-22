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Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Petrolün Durumu - Son Dakika
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Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Petrolün Durumu

22 Aralık güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Petrolün Durumu
22.12.2023 - 20:48,
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Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

22.12.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 34,51 TL
  • Gazyağı TL/lt: 34,94 TL
  • Motorin TL/lt: 37,14 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 37,19 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 26,94 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 23,43 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,03 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,39 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 80,03 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,50 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, haftanın son gününde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da artan gerginlik ve Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan eylemlerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor.

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'da televizyondan yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu. İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı'nın Genel Müdürü Gideon Golber, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de kendileriyle bağlantılı veya işbirliği içinde olan gemilere yönelik saldırılarının başlamasından bu yana limanın faaliyetinin yüzde 85 azaldığını belirtti.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. Hafta içinde İngiliz enerji şirketi bp'nin Kızıldeniz'deki tüm tanker trafiğini durduracağını bildirmesinin ardından şu ana kadar çoğunlukla mal taşımacılığını etkileyen sorunun enerji sevkiyatlarını da kapsayacak şekilde genişleyebileceği endişesini artırdı.

Uzmanlar, arz kesintileri ve Orta Doğu'daki çatışmaların yol açabileceği potansiyel risklerin petrol piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.

Öte yandan, dün Angola'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeliğinden ayrılma kararı aldığını açıklaması sonrası petrol fiyatları kısmen düştü. Angola Maden Kaynakları, Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Diamantino Azevedo, petrol üretim kotası konusunda ülkesinin OPEC ile anlaşmazlığa düştüğünü bildirdi. OPEC'i eleştiren Azevedo, kuruluşun, üye ülkelerin çıkarlarına hizmet etmediğini ileri sürdü. Afrika'da en fazla petrol rezervine sahip ülkeler arasında 3'üncü sıradaki Angola, bu yıl ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu.

Brent petrolde teknik olarak 80,37 ile 80,49 dolar aralığının direnç, 79,93 ile 79,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün benzine gelen zammın ardından bu gece yarısı itibarıyla motorinin fiyatı da 1 lira 62 kuruş arttı.

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 37 lira 16 kuruşa, Ankara'da 37 lira 78 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 3 kuruşa çıktı.

Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle motorine 7 Aralık Perşembe günü 1 lira 34 kuruş, 8 Aralık Cuma günü ise 88 kuruşluk bir indirim gelmişti. 9 Aralık Cumartesi günü ise benzinin litresi 1 lira 65 kuruş ucuzlamıştı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle indirimler yerini zamlara bıraktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Onur BAYRAM
Sondakika.com - Soğuk Haber
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