29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da ayak bastığı Samsun ile Tokat, Amasya, Çankırı, Çorum, Sinop ve Kastamonu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Samsun'daki tören, Valilik binasındaki Yaşayan Atatürk Salonu'nda Vali Osman Kaymak'ın tebrikleri kabulü ile başladı.

Mustafa Dağıstanlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda devam eden törende Vali Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Vali Kaymak, Milli Mücadele'nin başlatıldığı şehirde Cumhuriyet'in 96. yılını kutlamaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Kaymak, şöyle devam etti:

"Milletimiz 96 yıl önce bugün tüm olumsuz şartlara rağmen önüne çıkan engelleri azimle aşarak demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini kurma mucizesini gerçekleştirmiştir. Bağımsızlığımızı tüm dünyaya yeniden ilan eden ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel hazırlayan kurtuluş mücadelesi, 1919'da bu kutlu şehrimizde başladı. Cumhuriyetimizi nice badirelerden kurtararak bugünkü seviyesine getirdik."

Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları ve tekvando gösterisinin yapıldığı tören, askeri bando konserinin ardından sona erdi.

Tokat

Tokat'taki tören, Valilik binasında Vali Ozan Balcı'nın tebrikleri kabulü ile başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Ayhan Ocak vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törende konuşan Vali Balcı, Cumhuriyet'in kuruluş sürecinin milli tarihin kaydettiği en büyük ve en şanlı mücadeleden biri, Kurtuluş Savaşı'nın milletin var olma savaşı, Cumhuriyet'in de yeniden dirilişinin adı olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu programda üniversite öğrencileri ve sporcular geçit töreninde asker selamı verdi.

Amasya

Amasya Valisi Osman Varol'un valilikte protokol üyelerini kabulüyle başlayan tören, Yavuz Selim Meydanı'nda devam etti.

Vali Varol, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Mehmet Atlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı vatandaşları selamladı.

15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı bando ekibi eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Varol, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 96. yılını gurur ve sevinç içinde milletçe kutladıklarını belirtti.

Törende yıl içinde çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Günün anlamını belirten şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileri ve konuşmaların ardından kutlama, geçit töreniyle sona erdi.

Çankırı

Çankırı Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören Vali Hamdi Bilge Aktaş, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç'un vatandaşları selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Aktaş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sergilendi.

Tören, kortej geçişiyle sona erdi.

Çorum

Kutlama programı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin makamındaki tebrikat töreniyle başladı.

Kadeş Barış Meydanı'nda devam eden programda Vali Çiftçi, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Çiftçi'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu.

Jimnastik ve halk oyunları gösterileriyle devam eden etkinlik geçit töreniyle sona erdi.

Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları için 31 ülkeden kente gelen sporcular da kutlama etkinliğini ilgiyle izledi.

Sinop

Sinop Bülent Ecevit Caddesi İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Köksal Şakalar ve Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, vatandaşların bayramını kutladı.

Törende konuşan Vali Şakalar, bugün Cumhuriyet'in iç ve dış tehlikelerle ve tehditlerle dolu olduğunu belirterek, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye değindi.

Ordu ve hükümetin Suriye'de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı'yla devletine sahip çıktığını kaydeden Şakalar, "Yedi düvele meydan okumuştur. Bu operasyonda son olayda gördüğümüz gibi Avrupa'dan Macaristan, Arap dünyasından Katar, Asya'dan Pakistan ve Türk cumhuriyetleri destek vermiştir. Geri kalanlar düşmanlıklarını göstermişler ve Türk'ten, Türk milletinden korkularını bir kere daha açığa vurmuşlardır." diye konuştu.

Okulların hazırladığı gösteriler ve halk oyunlarının sergilendiği tören, öğrenciler tarafından günün önemine ilişkin şiirlerin okunmasıyla son buldu.

Törene Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Cevdet Alper Batu, eski Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, protokol üyeleri, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kastamonu

Kutlama programı Vali Yaşar Karadeniz'in makamında tebrikleri kabulü ile başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Vali Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu ve Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Karadeniz'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu.

Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Üniversitesi ile lise ve ilkokul öğrencileri halk oyunları gösterileri sundu.

Etkinlikte 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına bağlı komandoların gösterisi büyük ilgi gördü.

Program, geçit töreniyle sona erdi.