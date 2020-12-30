30 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar 2020 yılını değerlendirdi
"69 rekor yenilendi""123 madalya ile Balkan Atletizm Birliği'nin en fazla madalya alan takımıyız""Olimpiyat kota sayısı 14'e ulaştı" Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: Kovid-19 madalya sayısını etkiledi"Ümitler kategorisinde uluslararası maç yapılamadı""Yeni yılla birlikte başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum" İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir: Pandemi koşullarına göre hareket ettik"Normalleşme süreciyle birlikte organizasyonlarımızı yaptık""Çeşitli yarışmalar düzenledik""Pandemi Sürecinde Spor kitabı çıktı" Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin: Sağlık olmadan hiçbir şeyin olamayacağını anladık"Tüm çalışmalarımıza pandemi kurallarına uyarak devam ediyoruz" Abdurrahim Dursun: Trabzonspor'a daha güçlü dönmek istiyorum"Uğurcan Avrupa için hazır durumda""Bandırmaspor tercihim doğruydu""Hedefim A Milli Takım""Ülkemi Avrupa'da temsil etmek istiyorum""Trabzonspor altyapısı belki de ülkenin en verimli altyapısı""Kendime özgü bir stil oluşturmam gerekiyor"GALATASARAY12.00 Sarı-kırmızılılarda Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıkları sürecek.
FENERBAHÇESarı-lacivertliler Kasımpaşa karşılaşmasının çalışmalarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ13.00 Beşiktaş malzeme sorumlusu Erdal Erdem, sağlık çalışanlarına farkındalık oluşturmak için 40 kilometrelik parkurda uğrayacağı hastanelerin başhekimlerine çiçek takdim edecek. Siyah-beyazlı takım günü izinli geçirecek.
TRABZONSPORBordo-mavililer yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.
GÖZTEPE11.00 Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.ŞAMPİYONLAR GELECEĞE NEFES OLUYOR10.30 Milli sporcuların adlarının yaşatılacağı fidan dikme etkinliği İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecek.TFF 1. LİG'DE ERTELEME MAÇLARI OYNANACAK13.30 Tuzlaspor - Altay16.00 Adanaspor - Beypiliç Boluspor 19.00 İstanbulspor - Adana Demirspor
- Misli.com 2. ve Misli.com 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.
BASKETBOLTHY EuroLeague20.45 Fenerbahçe Beko - AsvelHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 Çankaya Üniversitesi-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ankara)14.00 BOTAŞ-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)14.00 Büyükşehir Belediye Adana Basketbol-Nesibe Aydın (Atatürk)14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Antakya)14.30 İzmit Belediyespor- Bellona Kayseri Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)16.00 Beşiktaş HDI Sigorta- Samsun Canik Belediyespor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)17.00 Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo (Ahmet Cömert)VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi 18'inci hafta erteleme maçı14.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çan Gençlik Kalespor- AXA Sigorta Efeler Ligi 12'nci hafta erteleme maçı
16.00 Sorgun Belediyespor-Solhanspor
Kaynak: DHA
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