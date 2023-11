45. İSTANBUL MARATONU NEDENİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İSTANBUL, 5 KASIM Pazar günü düzenlenecek 45. İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayacak maraton 42 kilometre boyunca 'Yüzyılın Koşusu' temasıyla koşulacak. Parkurda koşanlar Dolmabahçe Sarayı, Galata Köprüsü gibi tarihi noktalardan geçecek. Maraton Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek. 03.00 ve 06.00 saatlerinden itibaren, maratonun güzergahında bulunan Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı yollar saat 15.30'a kadar trafiğe kapalı olacak.

'YÜZYILIN KOŞUSU'

'Yüzyılın Koşusu' temasıyla koşulacak 45. İstanbul Maratonu'nda yarış boyunca bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Saat 06.00 itibariyle, Ragıp Gümüşpala caddesi, Galata Köprüsü iki yönlü trafiğe kapatılacak Sirkeci Sahilyolu'ndaki Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi, Arabalı Vapur girişleri, Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu, Ayköşkü caddesi, Ayasofya Meydanı, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak), Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak, Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak), Langa Bostan sokak, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Bakırköy arası), Genç Osman caddesi Gazdallar kavşaktan Sahil istikametine kapatılacak, Demirhane Caddesi Kennedy caddesi istikametine dönüşler kapatılacak, Beşkardeşler sokak, Beşkardeşler 4. Sokak ile fişekhaneden sahil Kennedy caddesi istikametine kapatılacak, Taşhan caddesi istikametinden Kennedy caddesi istikametine kapatılacak, Bakırköy Mor Menekşe Sokak, Ebuziya Caddesi, Banyolar sokak, Halit Ziya Uşaklıgil Cadde ve Sokaklardan Sahil Kennedy caddesine girişler kapatılacak, Ataköy 1 Kısım ve Ataköy 9. Kısım kavşaktan Sahil Kennedy Caddesine tüm Çıkışlar kapatılacak, Yeşilyurt İstasyon caddesinden Rauf Orbay Caddesine girişler kapatılacak, Yeşilköy Feneri Cadde ile Yeni Havalimanı caddelerinden Rauf Orbay Caddesine girişler kapatılacak, Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren), Atatürk havalimanı caddesinden ( Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti ile, Yeşilyurt istasyon caddesinden (Havuzlu kavşak ) Sirkeci istikameti, Avrasya tüneli çift yönlü olarak, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye caddesi, Kennedy Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve bu caddelere çıkan tüm yollar Atatürk Bulvarı Eminönü ayrımlarından Havuzlu kavşak 'a kadar Sahil hattı boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNE ÇIKAN YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Gece saat 03.00 itibariyle ise, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne çıkan yollar maraton nedeniyle kapalı olacak. Bu kapsamda Anadolu yakasında saat 03.00 itibariyle trafiğe kapanacak yollar arasında, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım, Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım,Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi, Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü İstikameti de yer alıyor.

Saat 06.00 itibariyle ise, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Güney Yola katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney katılım, Şile Yolu Libadiye Kavşak ile Kısıklı Caddesi Arası, Avrasya Tüneli D-100 Kuzey Yol Girişleri, Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak kesişiminden itibaren Beylerbeyi istikametine her iki yönde akım verilmeyecek, Yalıboyu Caddesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden itibaren, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine her iki yönde trafik verilmeyecek. Ayrıca, Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk Caddesi kesişimi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü önünden Beylerbeyi istikametine de her iki yönde trafik verilmeyecek. Tophanelioğlu caddesi çevreyolu istikameti maraton boyunca trafiğe kapalı olacak güzergahlardan.

AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Avrupa yakasında, saat 03.00 itibariyle, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney katılım ile Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney katılım, Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney katılım ve Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılımı maraton bitimine kadar trafiğe kapalı olacak. Saat 06.00 itibariyle trafiğe kapatılacak yollar arasında ise, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı -Tat Towers Önü, Metrobüs Durakları Balmumcu Tünel Girişi (Balmumcu İstikameti), Balmumcu Kavşak, Merkez Komutanlığı Işıklar, Yıldız Işıklar, Sabancı Lisesi Önü, Akdoğan Sokak Girişi,Ressam Hamdibey Sokak, Bostancı Veli Sokak, Serencebey Işıklar, Abbasağa Sokak, Ortaköy Dönüşleri, Hasfırın Sokak, Beşiktaş Meydan, Vestel Işıklar, Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele Önü, Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak, İnönü Cadde Başı AKM önü, İnönü Cadde MKE önü, Dolmabahçe Işıklar, Kabataş Işıklar, İnebolu Sokak (Setüstü Gelişi), Akyol Sokak Başı, Mebusan Yokuşu Sok. Başı, Fındıklı Işıklar, Deniz Liman Çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi Defterdar yokuşu gidişleri, Boğazkesen Işıklar, Tophane Işıklar, Kılıç Ali paşa Cadde Çıkışı, Revani Sokak Gelişi, Kemeraltı Işıklar, Karaköy Meydan, Perşembe Pazarı Işıklar, Refik Saydam Caddesinden Perşembe Pazarına Giriş, Atatürk Köprüsünden Perşembe Pazarına Giriş, Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi, Çırağan Caddesi, Tershane Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Necatibey Caddesi, Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı Işıklardan İniş istikameti ile Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan ile Yıldız Işıklar arası yer alıyor. Ortaköy Meydan Beşiktaş İstikameti ile Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak girişi ve Palangalar Işıklar Beşiktaş Meydan İstikameti de sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapalı olacak.

Ayrıca Güney Zincirlikuyu ayrımı, Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası ile Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası 45. İstanbul Maratonu bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.