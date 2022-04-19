9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi - Son Dakika
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9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi

19.04.2022 15:12
9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, kendini de defalarca bıçaklayarak intihar etmek istedi. Daha sonra asit içen kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Zanlının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Çay Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katında eşinden ayrı yaşayan Bahar Berberci S. (33) henüz bilinmeyen nedenle kızı Elif Eylül S'yi (9) kalp bölgesinden yaraladı.

BIÇAKLADIKTAN SONRA ASİT İÇTİ

Kadın, aynı bıçakla kendisini de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp asit olduğu değerlendirilen madde içti. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadın ve kızını İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

9 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren kadın intihara kalkıştı

KIZI ÖLDÜ, KENDİSİ AĞIR YARALI

Talihsiz kız Elif Eylül S, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Bahar Berberci S'nin de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Elif Eylül, İskenderun, Çay, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi - Son Dakika
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