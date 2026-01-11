68 kentte "sarı" alarm! Sıcaklıklar 7 derece düşecek, İstanbul\'da kar aniden bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre yurt genelinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına bugün de devam edecek. Akşam saatlerinden itibaren ise Balkanlar üzerinden yurda yeni bir soğuk hava dalgasının giriş yapması bekleniyor. MGM, 68 kenti kuvvetli yapış ve fırtınaya karşı "sarı" kodla uyardı.

FIRTINA BUGÜN DE ETKİLİ OLACAK

MGM, birçok bölgede rüzgarın kuvvetli fırtına şeklinde eseceğini belirtti. Zaman zaman etkisini artırması beklenen fırtınanın çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

SICAKLIK BATIDA 5-7 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Tahminlere göre akşam saatlerinde özellikle batı illerinde hava sıcaklığı 5 ila 7 derece birden azalacak. Sıcaklıktaki bu düşüşle birlikte soğuk hava dalgasının yurt genelinde etkisini artıracağı, yeni haftada ise yurdun büyük bölümünde kar yağışının görüleceği değerlendiriliyor.

İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ

Kuvvetli fırtına ve sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da, akşam saatlerindeki soğumayla birlikte kar yağışının başlaması öngörülüyor. Kentte karın pazartesi ve salı günü etkili olabileceği tahmin ediliyor.

DON, BUZLANMA VE ÇIĞ RİSKİ

Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği bildirildi. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin devam ettiği vurgulandı.

68 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM; Çorum, Amasya, Tokat, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Malatya ve Elazığ dışındaki iller için sarı kod yayımladı. Uyarıda; kuvvetli yağış, fırtına ve çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması istendi.

RÜZGAR 50-80 KİLOMETRE HIZA ÇIKABİLİR

Tahminlere göre rüzgarın Marmara, Ege ve Akdeniz'de; İç Anadolu'nun güney ve doğusunda; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde; Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında saatte 50-80 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Yetkililer, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri başta olmak üzere olası risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılar ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege(İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerin ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının güneyli yönlerden, zamanla Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güneyli zamanla yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında zamanla Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.