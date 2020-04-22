23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu "eve sığdırdılar" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu 'eve sığdırdılar' - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu "eve sığdırdılar"

6 saat önce

Düzce, Kocaeli, Bartın ve Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerini süsleyip, söyledikleri şarkının yer aldığı videoyu sosyal medyada paylaştı.

Düzce, Kocaeli, Bartın ve Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerini süsleyip, söyledikleri şarkının yer aldığı videoyu sosyal medyada paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine evlerden devam edilmesi yönündeki tavsiyesine uyan Düzce'deki öğrenciler, evlerini süsledi.

Evlerine Türk bayrakları ve rengarenk balonlar asan 23 Nisan İlkokulu 2/D sınıfı öğrencileri, birlikte günün anlamına uygun şarkılar söyledi.

Çocuklar, ailelerinin yardımıyla çektikleri videoları sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan videolar, beğeni topladı.

Çocuklar dünya çocuklarının kıyafetlerini giydi

Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama sınıfı "Çılgın Bilginler" ve "Profesörler" sınıfı öğrencileri, velileri ve öğretmenleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını kutladı.

Veliler evlerinde dünyanın dört bir yanındaki çocukları temsilen kıyafetler hazırlayarak bayramı heyecanla karşılaşmalarını sağladı.

Öğretmenlerden Yasemin Özel ve Özge Çeltek, özverili çalışmayı bayram coşkusunu yaşatmak ve anı bırakmak için video ile ölümsüzleştirdi.

Kocaeli

Kocaeli'de Hereke Sümer İlkokulu 2/C sınıfı öğrencileri, evlerinde çeşitli düzenlemeler yaptı.

Odalarına Türk bayrakları asan öğrenciler, çeşitli meslek gruplarını tasvir ederek "Evde kal Türkiye" çağrısında bulundu.

Evde kalınması için sosyal mesajlar da veren çocukların videoları, izleyicilerin beğenisini aldı.

Sakarya

Sakarya'da da Korucuk Anaokulu Arılar sınıfı öğrencileri de velilerinin yardımıyla evlerini Türk bayraklarıyla süsleyerek bayramı coşkuyla kutladı.

İçlerinden geleni söyleyen çocukların bu anını veliler cep telefonuyla videoya çekti. Ayrıca öğretmenin verdiği şiirin bir mısrasını söyledi.

Sınıf öğretmeninin bir araya getirdiği görüntülerden oluşan videolar, okulun sosyal medya hesabından paylaşılmasının ardından beğeni topladı.

Öğrenciler 13 ülkenin yöresel dansıyla 23 Nisan'ı kutladı

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 13 ülkenin yöresel danslarıyla kutladı.

Türkiye, Japonya, Brezilya, İspanya, Uganda, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Rusya, Tayland, İskoçya, Güney Kore ve Yemen'in yöresel kıyafetlerini giyen öğrenciler evlerinde kamera karşısına geçti.

13 ülkenin yöresel danslarını yapan ve ebeveynlerinin yardımıyla videoya çeken öğrenciler, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Öte yandan videonun sonunda, "Egemenliğimiz geçmişimizden, emanetimiz geleceğe mirasımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" mesajı paylaşıldı.

Bartın

Bartın'da özellikle kız çocuklarının eğitiminin yanı sıra sosyal ve kültütrel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla faaliyet gösteren İnci Bankoğlu Kültür ve Eğitim Vakfı (İBEV) öğrencileri de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını evlerinde coşkuyla kutluyor.

Türk bayrakları ve rengarenk balonlar astıkları evlerini süsleyen ve özel kıyafetler giyen İBEV Sanat Atölyesi öğrencilerinden kimi çelenk haline getirdiği yazı tahtası önünde şiir okudu, kimi piyano ile 23 Nisan şarkıları icra etti, kimi de süslediği perdelerin önünde şarkı söyledi ve dans etti.

Vakfın sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu eve sığdırdılar

23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 04:36 Kaynak: AA

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