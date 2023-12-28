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28-29 Aralık benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! - Son Dakika
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28-29 Aralık benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt fiyatları ve Brent petrol fiyatı hakkında güncel bilgiler. Benzin ve mazot litre fiyatları, güncel zam ve indirim durumu, Brent petrolün varil fiyatı ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar hakkında detaylı bilgiler.

28-29 Aralık benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
28.12.2023 - 18:25,
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Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

28.12.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 34,52 TL
  • Gazyağı TL/lt: 34,94 TL
  • Motorin TL/lt: 37,15 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 37,20 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 26,94 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 23,43 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,73 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,54 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 79,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,24 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de gemileri hedef alan eylemlerine ilişkin artan endişeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin etkisiyle güne yükselişle başladı.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, X sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesi düşürdüğünü bildirdi.

Operasyon sırasında bölgedeki gemilere zarar verilmediği belirtilse de bölgede tansiyonun artmaya devam edeceği endişeleri petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketliliği destekledi. Bazı küresel nakliye firmalarının Kızıldeniz sevkiyatlarını yeniden başlatacaklarını duyurmaları ise bölgede devam eden savaşın gemi ticaretine yönelik etkilerinin kısıtlı olabileceği beklentilerini artırdı ve petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırladı.

Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk, Fransız CMA CGM ve Alman Hapag-Lloyd'un da aralarında bulunduğu bazı nakliye şirketleri, saldırılara rağmen sevkiyatlarına devam etmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Uzmanlar, Kızıldeniz'de nakliye sıkıntılarına ilişkin endişeler azalsa da Orta Doğu'da artan gerilimin, özellikle İran'ın olası müdahalesine yönelik endişelerin fiyatlar üzerinde yükseltici etki oluşturmaya devam edeceğini belirtiyor.

Fed'in 2 yıldır süren enflasyonla mücadelesinde sona yaklaştığına ilişkin beklentiler de fiyatların yükselişinde etkili oluyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcılara ekonomideki gidişata ilişkin ipucu vereceğini belirtiyor.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ülkede talebin zayıf seyrettiğine işaret ederek fiyatların yükselişini sınırladı.

Amerikan Petrol Enstitüsünün açıkladığı verilere göre, ABD'de ham petrol arzı geçen hafta 1,8 milyon varil arttı. Beklenti, petrol arzının 939 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stokların düşüşe işaret etmesi durumunda petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,78 ile 80,01 dolar aralığının direnç, 79,41 ile 79,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Enerji, Gündem, Soğuk Haber, Otomobil, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: 28-29 Aralık benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! - Son Dakika
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