Çay Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katında eşinden ayrı yaşayan Bahar Berberci S. (33) henüz bilinmeyen nedenle kızı Elif Eylül S'yi (9) kalp bölgesinden yaraladı.
Kadın, aynı bıçakla kendisini de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp asit olduğu değerlendirilen madde içti. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadın ve kızını İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.
Talihsiz kız Elif Eylül S, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Bahar Berberci S'nin de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi - Son Dakika