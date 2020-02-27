27 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 27 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

27 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

6 saat önce

SPORTING CP20.55 Turuncu lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda ilk maçta 3-1 mağlup olduğu Portekiz ekibi Sporting CP'yi ağırlayacak.

27 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi, System.String[]

SPORTING CP

20.55 Turuncu lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda ilk maçta 3-1 mağlup olduğu Portekiz ekibi Sporting CP'yi ağırlayacak.

GALATASARAY

12.00 Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Fraport-TAV Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

16.00 Takım özel uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.

17.00 Beşiktaş kafilesinin kentte karşılanması.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

PFDK VE TAHKİM KURULU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Keçiörengücü - İstanbulspor

16.30 Boluspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor

19.00 Bursaspor - Altay

ATLETİZM

Diyarbakır'da düzenlenecek Sur Maratonu'nun basın toplantısı gerçekleştirilecek.

BASKETBOL

THY EuroLeague

22.00 ALBA Berlin - Anadolu Efes

ING Basketbol Süper Ligi

18.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor

20.15 Pınar Karşıyaka - Gaziantep Basketbol

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

15.00 Beşiktaş - Atlasglobal Yeşilyurt

19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Türk Hava Yolları

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SON 32 TURU RÖVANŞ MAÇLARI

20.55 Gent (Belçika) - Roma (İtalya) (0-1)

20.55 Malmö (İsveç) - Wolfsburg (Almanya) (1-2)

20.55 LASK (Avusturya) - AZ Alkmaar (Hollanda) (1-1)

20.55 Basel (İsviçre) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) (3-0)

20.55 Porto (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya) (1-2)

20.55 Medipol Başakşehir - Sporting Lizbon (Portekiz) (1-3)

20.55 Espanyol (İspanya) - Wolverhampton (İngiltere) (0-4)

23.00 Benfica (Portekiz) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-2)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (1-4)

23.00 Inter (İtalya) - Ludogorets (Bulgaristan) (2-0)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Club Brugge (Belçika) (1-1)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan) (1-0)

23.00 Sevilla (İspanya) - Cluj (Romanya) (1-1)

23.00 Celtic (İskoçya) - Kopenhag (Danimarka) (1-1)

23.00 Ajax (Hollanda) - Getafe (İspanya) (0-2)


Portekiz, Beşiktaş, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:29 Kaynak: DHA
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